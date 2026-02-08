"أبطال الرمال".. قراءة درامية معاصرة لجذور الهوية العربية

أعلنت المؤسسة القطرية للإعلام – تلفزيون قطر عن اقتراب الانتهاء من المسلسل التاريخي "أبطال الرمال"، المقرر عرضه خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى إحياء الدراما التاريخية العربية برؤية معاصرة وإنتاج ضخم.

ويقدم "أبطال الرمال" في 15 حلقة، مدة كل منها 45 دقيقة، ضمن بنية درامية غير تقليدية تعتمد ثلاث خماسيات مستقلة، تتناول حقبة مفصلية من التاريخ العربي قبل بزوغ الإسلام، عبر سرد ملحمي يمزج بين التاريخ والمعالجة البصرية الحديثة.

المسلسل من إخراج سامر جبر، وتأليف الدكتور خالد الجبر وسامر جبر، وإنتاج المؤسسة القطرية للإعلام – تلفزيون قطر، بإشراف علي السادة، وتنفيذ المنتج الفني الهادي قرنيط.

ويشارك في العمل أكثر من 70 ممثلا من قطر ودول الخليج والمشرق والمغرب العربي، في واحدة من أضخم التجارب الدرامية العربية خلال السنوات الأخيرة، من بينهم سلوم حداد ومنذر ريحانة ونضال نجم وفرح بسيسو ومحمد الإبراهيمي وعز العرب كغاط وخالد نجم وأحمد الكعبي وغازي حسين وغيرهم، إلى جانب نخبة واسعة من نجوم الوطن العربي.

ثلاث خماسيات قراءة جديدة للتاريخ

تنطلق الخماسية الأولى من سيرة الخنساء بنت عمرو بن الشريد وأخيها صخر، مقدمة معالجة درامية معمقة لعلاقة الأخوّة، وأثر الفقد في تشكيل الوعي الفردي والجماعي، وبدايات شعر الرثاء في الأدب العربي.

كما تستعرض طبيعة الحياة داخل قبيلة بني سليم، وصراعات السلم والحرب، ودور المرأة في البيئة القبلية، إلى جانب شخصيات بارزة من المرحلة مثل دريد بن الصمة ومعاوية بن عمرو.

أما الخماسية الثانية، فتغوص في عالم الصعاليك، مقدمة قراءة معاصرة لحركة اجتماعية تمردت على الظلم والطبقية، من خلال سيرة الشنفرى الأزدي ورفاقه السليك بن السلكة، وتأبط شرا، وعمرو بن براق، وأبي كبير الهذلي.

وتتميز هذه الخماسية بإيقاع بصري سريع، ومشاهد مطاردات ومعارك في الصحراء، تعكس قسوة الحياة التي شكّلت توجه الصعلكة، وتطرح الحرية بوصفها خيارا وجوديا وصراعا مع الأعراف السائدة.

وتختتم الخماسية الثالثة بقصة زبيبة، أم عنترة بن شداد، مسلطة الضوء على معاناة العبودية وصراع الأم لإثبات نسب ابنها داخل مجتمع قبلي تحكمه السلالة والامتدادات العائلية. وتتناول الخماسية قضايا الهوية والكرامة الإنسانية والحرية، عبر سيرة امرأة حوّلت قسوة الرق إلى قوة صنعت أحد أعظم فرسان التراث العربي.

دراما ملحمية بروح معاصرة

ويعيد المسلسل الجمهور إلى العصر الجاهلي، إحدى أكثر المراحل تأثيرا في تاريخ اللغة والأدب العربي، مستحضرا شخصيات تركت أثرا عميقا في الذاكرة الثقافية، ضمن أحداث تدور في زمن سوق عكاظ وبدايات تشكل الشعر العربي.

وفي تصريحات صحفية، أكد المنتج والمخرج سامر جبر أن الجمهور العربي بات متعطشا للأعمال التاريخية التي تعبّر عن ثقافته ولغته ويمكن مشاهدتها بأمان مع العائلة، مشددا على أهمية إعادة هذا النوع من الدراما إلى الواجهة بعد سنوات من الغياب.

وصُور "أبطال الرمال" في المغرب، مع عناية خاصة بالديكورات والأزياء والتفاصيل البصرية، بما يعكس روح المرحلة التاريخية ويمنح العمل طابعا سينمائيا ملحميا.

ويأتي المسلسل بدعم مباشر من المؤسسة القطرية للإعلام، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز حضور الدراما التاريخية العربية، واستكمال مسار أعاد هذا النوع إلى المنافسة بعد أعمال سابقة مثل "سيوف العرب".