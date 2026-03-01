نجوم هوليوود بين السخرية والاحتجاج: من يملك قرار الحرب على إيران؟

لم تبق الضربة الأميركية الإسرائيلية ضد إيران الجدل محصورا في غرف العمليات العسكرية خلال الساعات الثمانية وأربعين الماضية، وإنما فجّرت نقاشا داخليا واسعا في الولايات المتحدة، امتد إلى حسابات نجوم هوليوود على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت تتصاعد فيه التحذيرات من اتساع رقعة المواجهة، برزت أصوات فنية وسياسية تشكك في شرعية القرار، وتطالب بإعادة تفعيل دور الكونغرس في إعلان الحرب، مستندة إلى نصوص دستورية وقانون "صلاحيات الحرب” الذي أُقرّ بعد حرب فيتنام للحد من توسع السلطة التنفيذية.

حروب الإلهاء

في طليعة الأصوات الفنية التي علّقت على الضربة، الممثل الأميركي جون كوزاك، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (X) تعليقا مقتضبا وصف فيه ما يجري بأنه "Wag the dog war”، في إشارة إلى فيلم "Wag the Dog” الذي يتناول افتعال حرب لصرف الانتباه عن أزمة داخلية.

وقد نقل موقع "ذا راب" (TheWrap) نص التغريدة ضمن تقرير موسع عن ردود فعل النجوم، مشيرا إلى أن كوزاك ربط الضربة بسياق سياسي داخلي، واعتبرها "حرب إلهاء".

وعلّق الكاتب الشهير ستيفن كينغ عبر حسابه الرسمي على إكس (X) مستندا إلى نص دستوري مباشر، حيث كتب:

"تنص المادة الأولى، القسم الثامن من الدستور على أن للكونغرس سلطة إعلان الحرب. اعزلوا هذا الوغد."

أما الممثلة الكوميدية والإعلامية كاثي غريفين، فقد نشرت عبر إنستغرام تعليقا ربطت فيه الضربة بملف جيفري إبستين، وكتبت:

"رد ترامب على ذكر اسمه 38 ألف مرة في ملفات إبستين: قصف إيران".

كما نشر الموسيقي جاك وايت تعليقا مطولا عبر إنستغرام سخر فيه من إعلان الحرب وهو يرتدي قبعة كتب عليها "يو إس إيه (USA)"، قائلاً:

"ألا تحب رؤيته وهو يعلن الحرب على دولة ما بينما يرتدي قبعة سائق شاحنة مكتوب عليها "الولايات المتحدة الأمريكية"؟

ونقلت إيه أو إل (AOL)/إندبندنت (Independent) نص التعليق ضمن تغطيتها لردود الفعل الفنية

الممثلة روزي أودونيل بدورها نشرت عبر إنستغرام تعليقا قارنت فيه بين وعود إنهاء "الحروب التي لا تنتهي" والواقع الجديد.

وصفت أودونيل الخطاب السياسي بأنه "كذب دائم".

وفي منصة ثريدز (Threads)، نشر الممثل مارك رافالو تعليقا انتقد فيه دور شخصيات قريبة من الإدارة في الدفع نحو الحرب، وكتب: "لقد أُرسل للتأكد من أننا سنخوض الحرب".

وتتقاطع مواقف الفنانين والنجوم، وإن اختلفت نبرتها بين السخرية والهجوم المباشر، عند نقطة واحدة هي التشكيك في شرعية القرار والتحذير من تكرار "حروب بلا نهاية".

إعلان

ويبدو المشهد الأميركي اليوم منقسما بوضوح بين مؤيدين يرون في الضربة ضرورة أمنية، ومعارضين يعتبرونها تجاوزا دستوريا قد يجر البلاد إلى صراع أوسع.

وبين هوليوود والكونغرس والشارع، تتشكل معركة موازية حول سؤال قديم يتجدد مع كل أزمة حول من يملك قرار الحرب في الولايات المتحدة، الرئيس أم ممثلو الشعب.

من حصار غزة إلى ضرب طهران

لم تكن هذه الانتفاضة وليدة اللحظة، بل هي ثمرة تراكم أخلاقي بدأ مع الحرب في غزة. فالمتأمل في مسيرة هؤلاء الفنانين يجد أنهم شكلوا "جبهة رفض" واجهت ضغوطا هائلة.

فقد كانت الممثلة سينثيا نيكسون قد أرست قواعد للاحتجاج عندما نفذت إضرابا عن الطعام أمام البيت الأبيض احتجاجا على تمويل العمليات العسكرية بـ "أموال الضرائب الأمريكية"، محذرة من ضياع البوصلة الأخلاقية لأميركا.

هذا التقاطع بين الأطراف المختلفة في هوليوود أدى إلى خلق جبهة موحدة غير مسبوقة، تستند إلى إرث من الفشل العسكري أثبتت أحداث غزة أنه لا يؤدي إلا إلى مزيد من الدماء. ويؤكد المشرعون في واشنطن أن المعركة القانونية بدأت بالفعل.

ترى تقارير (مثل أكسيوس (Axios) ووول ستريت جورنال (WSJ)) أن هذه الضربات تمثل "اغتصابا" صريحا لصلاحيات المشرعين، مما يمنح صرخات النجوم صدى قانونيا يتجاوز منصات التواصل الاجتماعي.

بالنسبة لهؤلاء النجوم، الحرب على إيران هي "الفصل الأخير" في كتاب الفشل الذي بدأ في غزة، وهم اليوم يرفضون أن يكونوا شهود زور على نهاية النظام العالمي القائم على القانون.