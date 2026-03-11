جيهان الشماشرجي أمام محكمة الجنايات.. القصة الكاملة للاتهامات ورد الفنانة المصرية

أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي وأربعة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، في قضية سرقة سيدة بالإكراه والتسبب في إصابتها، على أن تعقد أولى جلسات المحاكمة يوم 26 مارس/آذار الجاري.

وخلال التحقيقات التي نشرتها الصحافة المصرية، نفت الشماشرجي الاتهامات المنسوبة إليها. وأوضحت أن معرفتها بالمجني عليها تعود إلى عام 2017 حين كانت تعمل في مجال تصنيع الإكسسوارات، إذ تعاونتا في استئجار شقة في شارع القصر العيني بمنطقة غاردن سيتي بالقاهرة، لاستخدامها كورشة عمل لتصميم الحلي والإكسسوارات وتقليل كلفة الإيجار.

وذكرت أنها تعرفت على شقيقة المجني عليها ووالدتها التي كانت تزور ابنتها في الشقة، وأن العلاقة بينهم كانت مهنية واجتماعية في إطار مشروع مشترك. وشددت على أنها لا صلة لها بواقعة السرقة، وأن دخولها الشقة كان فقط لاستلام متعلقاتها الشخصية باستخدام المفتاح الخاص بها، نافية الاستيلاء على أي منقولات تخص الشاكية، ومقرّة بأنها لا تملك شهود نفي. وحضر معها في التحقيقات المحامي مصطفى أشرف زكريا حامد للدفاع عنها.

ما تكشفه التحقيقات عن الواقعة

وبحسب إعلام محلي، تعود الواقعة إلى نحو عامين ونصف العام، عندما وقع خلاف في الشقة المؤجرة تطور إلى اتهام الشماشرجي وآخرين باستدراج المجني عليها بهدف الاستيلاء على منقولاتها وسرقتها بالإكراه، مع التسبب في إصابتها.

وذكرت التحقيقات أن أحد المتهمين تعمد الاصطدام بالمجني عليها بسيارة خلال الحادث، مما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة، وأن المتهمين حاولوا لاحقا تصوير ما حدث على أنه حادث تصادم عارض للتملص من المسؤولية القانونية.

وأفاد المحامي أحمد أحمد جودت الملط، المستشار القانوني للمجني عليها البالغة 68 عاما، بأن الواقعة موثقة بالصوت والصورة، ومدعومة بمستندات رسمية ومقاطع فيديو وصور تظهر تفاصيل ما حدث.

وأوضح أن الضحية تعرضت للسحل في الشارع عندما حاولت منع المتهمين من الفرار حتى وصول الشرطة، وأن رحلة التقاضي استمرت أكثر من عامين ونصف العام انتهت بقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

بيان الدفاع وأول تعليق من الفنانة

في المقابل، أصدرت الجهة القانونية التي تتولى الدفاع عن الشماشرجي بيانا دعت فيه إلى تحري الدقة في تناول ما ينشر عن القضية، موضحة أن قرار الإحالة جاء في سياق نزاع قائم بين أطراف أخرى حول شركة تجارية وخلافات بينهم، وأن اسم الفنانة ورد بين المتهمين على سبيل الشيوع، رغم أنها ليست طرفا مباشرا في هذا النزاع.

وأكد البيان أن القضية باتت أمام القضاء المصري، وأن قرار الإحالة لا يعني ثبوت الاتهام، وأن الكلمة النهائية ستبقى لحكم المحكمة، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم المساس بسمعة الفنانة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

وفي أول تعليق لها على الواقعة عبر حساباتها الرسمية، أكدت جيهان الشماشرجي أن الخلاف يعود إلى فض شراكة تجارية بين طرفين، وأن ما جرى "لا يمت لها بصلة"، على حد تعبيرها. وقالت إنها تثق في القضاء المصري وتنتظر كلمته، موجهة الشكر لكل من اهتم بالسؤال عنها.

مسيرة قصيرة وتضامن فني

بدأت جيهان الشماشرجي مسيرتها الفنية عام 2020، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية من بينها "لعبة النسيان" و"حكايات بنات 5″ و"الآنسة فرح 3″.

ومع مرور الوقت حصلت على أدوار أكبر في مسلسلات وأفلام مثل "جودر- ألف ليلة وليلة" و"هيبتا 2: المناظرة الأخيرة"، قبل أن تخوض تجربة البطولة في مسلسل "بطل العالم" إلى جانب الفنان عصام عمر، وتنتظر عرض فيلمها الجديد "عشان خاطر جليلة".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى فنانون ومتابعون عن تضامنهم معها، بينهم السيناريست عمرو سمير عاطف الذي وصفها بأنها من أطيب الشخصيات التي يعرفها، وكشف عن مشروع فني مؤجل كان من المقرر أن يجمعهما، معربا عن أمله في أن تنتهي القضية لصالحها وأن تثبت براءتها أمام القضاء.