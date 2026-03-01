حين يصبح البطل إنسانا لا خارقا.. ما لا تعلمه عن "حسن أرابيسك"

شهدت الدراما المصرية خلال العقد الأخير تحولا ملحوظا في صورة "البطل الشعبي"، ففي الوقت الذي تقدم فيه الشخصية اليوم انطلاقا من كونها قوة لا تقهر، كما يظهر في مسلسلات المخرج محمد سامي أو أعمال محمد رمضان وعمرو سعد وأحمد العوضي، كانت صورة البطل في التسعينيات أكثر قربا من الواقع وأكثر انكسارا وإنسانية.

فالبطل الحالي يتحرك داخل عالم يمجد الهيمنة، ويمنحه مساحة شبه مطلقة لتحقيق العدالة بيده أو جهده الفردي، في حين كان البطل القديم ابنا طبيعيا للبيئة الشعبية يخضع لقوانينها وينهزم كما ينتصر.

ومن بين أشهر هذه النماذج يأتي "حسن أرابيسك"، البطل الذي لا يستند إلى قوة بدنية أو أسطورية، بل إلى طباعه المتقلبة ووعيه الفطري، وهو ما يجعله نموذجا للبطل الذي يكشف تناقضات الإنسان حين يواجه ذاته. لذلك، وعند المقارنة بين اليوم والأمس، نجد أنفسنا أمام فلسفتين: الأولى تقوم على التهويل، والثانية تستند إلى الحقيقة.

حسن أرابيسك.. نموذج أصيل بين زمنين

عرض مسلسل "أرابيسك: أيام حسن النعماني" خلال رمضان 1994، في زمن كانت القاهرة تتبدل فيه سريعا، بينما تحاول الدراما الإمساك بما يتفلت من الهوية. وقد شجع هذا المناخ صانعي المسلسل على خلق مساحة فنية تستدعي أسئلة حول الانتماء والقدر والحرية.

وتمحورت أحداث العمل حول حسن، الحرفي الذي ورث صناعة الأرابيسك، لكنه يجد نفسه وسط صراعات عائلية واقتصادية تهدد مكانته ومعنى الحرفة نفسها. وتتداخل رحلته مع أطماع آخرين يرون في موهبته فرصة للاستغلال، بالتوازي مع علاقات عاطفية تزيد من اضطراب روحه.

وفي خلفية المشهد، تتصارع قوى صاعدة لإعادة تشكيل الحارة وطمس ملامحها القديمة، ليصبح حسن مثالا لرجل يحاول التمسك بجذوره، متحديا تحولات المدينة ومجسدا مزاج حقبة كاملة من جهة، ومن جهة أخرى مرآة لطبقة اجتماعية تعيش على حافة تغيرات كبرى بينما تتزعزع القيم من حولها.

بطل لم يصنعه الانتصار

إنسانيا، يمتلك حسن كرما واضحا ووفاء لا تحده الظروف وعاطفة صافية تدفعه إلى تقديم الآخرين على نفسه، لكنه في الوقت ذاته سريع الغضب وانفعالاته العفوية تكلفه الكثير. هذا المزاج المزدوج جعله قريبا من الناس ومحبوبا بينهم، لكنه أوقعه في خصومات متكررة وتسبب له في خسائر فادحة.

أما اجتماعيا، يقف حسن على الحد الفاصل بين منظومتين: الأولى تقليدية يحكمها التضامن، والثانية ناشئة تحكمها الفردانية والبحث عن المصالح. ومع أنه يسعى بجد لفهم العالم الجديد، لكنه يفتقر الأدوات التي تلزم لذلك، ليظل ممزقا بين إرثه الشعبي وطموحه غير المصقول.

يظهر ذلك في قراراته المرتبكة وعلاقاته المتشابكة، فهو قد يربح قلوب الناس بصدقه، لكنه لا يلبث أن يخسرهم باندفاعه في اللحظة التالية، وكأنه يعيش على خط متعرج لا يعرف الثبات.

النجاح بعيدا عن النمطية

وبما أن هذه الملحمة الدرامية من تأليف الكاتب أسامة أنور عكاشة، فقد جاءت محملة ببصمته الإنسانية المعهودة، إذ صاغ شخصية حسن ببناء نفسي ثري يكشف طبقات متداخلة من الانفعال الغريزي والاحتياج الإنساني، ويوازن بين التلقائية والحنو، وبين الرغبة في التحرر من أعباء الماضي والاعتداد بالنفس. وهو ما منح الشخصية القدرة على التحرك بدافع داخلي نزيه، بعيدا عن صورة "الفتوة" التقليدية، ليصبح حسن النعماني شخصية يصعب التنبؤ بتصرفاتها لكن يسهل تصديقها والإيمان بها.

ومن جهته، عزز المخرج جمال عبد الحميد هذا البناء الدرامي بأن جعل المكان جزءا من بنية الشخصية، فالحارة ليست مجرد خلفية بل فضاء يبرز تناقضات البطل، والورشة ليست مكانا للعمل فحسب بل امتداد لكرامته واشتباكه مع الحياة، والزقاق مرآة لقلقه وتقلباته. هذا الإحكام البصري حول حسن إلى امتداد حي لمحيطه، يتشكل بتفاصيله ويتماهى مع رمزيته.

أما النجم الراحل صلاح السعدني، فقد برع في تقديم أداء يتسم بالصدق والعمق، موازنا بين انفلات شخصية حسن وعفويتها وبين حساسيتها الداخلية التي تظهر في لحظات مختارة. كما جاءت تحركاته مدروسة دون افتعال وانفعالاته واقعية دون صخب وملامحه تحمل مزيجا من الاعتزاز والارتباك. مما كشف مأزق الرجل الشعبي حين يدفع للتعامل مع عالم لا يعتمد على الفطرة، بل على الحسابات المعقدة فبدا ككتلة من التوتر الممزوج بالحنين، وكأنه يجسد ضعف الإنسان حين يعجز عن التوفيق بين مشاعره وما تفرضه الظروف المحيطة.

حسن أرابيسك.. الأقرب إلى نبض الحياة الحقيقي

تمر السنين وتتغير الأجيال، ويبقى حسن أرابيسك صورة نادرة للبطل الذي ينحدر من واقع الناس، لا من صيغ البطولة الجاهزة. تكمن جاذبيته في هشاشته وصراعه الداخلي وفي سعيه المستمر للحفاظ على روحه وسط عالم يتبدل بلا استئذان.

ولأن العمل لم ينحز للخيال البطولي، بل احتفى بالعادي والإنساني، تحولت شخصية حسن إلى حالة فنية باقية لا تحتاج إلى قوة طاغية أو أسطورة كي تتجذر، يكفيها صدقها لتظل حاضرة في ذاكرة الجمهور باعتبارها الأقرب إلى نبض الحياة الحقيقي.

ومما يعزز قيمة مسلسل "أرابيسك" أنه خرج للنور في لحظة انتقالية فرضت فيها التحولات الاجتماعية نفسها على وعي المتلقي قبل حياته اليومية، وهو ما أتاح له أن يرى في بطل العمل انعكاسا دقيقا لكل مخاوفه وأسئلته، وهكذا وجد المشاهد مساحة للتأمل في ذاته عبر شخصية تتحرك في الهامش لا في قلب البطولة.