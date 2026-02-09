أزمة داخل كواليس "مناعة".. اتهامات متبادلة بين هند صبري ومها نصار وتدخل نقيب الممثلين

أثار خلاف مفاجئ بين الفنانتين هند صبري ومها نصار حالة من الجدل في الوسط الفني المصري، عقب تبادل اتهامات غير مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع تصوير مسلسل "مناعة" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وبحسب ما نشرته صحف ومواقع محلية، من بينها المصري اليوم والقاهرة 24، بدأت الأزمة بخلافات داخل كواليس العمل، قبل أن تتصاعد بعد منشور هجومي نشرته مها نصار عبر حساباتها، ثم قامت بحذفه بعد ساعات، ما فتح باب التكهنات حول تأثير الأزمة على مصير المسلسل واستقرار فريقه.

تعديلات درامية لتفادي الاحتكاك

وكشفت التقارير الإعلامية المصرية، أن مؤلف المسلسل عمرو الدالي بدأ إدخال تعديلات على بعض المشاهد المتبقية التي تجمع بين هند صبري ومها نصار، في خطوة احترازية تهدف إلى تجنب أي احتكاك محتمل بين الطرفين، وضمان استمرار التصوير بسلاسة مع اقتراب الموسم الرمضاني.

تدخل نقيب المهن التمثيلية

وفي تطور لاحق، ذكرت القاهرة 24 أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي تدخل لاحتواء الأزمة، حيث تواصل مع مها نصار وطلب منها حذف المنشور الذي هاجمت فيه هند صبري، وهو ما وافقت عليه بالفعل.

وبحسب المصدر ذاته، اشترطت مها نصار عدم المساس بمشاهدها داخل المسلسل، ملوحة بإعادة نشر المنشور في حال جرى تعديل دورها، إلا أن النقيب رفض هذا الشرط بشكل قاطع، مؤكدا أن "العمل الفني لا يخضع للمساومة"، وأن احترام سير الإنتاج يتقدم على أي خلافات شخصية.

تصريحات مها نصار وردّها على الشائعات

خرجت الفنانة مها نصار عن صمتها عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام، في تصريحات نقلتها صحيفة المصري اليوم، مؤكدة أن الخلاف القائم يعود إلى بطلة العمل هند صبري.

وقالت مها نصار في رسالتها: "ممكن أسامح على سواد القلب والغيرة، لأن ده شيء يخصك، لكن التطاول عليّ قدام الناس ومحاولات التقليل مني وكسرى بشكل مستمر، ده مستحيل أسامح عليه مهما كانت النتيجة".

وأضافت أنها التزمت الصمت لأكثر من شهرين، رغم تقدمها بعدة شكاوى، بحسب تعبيرها، مؤكدة رفضها لما وصفته بمحاولات التقليل من شأنها، وطالبت بوقف ما أسمته "الحملات" الموجهة ضدها وضد الفنانة هدى الإتربي، التي شددت على أنها ليست طرفا في الخلاف.

دعم فني لهند صبري

في المقابل، تلقت هند صبري دعما علنيا من عدد من الفنانين والمنتجين، إذ دافعت عنها الفنانة نشوى مصطفى عبر منشور أكدت فيه رقيها الإنساني والمهني، داعية إلى تهدئة الأجواء داخل الوسط الفني. كما أعلنت المنتجة مها سليم دعمها لهند صبري، ووصفتها بأنها "نجمة كبيرة وصاحبة مواقف أصيلة"، وفق ما تداولته مواقع فنية محلية.

ويعد مسلسل "مناعة" من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال موسم رمضان 2026، وهو مستوحى من قصة حقيقية تدور أحداثها في حي الباطنية بالقاهرة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ويرصد رحلة امرأة تنتقل من كونها زوجة بسيطة إلى شخصية نافذة داخل عالم بالغ القسوة، مع التركيز على مفهوم "المناعة النفسية".

المسلسل من قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته إلى جانب هند صبري كل من خالد سليم، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، مها نصار، كريم قاسم، هدى الإتربي، ميمي جمال، إلى جانب عدد من الفنانين.