"جوازة ولا جنازة".. حين يتحول الفرح لاختبار هشاشة العلاقات العائلية

يقدم فيلم "جوازة ولا جنازة"، الذي انطلق عرضه التجاري في مصر مطلع يناير/كانون الثاني 2026، كوميديا اجتماعية تقوم على استثمار المواقف الطريفة لفهم طبيعة العلاقات العائلية حين تتعرض لاختبار جماعي تحت ضغط مناسبة طقسية مثل الزفاف.

فالفيلم لا يكتفي بتقديم سلسلة من المفارقات السريعة، بل يحاول أن يقرأ الكيفية التي تتحول بها الاحتفالات المبهجة إلى مرآة مكبرة تكشف هشاشة الروابط وحدود الهدوء الذي تحاول كل أسرة الحفاظ عليه أو على الأقل إظهاره أمام الآخرين.

وبين زفاف يفيض بالمظاهر وخلافات قديمة تطفو عند اللحظات الحرجة، يعيد العمل النظر في مفهوم فكرة "الزفاف" باعتباره محكا حقيقيا لقدرة العائلتين على الانسجام والتعايش، لا مجرد حدث احتفالي تقليدي. فكل مواجهة صغيرة تفتح جرحا أكبر، وكل تعليق عابر يكشف طبقة أعمق من التوتر، ليصبح الاحتفال ذاته مساحة تعري أعصاب الجميع بدلا من أن تكون مساحة فرح خالصة.

وقد بدا طبيعيا أن يحظى الفيلم باهتمام جماهيري مبكر، ليس فقط لعودة نيللي كريم إلى الكوميديا بعد سنوات من الدراما المكثفة، بل أيضا للقاء السينمائي الأول بينها وبين شريف سلامة بعد تجربتهما المشتركة في مسلسل "فاتن أمل حربي"، وقبل اجتماعهما مجددا في دراما رمضان "على قد الحب".

ومع مشاركة الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قبل طرحه في دور العرض، دخل العمل المنافسة محملا بزخم نقدي وإعلامي سبق وصوله إلى الجمهور.

وهو ما انعكس سريعا على شباك التذاكر، إذ تجاوزت إيرادات الفيلم 12.5 مليون جنيه (نحو 253 ألف دولار) خلال الأسابيع الأولى من عرضه، وهو رقم لافت بالنسبة لعمل اجتماعي خارج موسم سينمائي مزدحم بالإصدارات الضخمة، مما يشير إلى أن الجمهور وجد في الفيلم تجربة ترفيهية عائلية افتقدها طويلا في مواسم مماثلة.

جوازة ولا جنازة؟

تدور أحداث الفيلم حول عائلتي "تمارا" (نيللي كريم) و"حسن الدباح" (شريف سلامة) اللتين تنتقلان قبل أيام قليلة من حفل الزفاف إلى منتجع صحراوي فاخر، أملا في إنهاء التفاصيل الأخيرة للزفاف بعيدا عن ضوضاء المدينة.

لكن ما يفترض أن يكون مساحة للهدوء، يتحول تدريجيا إلى سلسلة من المواجهات الساخرة بين الأبطال، بفعل اختلاف الطباع، وتضارب المصالح، وحضور أفراد يتعاملون مع المناسبة كفرصة لتصفية حسابات قديمة، هذه العناصر تجعل الأيام القليلة قبل الزفاف أكثر اضطرابا مما تحتمل العائلتان.

وفي خضم الفوضى، تتعرض التجهيزات لضربات متلاحقة تهدد اكتمال الحفل نفسه، فيما يتحول الحدث المنتظر إلى سؤال كبير: هل نحن أمام "جوازة" تختبر فيها الروابط، أم أمام "جنازة" لسلام هش حاول الجميع التظاهر بوجوده قبل أن يتهاوى؟

ورغم بساطة الحبكة، يمنح الفيلم شخصياته مساحة واسعة للتفاعل، ما ينتج عنه مجموعة مفارقات إنسانية تقترب من واقع كثير من الأسر العربية حين تستعد لاحتفال كبير. فالمواقف التي تبدو كوميدية في ظاهرها، تحمل في طياتها نقدا ساخرا للتوقعات الاجتماعية، ومعالجة خفيفة لفكرة الضغط الجمعي الذي يسبق أي مناسبة مفصلية.

محاولة للتخفيف من الاختناق

وقد استفاد العمل من التصوير في موقع صحراوي مفتوح يمنح إطارات الصور اتساعا بصريا، ويخفف من اختناق المشاهد التي تعتمد بطبيعتها على تجمع عدد كبير من الشخصيات في مساحة واحدة، مما حافظ على إيقاع بصري خفيف.

كما أسهم استخدام الإضاءة في خلق توازن بين بهجة الألوان الظاهرة في مشاهد التحضير للزفاف، وبين التوتر الخفي الذي يسيطر على العائلتين من الداخل؛ وأبرز التلاعب البصري المفارقة بين مظاهر الاحتفال وما يجري في الكواليس.

بين الاتزان وغياب التطوير

وبالحديث عن الأداء التمثيلي، قدمت نيللي كريم الأداء الأكثر اتزانا بالعمل وإن ظل محدودا مقارنة بأدوارها في الدراما التلفزيونية، إذ نجحت في تقديم شخصية ممزقة بين التوقعات الأسرية والضغط النفسي، وأثبتت قدرتها على اللعب في مساحة الكوميديا الاجتماعية دون الابتعاد عن حضورها الدرامي المعروف.

في حين حاول شريف سلامة تقديم أداء طبيعي يضفي على الشخصية طابعا إنسانيا، لكنه عانى من تشتت الإيقاع بسبب توزيع التركيز على عدد كبير من الشخصيات من جهة، ومحدودية تطور دوره داخل السيناريو من جهة أخرى.

أما الرباعي انتصار، لبلبة، محمود البزاوي، وعادل كرم فقد شكلوا معا الفريق الأكثر قدرة على تحريك خطوط الصراع الجانبية. بيد أن انتصار كانت صاحبة الحضور الكوميدي الأكثر اكتمالا، بينما بدا الآخرون عالقين في مشاهد مكتوبة دون تطوير كاف، رغم محاولاتهم الدائمة لإضفاء طاقة جماعية تحافظ على روح العمل حتى النهاية.

ومع أن الفيلم تمتع بعدة لحظات صادمة وطريفة حاولت الخروج عن نمط الكوميديا التقليدية، إلا أن ازدحام الخطوط الدرامية في أكثر من موضع أدى إلى تشتت السرد، خصوصا مع اقتراب النهاية.

كما أن فتح أكثر من قضية اجتماعية -من سلطة العائلة إلى صراعات الطبقات- دون التعمق في أي منها جعل البناء الدرامي يبدو أقل إحكاما.

عودة الكوميديا الاجتماعية

يأتي فيلم "جوازة ولا جنازة" ليذكر الجمهور بروح الكوميديا الاجتماعية التي غابت عن شاشات السينما المصرية خلال الفترة الأخيرة، مقدما تجربة تجمع بين العفوية والمرح والقلق الذي يسبق المناسبات الكبرى.

ورغم أن العمل لا يقدم صيغة درامية مكتملة النضج، فإنه ينجح في إعادة إنتاج ارتباك الواقع داخل سرد خفيف: مزاح متقطع، توتر يتسلل من خلف الابتسامات، واندفاعات يصعب التكهن بها.

هذا المزيج هو ما منح الفيلم طابعه الصادق، مؤكدا أن الأعمال الخفيفة ذات الطابع الاجتماعي قادرة على استعادة جمهورها متى تخلت عن الافتعال واعتمدت على التلقائية، والجرأة في التقاط التفاصيل الإنسانية الصغيرة.

الفيلم من إخراج الفلسطينية أميرة دياب، وتأليفها بالمشاركة مع دنيا ماهر، وبطولة كل من: نيللي كريم، شريف سلامة، عادل كرم، انتصار، لبلبة، محمود البزاوي، دنيا ماهر، أمير صلاح، والطفل سليم يوسف.