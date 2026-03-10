في تحوّل مفصلي لصناعة الترفيه، حسمت مجموعة باراماونت سكايدانس (Paramount Skydance) بقيادة ديفيد إليسون سباق الاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري (Warner Bros. Discovery) في صفقة اندماج بلغت قيمتها نحو 110 مليارات دولارات، معلنة ولادة أحد أضخم الكيانات الإعلامية في العالم.

الصفقة أنهت أشهرا من التكهنات في وول ستريت (Wall Street)، وأزاحت نتفليكس (Netflix) من سباق كان قاب قوسين أو أدنى من الحسم لصالحها.

وبموجب الاتفاق، يجتمع تحت مظلة واحدة إرث باراماونت الممتد عبر شبكات مثل سي بي إس (CBS) ونيكلوديون (Nickelodeon)، مع مكتبات إتش بي أو (HBO) وعالم دي سي (DC) وامتياز "هاري بوتر"، في كيان يملك أكثر من 15 ألف عنوان بين أفلام ومسلسلات وعلامات تجارية راسخة.

هيكل تمويلي ضخم

القيمة السوقية لأسهم وارنر بلغت 81 مليار دولار بسعر 31 دولارًا للسهم، إضافة إلى نحو 29 مليار دولار ديون والتزامات مالية.

موّلت الصفقة عبر ضخ 47 مليار دولار كحقوق ملكية من عائلة إليسون وشركة ريد بيرد كابيتال (RedBird Capital)، إلى جانب 54 مليار دولار تمويلا مصرفيا من تحالف بنكي كبير.

كما دفعت باراماونت 2.8 مليار دولار كشرط جزائي لفسخ اتفاق سابق بين وارنر ونتفليكس، مع خطط لطرح أسهم إضافية بقيمة 3.25 مليار دولار لتعزيز السيولة.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الثالث من 2026 بعد موافقات المساهمين والجهات التنظيمية.

الأسواق تفاعلت سريعا؛ إذ ارتفع سهم باراماونت 3% عقب الإعلان، فيما تراجع سهم نتفليكس بنسبة طفيفة.

لماذا انسحبت نتفليكس؟

نتفليكس كانت قد عرضت 27.75 دولارًا للسهم، وركزت على الاستحواذ على استوديوهات الأفلام ومنصة إتش بي أو ماكس (HBO Max) دون القنوات التقليدية.

لكن باراماونت تقدمت بعرض شامل يشمل كل الأصول، ورفعت رسوم إنهاء الصفقة المحتملة إلى 7 مليارات دولارات، ما منح مجلس إدارة وارنر ضمانات أعلى.

تحليل لصحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) أشار إلى أن قيادة نتفليكس فضّلت الانضباط المالي على التوسع الضخم الممول بالديون.

فالدخول في صفقة تتجاوز 110 مليارات دولارات كان سيضغط ميزانيتها ويقوّض استراتيجيتها القائمة على تدفقات نقدية مستقرة. وخرجت المنصة في النهاية بمبلغ 2.8 مليار دولار يمكن توجيهه لإنتاج محتوى أصلي.

حرب المكتبات

الاندماج يمثل انتقالا من حرب التطبيقات إلى حرب المكتبات. فبدل التنافس على عدد المشتركين فقط، بات التركيز على حجم وقيمة المحتوى المتاح.

ويتوقع أن تدمج المنصتان في تطبيق واحد يقدم باقة شاملة قد تعني أسعارًا أعلى للمستهلكين، في عودة رقمية لنموذج الكابل التقليدي.

لكن الوفورات التشغيلية المستهدفة، والبالغة 6 مليارات دولارات سنويا، قد تعني موجة تسريحات وتقليصًا للإنتاج غير المضمون تجاريًا.

كما يظل مستقبل شبكة سي إن إن (CNN) أحد أكثر الملفات حساسية، وسط مخاوف من تأثير المالك الجديد على استقلالية الخط التحريري.

تدقيق سياسي وتنظيمي

الصفقة أثارت جدلا سياسيا واسعا. مشرعون ديمقراطيون حذروا من تداعيات احتكارية محتملة، معتبرين أن الكيان الجديد قد يقلل المنافسة ويرفع الأسعار. وأعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا فتح تحقيق لمراجعة آثار الصفقة على سوق البث.

في المقابل، رأى مؤيدون أن الاندماج يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون (Amazon) وأبل (Apple) وغوغل (Google)، الذين يملكون موارد مالية هائلة ولا يعتمدون على الترفيه كمصدر دخل وحيد.

اختبار البقاء

يمثل الاندماج رهانًا على الثقل النوعي في مواجهة تحولات السوق الرقمية وتراجع التلفزيون التقليدي. فنجاح الكيان الجديد لن يقاس فقط بحجم مكتبته، بل بقدرته على دمج ثقافتين مؤسسيتين مختلفتين دون إخماد الإبداع تحت ضغط الديون.

تقف هوليوود اليوم أمام لحظة حاسمة: هل ستكون هذه الصفقة طوق نجاة للاستوديوهات التقليدية، أم عبئًا ماليًا ثقيلًا في سوق تتغير قواعدها بسرعة؟ السنوات القليلة المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.