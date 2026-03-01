شجرة كتبت الفصل الأخير في حياته.. رحيل نجم "اسمعني" إبراهيم يلدز

توفي الممثل التركي الشاب إبراهيم يلدز عن عمر ناهز 27 عاما، بعد صراع استمر ستة أشهر داخل العناية المركزة، متأثرا بإصابة بالغة تعرض لها جراء سقوط شجرة عليه خلال عاصفة رياح قوية ضربت مدينة إسطنبول في أغسطس/آب من العام الماضي.

وأثار رحيل النجم التركي، المعروف بدوره في مسلسل "اسمعني"، حالة حزن واسعة في الوسط الفني وبين جمهوره، إذ شُيعت جنازته في منطقة كارتال بإسطنبول بحضور أفراد عائلته وعدد من زملائه الفنانين، إلى جانب حشد من محبيه الذين حرصوا على وداعه إلى مثواه الأخير.

وكان إبراهيم يلدز قد تعرض للحادث المؤلم في منتصف أغسطس/آب 2025 داخل أحد أحياء كارتال، حيث سقطت عليه شجرة ضخمة نتيجة الرياح العاتية، مما أدى إلى إصابات خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

وأُدخل الفنان الشاب إلى وحدة العناية المركزة، حيث خضع لرعاية طبية مكثفة بعد دخوله في غيبوبة تامة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية. وظلت حالته الصحية حرجة لنحو ستة أشهر خاض خلالها صراعا طويلا مع إصابته، قبل أن يفارق الحياة رغم محاولات الأطباء المستمرة لإنقاذه، في خبر أحدث صدمة وحزنا كبيرين بين متابعيه.

وبحسب معلومات متداولة، كان صديقاه الممثلان بوراك جان وكانر توبكو في طريقهما لزيارته في المستشفى، قبل أن يتلقيا نبأ وفاته لحظة وصولهما.

وخلال مسيرته الفنية القصيرة، شارك إبراهيم يلدز في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل "نجمة الشمال" عام 2019، والمسلسل التاريخي "ذات مرة في قبرص" عام 2021، إلى جانب مشاركته في عدد من العروض المسرحية. غير أن شهرته الأوسع جاءت مع انضمامه إلى فريق عمل مسلسل "اسمعني" عام 2022، الذي حقق له انتشارا لافتا في تركيا والوطن العربي.