نجوم هوليود بين السخرية والاحتجاج: من يملك قرار الحرب على إيران؟

لم تقتصر تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية على أروقة السياسة، بل امتدت لتشمل بعضا من نجوم هوليود الذين عبروا عن آرائهم من خلال حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

ففي وقت تتصاعد فيه التحذيرات من اتساع رقعة المواجهة، برزت أصوات فنية لتشكك في شرعية القرار، وتطالب بإعادة تفعيل دور الكونغرس في إعلان الحرب، مستندة إلى نصوص دستورية وقانون "صلاحيات الحرب" الذي أُقرّ بعد حرب فيتنام للحد من توسع السلطة التنفيذية.

في طليعة الأصوات الفنية التي علّقت على الضربة، الممثل الأميركي جون كوزاك، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تعليقا مقتضبا وصف فيه ما يجري بأنها "حرب ذيل الكلب"، في إشارة إلى فيلم "ذيل الكلب" (Wag the Dog) الذي يتناول افتعال حرب لصرف الانتباه عن أزمة داخلية.

من جانبه، علّق الكاتب الشهير ستيفن كينغ عبر حسابه الرسمي على "إكس" بنص دستوري مباشر، "تنص المادة الأولى، القسم الثامن من الدستور على أن للكونغرس سلطة إعلان الحرب … اعزلوا هذا الوغد".

أما الممثلة الكوميدية والإعلامية كاثي غريفين، فقد نشرت عبر "إنستغرام" تعليقا ربطت فيه الضربة بملف جيفري إبستين، وكتبت "رد ترامب على ذكر اسمه 38 ألف مرة في ملفات إبستين: قصف إيران".

كما نشر الموسيقي جاك وايت تعليقا مطولا عبر إنستغرام سخر فيه من إعلان الرئيس الأمريكي الحرب وهو يرتدي قبعة كتب عليها "يو إس إيه (USA)"، قائلاً "ألا تحب رؤيته وهو يعلن الحرب على دولة بينما يرتدي قبعة سائقي شاحنات مكتوب عليها ‘USA’؟ هاكم زعيم ‘مجلس السلام’. يا ‘دوني’، في إعلان الحرب القادم، هل لي أن أقترح عليك وضع قدميك على مكتب ‘ريزولوت’ (المكتب الرئاسي) وأنت تأكل ‘بيغ ماك’ مرتدياً بدلة رياضية مخملية؟".

وأضاف، "فنزويلا، غرينلاند، إيران، كوبا.. ما الفرق، أليس كذلك؟ فـ ‘دون جونيور’ و’بارون’ لن يضطرا للقتال أو الموت، بل هم أطفال الآخرين فقط، لذا… اجتَح واقصف كما تشاء! باب التسجيل الجديد في ‘مجلس السلام’ يبدأ من مليار دولار! هل تصدق أن ‘دوني’ لم يحصل على جائزة نوبل حقيقية للسلام بعد؟ هذا غير عادل! ربما سيحصل عليها في ولايته الثالثة".

من ناحيتها، نشرت الممثلة روزي أودونيل بدورها تعليقا عبر إنستغرام قارنت فيه بين وعود إنهاء "الحروب التي لا تنتهي"والواقع الجديد.

أودونيل وصفت الخطاب السياسي بأنه "كذب دائم".

أما الممثل مارك رافالو، فنشر تعليقا عبر حسابه على منصة "ثريدز" انتقد فيه دور "شخصيات قريبة من الإدارة" في الدفع نحو الحرب، وكتب "لقد أُرسل للتأكد من أننا سنخوض الحرب."

ويعرف رافالو بمواقفه المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.