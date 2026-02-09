فيلم "المأوى".. حماية المستقبل هي الشرط الوحيد للنجاة

يظل فيلم الحركة أحد أكثر الأنواع السينمائية قدرة على تغيير جلده من خلال أبطال يتحركون على حافة القانون. ورغم تكرار القصص عشرات المرات أحيانا، فإن تجديد الصورة وموقع التصوير يمنح الفيلم مذاقا جديدا تماما.

في فيلم "ماكس المجنون: طريق الغضب" (Mad Max: Fury Road) عام 2015 للمخرج جورج ميلر، تتحول المطاردة إلى لغة سينمائية كاملة، حيث تروى القصة عبر السرعة والصورة في عالم ما بعد الانهيار.

وفي "جون ويك" (John Wick) عام 2014، الذي أعاد كيانو ريفز إلى الواجهة بإخراج تشاد ستاهلسكي، أصبح الانتقام طقسا بصريا دقيقا يعتمد على تصميم القتال والأسلوب أكثر من الحوار.

أما فيلم "الغارة" (The Raid) عام 2011 للمخرج الإندونيسي غاريث إيفانز، فقدم نموذجا مكثفا للحركة داخل مساحة مغلقة، حيث يتحول الجسد إلى أداة سردية في مواجهة لا تهدأ.

ينضم فيلم "المأوى" (Shelter) للمخرج ريك رومان وو إلى ذلك السباق، وهو بطولة جيسون ستاثام في دور رجل منعزل يجبر على الخروج من عزلته التي فرضها على نفسه.

ويضع صانع العمل فيلمه بقوة ضمن توقعات أفلام الإثارة والحركة، مع إدخال خيوط سردية عن الحماية والضعف والخلاص.

يتساءل صانع العمل من خلاله عن صعوبة محاولة رجل الهروب من ماض عنيف عندما يضطر لتحمل مسؤولية حياة أخرى، وهو دافع سردي مألوف لدى جمهور هذا النوع من الأفلام، لكن الفيلم يتبناه بدرجات متفاوتة من النجاح.

هروب من ماض قاس

تبدأ أحداث الفيلم على جزيرة ساحلية نائية، حيث يعيش مايكل ماسون (الممثل جيسون ستاثام) منعزلا بعد ماض مضطرب.

لا يملك سوى رفقة محدودة، ورحلات تموين روتينية، وعلاقة أبوية مع فتاة صغيرة تدعى جيسي (الممثلة بودي راي بريثناخ)، وعمها الذي يزورها بين الحين والآخر.

تُغيّر عاصفة مفاجئة ومميتة كل شيء، عندما ينقذ ماسون جيسي ويصبح حاميها. يشعل هذا العمل الإنساني، الذي يخرجه من عزلته، سلسلة من الأحداث إذ يتورط في صراع مع خصوم أقوياء.

تسيء أجهزة الاستخبارات فهم تصرفات ماسون ونواياه، فتتصوره تهديدا. بينما ينتقل ماسون وجيسي من الجزيرة نحو أماكن أوسع وأكثر خطورة، ويواجهان مطاردة ومراقبة تدفعان السرد من التأمل الهادئ إلى مواجهة حامية.

هذا الانتقال من العزلة إلى الصراع هو جوهر الحبكة الدرامية للفيلم، إذ ينبغي على البطل أن يوفق بين ماضيه وضرورة حماية جيسي، وفي سبيل ذلك، يواجه أعداء خارجيين وشياطين داخليين.

ويضفي طاقم الممثلين المساعدين عمقا على الصراع الأوسع في الفيلم بين الواجب الشخصي والعنف الممنهج، حيث يبدد وجودهم عزلة عالم ماسون ويدخله في سرد أوسع للضغوط المؤسسية والمخاطر السياسية.

ذئب هارب وطفلة

ثمة شخص لا يريد سوى الهروب من ماضيه، ليعيش ما بقي له من أيام أو سنوات في هدوء بعيدا عن الصراعات التي اختبرها كثيرا، لكنه يفاجأ بمهمة صعبة جدا وهي حماية طفلة.

هذا هو الموقف الذي انطلق منه صانع العمل، ليظهر "التحول" الذي طرأ على البطل، فقد تحول الهارب الذي لا يرغب في شيء سوى الاختفاء إلى شخص مسؤول وملتزم.

قد لا يدعوك ماضي "ماسون" إلى التعاطف معه، لكن اهتمامه بالطفلة "جيسي" فتح له باب التعاطف.

تبدو الفكرة مطروقة من قبل في أفلام كثيرة، لعل أشهرها فيلم "ليون" (Léon) للمخرج لوك بيسون، والذي شهد أول ظهور للممثلة ناتالي بورتمان.

ورغم ذلك فقد استطاع أداء كل من الطفلة جيسي أو الممثلة بودي راي بريثناخ بأدائها التلقائي، وردود فعل نجم أفلام الحركة جيسون ستاثام أن يقدما ثقلا عاطفيا، يدفع المشاهد للتفاعل مع الحالة رغم كونها مكررة.

بناء منطقي

عرف المخرج ريك رومان وو بفيلم "غرينلاند" عام 2020 (Greenland) وأفلام أخرى ذات وتيرة سريعة، وفي فيلم "المأوى" يسيطر -كما عرف عنه- على الإيقاع.

ويلتزم سيناريو وارد باري ببنية سردية تتصاعد فيها الأحداث، فالإنقاذ يؤدي إلى المطاردين، والصراع يؤدي إلى الفرار، والفرار يؤدي إلى المواجهة. ورغم أن هذا النهج يضمن الوضوح والحركة المستمرة، إلا أن السرد متوقع دائما.

ويركز الفيلم على عزلة البداية، فالبيئة الساحلية النائية، بطقسها الكئيب وتضاريسها الشاسعة، تعكس حالة ماسون العاطفية، وعلاقته المقطوعة بالمجتمع.

ومع تقدم القصة نحو أماكن حضرية أو مؤسسية، تتغير الحالة، من العالم الطبيعي المفتوح إلى المراقبة الآلية المحكمة والتهديد المفتعل، وهو ما يزيد من وضوح ذلك الاختلاف الموضوعي بين العزلة والخطر الممنهج.

ويقدم جيسون ستاثام أداء متقنا يجسد شخصيته المعهودة، البطل الهادئ، صاحب الحضور القوي. يؤدي ستاثام بجسده أكثر من أدائه عبر الحوار في الفيلم، ما يجعله ملائما للحالة العاطفية للفيلم.

تتألق بودي راي بريثناخ في دور جيسي، بحضور متزن وعميق، يساهم في توليد المشاعر خلال الفيلم، كما يضفي أداء ناعومي آكي (روبرتا) وبيل ناي (مانافورت) عمقا على العداء المؤسسي الذي يحرك أجزاء من الحبكة.

ورغم أن شخصياتهما لا تخرج عن تقاليد هذا النوع من الأفلام، إلا أن احترافيتهما وخبرتهما تضيف مصداقية على مشاهد تبدو، نظريا، نمطية في أفلام الإثارة.

القتال والمطاردات

تجلت خبرة المخرج في مجال الحركات الخطيرة، وخاصة في تصميم مشاهد الحركة والتنفيذ التقني، وفي مشاهد القتال والمطاردات، وهي توقعات مطلوب تلبيتها في هذا النوع من الأفلام. ويقدم العمل إيقاعا سريعا وكثافة بدنية تجسد إثارة أفلام الحركة الكلاسيكية.

لكن هذا الإتقان لا ينطبق على جميع العناصر التقنية، فقد أضعفت خيارات المونتاج والقطع السريع والانتقالات غير المتناسقة بعض مشاهد القتال وأضفت عليها غموضا غير مبرر، وهو ما يجعلها أقل رسوخا في الذاكرة.

لا يضيف ريك رومان وو بفيلمه الجديد الكثير لأفلام الإثارة والحركة، فموضوعاته عن الفداء والحماية لها سوابق في العديد من الأفلام، وهو يلبي التوقعات دون أن يحدث نقلة نوعية.

تكمن نقاط قوته في الأداء الفردي المتقن والبراعة التقنية، بينما تنبع نقاط ضعفه من قابليته للتنبؤ والاعتماد على القوالب النمطية التي لطالما ميزت هذا النوع من الأفلام.