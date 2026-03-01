من الجسمي إلى الدوسري.. كيف تفاعل نجوم الفن مع الهجمات الإيرانية على الخليج؟

عبر الدعاء ورسائل التضامن، تفاعل عدد من المشاهير والفنانين الخليجيين والعرب مع التطورات الأخيرة في منطقة الخليج عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين وحدة المصير وأهمية التعاون بين دوله، مؤكدين على وحدة المصير وأهمية التعاون بين دوله.

جاء ذلك على خلفية سلسلة من الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة أُعلن عن إطلاقها من إيران واستهدفت مواقع ومنشآت في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر، عقب الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

ودعا المطرب القطري فهد الكبيسي عبر حسابه على منصة "إكس" أن يحفظ الله دولة قطر ويجعلها آمنة مطمئنة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار والسلام لقطر وسائر بلاد المسلمين.

كما شارك المطرب الإماراتي حسين الجسمي متابعيه، عبر حسابه الرسمي على "إكس"، عبارة "حصنتك باسم الله يا وطن" مرفقة بعلم الإمارات.

وبأكثر من تدوينة، تفاعلت المطربة الإماراتية أحلام مع الأحداث، إذ وجهت دعواتها لشعب الإمارات، متمنية لها الحفظ والأمان.

وكتبت عبر منصة إكس "اللهم احفظ دولة الإمارات قيادة وشعبا، مواطنين ومقيمين، واحفظها برا وبحرا وأرضا وسماء، وأبعد عنا وعن خليجنا الدمار والشتات والفرقة، يا رب وحد صفوفنا لكل خير وادفع عنا أي شر"، مرفقة الدعاء بعلم الإمارات.

كما عبرت عن تضامنها مع دول الخليج من خلال منشور آخر كتبت فيه "ست دانات في محارة واحدة، قلب واحد ومصير واحد".

من جانبها، تفاعلت المطربة القطرية دانا الفردان عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام، إذ نشرت علم قطر وعلقت عليه بعبارة "رب اجعل هذا بلدا آمنا".

وفي السعودية، أعادت الفنانة إلهام علي نشر بيان وزارة الخارجية عبر حسابها على "إكس"، وعلقت عليه بقولها: "اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، واحفظ أمنها وأمانها".

وقد أدان البيان الاعتداء الإيراني واعتبره انتهاكا لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا تضامن المملكة الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة.

كما حرصت المطربة نوال على توجيه الدعاء لدول الخليج وأهلها، متمنية لها الحفظ ودوام نعمة الأمن والاستقرار على أرضها وسمائها.

وشاركت الممثلة الكويتية فرح الصراف متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام، بنشر علم الكويت ووجهت دعاء لوطنها قائلة: "رب اجعل هذا بلدا آمنا".

وفي السياق نفسه، دعا الممثل السعودي ناصر الدوسري عبر حسابه على إنستغرام أن يحفظ الله الخليج وأهله، معلقا بعبارة "خليجنا واحد".

كما شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران بالدعاء لوطنها، قائلة: "اللهم اجعل هذا بلدا آمنا"، مرفقا بعلم المملكة.

وشارك الفنان المصري تامر حسني دعاء عبر إنستغرام، قائلا: "اللهم احفظ وطننا العربي بحق الشهر الفضيل".

وتفاعل المطرب اللبناني راغب علامة مع الأحداث -عبر إنستغرام- داعيا الله أن يحفظ دول الخليج والعالم العربي، وأن يجعل الأمن والأمان رفيق دربها، وأن يديم الوحدة والعزة.

وكتبت المطربة التونسية لطيفة عبر منصة إكس "ربنا يحمي أهالينا في كل أوطاننا المتضررة مما يحدث الآن، ربنا يحمي أهالينا وأراضينا العربية كلها".

كما تفاعلت المطربة الأردنية ديانا كرزون عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام، فشاركت منشورا يعبر عن تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب الدول الشقيقة في مواجهة أي اعتداء يمس سيادتها وأمنها واستقرارها، وآخر أرفقته بدعاء: "رب اجعل هذا بلدا آمنا".

من جهتها، نشرت المطربة المغربية إيمان الشميطي عبر إنستغرام دعاء قالت فيه: "اللهم احفظ بلادنا العربية من كل شر وسوء".

وكانت عدة دول خليجية قد شهدت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت منشآت في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر، عقب الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ سلسلة هجمات استهدفت قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول الخليج عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير، مؤكدة رفضها استهداف وحدة وسلامة أراضي الدول العربية وانتهاك سيادتها.