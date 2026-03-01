أبرزها "آرغو" و"وطن".. 10 أعمال هوليودية جسدت الصراع الأمريكي – الإيراني

منذ تلك اللحظة الفارقة في عام 1979، حين اقتحم الطلاب الثوريون مقر السفارة الأمريكية في العاصمة طهران، لم تعد إيران في المخيال الأمريكي مجرد دولة بعيدة في جغرافيا الشرق الأوسط، بل تحولت إلى صورة درامية جاهزة للاستهلاك السينمائي والسياسي.

وعلى مدار أربعة عقود، تعاملت هوليود مع إيران باعتبارها تهديدا، وخضعت صورتها لتحولات فرضتها الأجندات السياسية المتغيرة؛ من بلد مغلق يخنق الحريات الفردية في الثمانينيات والتسعينيات، إلى جزء من "محور الشر" المرتبط بالإرهاب والملف النووي بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011، وصولا إلى العقد الأخير حيث اكتسبت الصورة مذاقا مخابراتيا مع صعود مسلسلات المنصات الرقمية، لكنها بقيت محكومة بالإطار ذاته وهو إيران كـ"مصدر تهديد دائم" للولايات المتحدة.

يرى مراقبون أن الصناعة الأمريكية سقطت في استبدال الدعاية السياسية بالفن في كثير من الأحيان، حيث لا تظهر إيران في الأعمال الهوليودية كفضاء ثقافي حيّ، بل كساحة صراع سياسي، فتصوّر المدن بظلال داكنة والشوارع بمظاهر غضب، بينما تغيب الحياة اليومية، والطبقة الوسطى، والشعر والفن، وغيرها من مناحي الثقافة الإيرانية.

وفيما يلي مجموعة من أبرز الأعمال الفنية الأمريكية التي تناولت إيران:

1- فيلم "آرغو" (Argo)

يعود فيلم "آرغو" (Argo) الصادر سنة 2012، والذي أخرجه وقام ببطولته بن أفليك، وكتبه كريس تيريو، إلى كواليس أزمة الرهائن في طهران عام 1979. وتدور أحداثه حول قصة عميل المخابرات المركزية توني مينديز الذي ابتكر خدعة سينمائية لإنقاذ ستة دبلوماسيين أمريكان اختبأوا في منزل السفير الكندي.

تكمن القضية المركزية للفيلم في إعادة بناء لحظة الثورة الإيرانية كحدث مؤسس في ذاكرة العداء الأمريكي تجاه إيران، حيث يتم تصوير جهاز الدولة الثوري الجديد كآلة صلبة ومرتابة.

يظهر الإنسان الإيراني في العمل غالبا كجزء من حشد غاضب يحيط بالسفارة، أو موظف أمن يفتقر للمرونة الإنسانية، بينما يغيب الفرد العادي والوجوه المتعاطفة داخل آلة التشويق التي تخدم سردية "البطولة والهروب".

وقد واجه الفيلم انتقادات حادة رغم نجاحه التجاري وفوزه بالأوسكار، حيث وصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية العمل بأنه "بروباغندا تفتقر للأمانة التاريخية"، مشيرة إلى أن الفيلم بالغ في تصوير العداء الإيراني وقلل من أهمية الأدوار التي لعبتها أطراف أخرى مثل بريطانيا ونيوزيلندا لصالح تمجيد جهاز المخابرات الأمريكي "سي آي إيه".

كما انتقد المؤرخ والناقد السينمائي هوشنج غلمكاني الفيلم في مقالاته لكونه "لم يبذل جهدا في فهم الشارع الإيراني"، محولا الشعب إلى "كتلة كرتونية" تخدم غرض التشويق الهوليودي فقط.

2- فيلم "ليس بدون ابنتي" (Not Without My Daughter)

يقدم المخرج براين غيلبرت في فيلم "ليس بدون ابنتي" (Not Without My Daughter) الصادر سنة 1991 دراما مأخوذة عن قصة حقيقية لامرأة أمريكية، لعبت دورها سالي فيلد، تسافر مع زوجها الإيراني وابنتها إلى طهران، لتكتشف أنها "وقعت في فخ مجتمع مغلق" وقوانين محلية تحرمها من حق العودة أو حضانة ابنتها.

تدور القضية مباشرة حول صورة إيران ما بعد الثورة كمكان يسلب الهوية الفردية، ويصور الفيلم إيران كإطار للخطر الثقافي والاجتماعي.

يظهر الرجل الإيراني في هذا العمل، والذي جسده ألفريد مولينا، كشخصية تتحول من الحداثة إلى التشدد والعنف بمجرد ملامسة تربة وطنه، بينما يظهر المجتمع كمكان بدائي يسوده القمع والشك.

تعرض "ليس بدون ابنتي" لانتقادات لاذعة على مدار عقود، حيث اعتبره الأكاديمي جاك شاهين في دراسته الشهيرة "عرب سيئون في الأشرطة" (Reel Bad Arabs) أحد أكثر الأفلام تشويها لصورة الشرق، مؤكدا أن العمل ساهم في بناء صورة ذهنية سلبية وشيطانية للرجل الإيراني في الذاكرة الأمريكية.

من جانبها، وصفت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية الفيلم بأنه يعاني من "تبسيط مفرط" ووقوع في فخ التنميط العرقي الذي يجعل من المستحيل رؤية أي جانب إنساني أو حضاري في المجتمع الإيراني، مما يجعله مادة دعائية أكثر من كونه عملا دراميا متوازنا.

3- فيلم "ماء الورد" (Rosewater)

طرح المخرج جون ستيوارت فيلم "ماء الورد" سنة 2014 مستندا إلى مذكرات الصحفي مازيار بهاري، الذي قام بدوره غايل غارسيا برنال، والذي اعتُقل في إيران بعد احتجاجات عام 2009 بتهمة التجسس.

تركز القصة على تجربة الاعتقال والتحقيق الطويل، وتتناول قضية القمع السياسي ومصير الصحافة في ظل دولة أمنية.

يظهر الإنسان الإيراني في الفيلم بصورة غريبة؛ فالمحقق الذي يلقب بـ "ماء الورد" ليس شيطانا مطلقا، بل هو إنسان محكوم بوظيفته وخوفه على نفسه وتناقضاته الشخصية، كما يبرز الفيلم دور الذاكرة والحنين للعائلة كشبكات حياة تقاوم العزل.

واجه الفيلم اتهامات بالتحيز السياسي، حيث وصفت وكالة "فارس" الإيرانية العمل بأنه "جزء من الحرب الناعمة" ضد طهران، واتهمت جون ستيوارت بالعمل لصالح أجندة سياسية تهدف لتشويه صورة النظام القضائي الإيراني.

أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فذهبت بدورها إلى أن الفيلم، رغم محاولته أنسنة الصراع، يظل محصورا في وجهة نظر "ليبرالية أمريكية" تبسط الأمور أحيانا وتحصر البلد كله في زنزانة واحدة، متجاهلة التفاعلات الاجتماعية الأوسع التي أدت لتلك الأحداث.

4- فيلم "رجم ثريا" (The Stoning of Soraya M)

تحت إدارة المخرج الإيراني-الأمريكي سايروس نورسته وبطولة الممثلة الإيرانية-الأمريكية شهره آغداشلو، يقدم فيلم "رجم ثريا" قصة امرأة في قرية إيرانية نائية لُفقت لها تهمة الزنا لتواجه عقوبة الرجم.

يتناول الفيلم قضية العدالة التقليدية وآليات التحكم الاجتماعي وكيف يُساء استخدام الدين والأخلاق كسلاح سياسي في بعض المجتمعات الصغيرة.

يصور "رجم ثريا" القرية الإيرانية كمكان يسيطر عليه مناخ الخوف والتواطؤ الجماعي، حيث يظهر الرجال ككتلة قاسية أو خاضعة للسلطة المحلية، والنساء كضحايا يحاولن المقاومة في صمت.

تعرض "رجم ثريا" لنقد مزدوج؛ فمن الناحية الفنية، اعتبرته مجلة "فارايتي" الأمريكية عملا يميل نحو "الميلودراما الصادمة" التي تستهدف استدرار العواطف عبر تصوير العنف الجسدي البشع بدلا من تقديم تحليل اجتماعي عميق.

أما من الناحية السياسية، فقد انتُقد لكونه يقتنص حادثة محلية ليجعلها "تعريفا شاملا" للقانون والمجتمع في إيران، وهو ما اعتبر نوعا من الدعاية التي تهدف لتسويق فكرة "وحشية الآخر" لتبرير مواقف سياسية خارجية متشددة، كما ورد في تحليلات منصات نقدية مستقلة رأت في الفيلم استغلالا للقضايا الحقوقية لأغراض أيديولوجية.

5- فيلم "قاتل أميركي" (American Assassin)

في فيلم "قاتل أميركي" (American Assassin) الصادر سنة 2017، الذي أخرجه مايكل كويستا وأدى دور بطولته ميشيل كيتون وديلان أوبراين، نجد أنفسنا أمام فيلم أكشن تجاري يتناول تجنيد شاب لملاحقة تهديدات إرهابية دولية، حيث تظهر إيران كطرف يسعى للحصول على سلاح نووي في حرب ظل استخباراتية.

القضية هنا هي الخطر النووي الإيراني الذي يحرك التوتر الدرامي في السينما التجارية المعاصرة.

يظهر الإنسان الإيراني في هذا الفيلم كـ "وظيفة أمنية" أو "هدف عسكري" أو "عميل سري"، حيث يغيب المجتمع المدني والحياة الطبيعية تماما لصالح صورة الدولة التي تمثل تهديدا استراتيجيا.

انتقدت مجلة "هوليود ريبورتر" الفيلم لكونه يعتمد على "كليشيهات جاهزة عن الشرق الأوسط"، واصفة الشخصيات الإيرانية بأنها "مسطحة وتفتقر لأي عمق إنساني"، ومجرد أدوات في حبكة تهدف لتمجيد القوة الأمريكية.

كما أشار نقاد في موقع "روجر إيبرت" إلى أن "قاتل أميركي" يعزز صورة إيران كـ"بعبع نووي" دائم، مستبدلا الفن بالدعاية الاستهلاكية التي تكرس الخوف من الآخر وتدعم الخطاب السياسي القائم على المواجهة الأمنية دون محاولة فهم جذور الصراع.

6- مسلسل "وطن" (Homeland)

يعد مسلسل "وطن" (Homeland) أحد أبرز الأعمال التي تناولت الصراع الاستخباراتي الأمريكي مع القوى الإقليمية، وتظهر فيه إيران كـ"لاعب استراتيجي" يمتلك أجهزة أمنية معقدة ونفوذا ممتدا.

تدور أحداث الموسم الثالث من العمل حول الاختراقات والعمليات السرية والمقايضات السياسية بين واشنطن وطهران. يظهر الشخص الإيراني هنا كمسؤول أمني ذكي وقاسٍ أو كجزء من شبكة نفوذ دولية، مما يجعل الإيراني دائما طرفا في "لعبة دول" لا فردا يعيش حياة طبيعية.

في الموسم الثالث، يستدرج مسؤول من المخابرات الأمريكية أحد كبار مسؤولي المخابرات الإيرانية إلى واشنطن، وينجح في تحويله إلى عميل مزدوج لصالح الولايات المتحدة.

تنتقل ذروة الأحداث إلى إيران، حيث يتم إرسال عميل أمريكي في مهمة اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني بهدف تصعيد المسؤول الذي تم تجنيده في واشنطن إلى قمة الهرم القيادي وتغيير مسار العلاقات السياسية. إلا أن الأمور لا تسير كما ينبغي، فتفشل خطط واشنطن لتغيير النظام من الداخل ويُعدم العميل الأميركي علناً في طهران.

تعرض المسلسل لاتهامات بالعنصرية؛ ففي واقعة شهيرة نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قام فنانون وظفهم المسلسل لرسم غرافيتي على الجدران بكتابة عبارات باللغة العربية تقول "مسلسل عنصري" و"هذا المسلسل لا يمثلنا"، احتجاجا على ما وصفوه بتصوير "وطن" للعرب والمسلمين كبؤر للشر والتآمر.

كما انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" العمل في عدة مواسم كونه يرسخ صورة ذهنية ترى في إيران "عدوا وجوديا" لا يمكن التفاهم معه إلا عبر لغة الجاسوسية، مما يجعله عملا يخدم الأجندة الأمنية الأمريكية أكثر من كونه دراما إنسانية متوازنة.

7- مسلسل "الوزيرة"

يتناول مسلسل "الوزيرة" (Madam Secretary) حياة وزيرة الخارجية الأمريكية وهي تدير ملفات دولية معقدة، حيث تشغل إيران مساحة كبيرة من خلال مفاوضات الملف النووي وأزمات حقوق الإنسان. القضية هنا هي "الدبلوماسية كخيار أخلاقي"، لكنها تُعرض دائما من وجهة نظر واشنطن. يظهر الإيرانيون كدبلوماسيين مناورين أو ضحايا لقضايا حقوقية نراهم عبر تقارير الوزارة لا عبر حياتهم الشخصية.

انتقد موقع "صالون" المسلسل لكونه يمثل "بروباغندا ناعمة" لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث يصور أمريكا كقوة تسعى للسلام والعدالة دائما، بينما يصور إيران كطرف "متعنت" أو "مخادع" يجب ترويضه.

كما أشار نقاد إلى أن العمل يقع في فخ "الاستعلاء الليبرالي" من خلال اختزال المجتمع الإيراني في مجموعة من الملفات السياسية التي تُناقش خلف الأبواب المغلقة، مما يحرم المشاهد من رؤية إيران كواقع ثقافي واجتماعي غني ومستقل عن الصراع مع واشنطن.

8- مسلسل "طهران"

رغم أن معظم فريق عمل مسلسل "طهران" (Tehran) إسرائيلي، فإن منصة "آبل بلس" الأمريكية هي من قامت بعرض العمل وتوزيعه. يتناول المسلسل قصة عميلة استخبارات تتسلل إلى طهران لتنفيذ عملية ضد المفاعلات النووية، فتجد نفسها وسط مدينة تعيش تناقضات بين الرقابة الصارمة وحياة الشباب التواقين للحرية.

يسلط المسلسل الضوء على الاختلافات بين أجهزة أمن النظام ومجتمع الشباب في إيران؛ فيظهر الإنسان الإيراني بتنوع لافت؛ إذ نرى الفنانين والموظفين والشباب بأحلامهم وإحباطاتهم، مما يجعل المدينة تبدو حية.

ومع ذلك، واجه المسلسل انتقادات حول "أهدافه السياسية"؛ حيث اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن العمل يخدم صورة "الموساد" وبراعته، بينما انتقدته منصات إيرانية واصفة إياه بأنه "فانتازيا تجسسية" تم تصويرها في اليونان لتعطي انطباعا مشوها عن طهران، ومؤكدة أن العمل يهدف لتشجيع الانقسام داخل المجتمع الإيراني وتصوير الشباب كأدوات في يد المخابرات الأجنبية، مما يخرجه من سياق الدراما الإنسانية إلى سياق البروباغندا الموجهة.

9- مسلسل "ملوك الغروب"

ينتمي هذا مسلسل "ملوك الغروب" (Shahs of Sunset) لفئة "تلفزيون الواقع"، ويتابع حياة مجموعة من الإيرانيين-الأمريكيين في لوس أنجلوس، حيث يركز على صراعات الهوية والهجرة والثراء.

يرصد العمل "إيران كذاكرة" وكمنفى ثقافي. ويظهر الإنسان هنا بعيدا عن الأمن والملف النووي، كفرد كامل يطمح للنجاح ويعاني من أزمات عائلية وشخصية.

كان الانتقاد لهذا العمل الأشد قسوة من قبل الجالية الإيرانية نفسها؛ حيث نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" تقارير عن حملات واسعة لإيقاف البرنامج، متهمة إياه بترسيخ "صورة نمطية مهينة" تصور الإيرانيين كأشخاص ماديين، سطحيين، ومهووسين بالذهب والاستعراض.

واعتبر المحامي والناشط جيمي أختاري أن البرنامج يسيء للإرث الحضاري الإيراني ويستبدل نمط "الإرهابي" بنمط "المستهلك الفوضوي"، مما يخدم صورة دعائية سلبية تضر بالاندماج الاجتماعي للجالية في أمريكا وتكرس نظرة دونية تجاههم.

10- مسلسل "الجناح الغربي" (The West Wing)

يتناول مسلسل "الجناح الغربي" (The West Wing) كواليس الإدارة في البيت الأبيض، حيث تظهر إيران في عدة حلقات كمعضلة استراتيجية مرتبطة بالانتشار النووي والأزمات الدبلوماسية. يرصد العمل كيفية صناعة القرار الأميركي ضد الخصوم.

يظهر الإيراني في هذا العمل كدبلوماسي في غرفة تفاوض أو كاسم في تقرير استخباراتي، بينما يغيب المدني تماما عن المشهد.

انتقد الأكاديمي ستيفن كول في مراجعاته المسلسل لكونه يرسخ فكرة أن إيران "ليست بلدا بل مشكلة تقنية" يجب على "العباقرة" في واشنطن حلها، مشيرا إلى أن العمل يكتب السياسة من منظور استعلائي يغيب تماما سيادة وتاريخ الشعوب الأخرى.

كما اعتبر موقع "ذا أتلانتيك" أن المسلسل يشارك في بناء "خيال أمريكي" يرى في إيران تهديدا مزمنا، مستخدما الحوارات اللامعة لتمرير رؤية سياسية ترى في الهيمنة الأمريكية ضرورة أخلاقية، مما يجعل من إيران مجرد خلفية ثابتة للأزمات لا وطنا يعيش فيه ملايين البشر بآمالهم وتطلعاتهم الإنسانية.