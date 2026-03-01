تعاطف واسع مع نجمة "باب الحارة" بعد فاجعة وفاة ابنها

توفي كرم غرايبة -نجل الممثلة أناهيد فياض، نجمة مسلسل (باب الحارة)، وزوجها الوزير الأردني الأسبق مثنى حمدان غرايبة- عن عمر ناهز 14 عاما، في مصاب مفجع أثار حزنا واسعا في الأوساط الفنية والاجتماعية.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن الفقيد وافته المنية صباح السبت 28 فبراير/شباط، دون الكشف عن سبب الوفاة، فيما أقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مقبرة حوارة بمحافظة إربد شمالي الأردن.

وكانت مدرسة عمان الوطنية قد نعت الطالب كرم غرايبة في بيان مؤثر، أعربت فيه عن بالغ حزنها لرحيله، ووصفته بـ"الطالب الشغوف"، مقدمة التعازي لوالديه وأسرته وزملائه ومعلميه.

وقد عبر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن تعازيهم لوالديه، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وتعد أناهيد فياض فنانة فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية، وهي من مواليد العاصمة السورية دمشق، وبرزت في عدد من الأعمال الدرامية السورية والعربية، من بينها مسلسل (باب الحارة).

وقد خلف خبر وفاة نجلها حالة من الحزن والتعاطف في الأوساط الفنية وبين متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.