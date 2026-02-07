محمد صبحي يعود إلى المنافسة الرمضانية بعد وعكة صحية وغياب 13 عاما

بعد ابتعاده عن المنافسة في الدراما التلفزيونية الرمضانية منذ حوالي 13 عاما، اختار الفنان محمد صبحي العودة إلى الدراما الرمضانية لكن عبر بوابة الإذاعة، من خلال المسلسل الإذاعي الجديد "مرفوع مؤقتا من الخدمة".

وقد بدأ مؤخرا تسجيل الحلقات داخل استوديوهات الإذاعة المصرية في ماسبيرو، في عودة فنية تأتي هذه المرة بصيغة صوتية مختلفة عن حضوره التلفزيوني المعتاد.

كوميديا اجتماعية

يندرج مسلسل "مرفوع مؤقتا من الخدمة" ضمن إطار الكوميديا الاجتماعية، إذ يروي حكاية الجد فخري، طبيب تخدير متقاعد لا يزال يعيش وفق إيقاع وقيم زمن مضى، في مقابل أبنائه وأحفاده الذين يرون أن تلك القيم لم تعد منسجمة مع واقعهم المعاصر. وفي خضم هذا التباين في الرؤى، ينكشف جانب خفي من شخصية الجد، كان قد دوّنه في مذكرات قديمة مشفرة، لم يدرك أفراد العائلة أهميتها في البداية.

ومع تعرض الجد لأزمة صحية تؤثر في ذاكرته، تتحول هذه المذكرات إلى مفتاح لفهم تاريخه الشخصي، وأداة لمقاربة حالته على المستويين الإنساني والنفسي.

وتتصاعد الأحداث عندما يقترح أحد الأحفاد تحويل المذكرات إلى عمل فني، تُعاد من خلاله تمثيل محطات من حياة الجد، لتتشابك الوقائع الحقيقية مع الأداء التمثيلي. ومن خلال هذا المسار، يناقش المسلسل قضايا القيم والعلاقات والطموح داخل الأسرة.

المسلسل من بطولة الفنان محمد صبحي، ويشاركه كل من محمد أبو داود، وعبد الرحيم حسن، وريهام إبراهيم، وشريف محسن، وهو من تأليف وإخراج أيمن فتيحة.

أزمات صحية

في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تعرض الفنان المصري محمد صبحي لوعكة صحية استدعت نقله إلى غرفة العناية المركزة، قبل أن تستقر حالته لاحقا ويتم نقله إلى غرفة عادية، مع توصية طبية بحصوله على فترة راحة لعدة أسابيع.

وجاءت هذه التطورات بعد معاناته من أعراض تمثلت في تشنجات وقيء متكرر، ما استوجب وضعه تحت الملاحظة الطبية وتلقيه رعاية صحية مكثفة لعدة أيام.

إعلان

وفي حينه، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن عبد الفتاح السيسي وجّه وزير الصحة خالد عبد الغفار بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، مع التأكيد على توفير الرعاية الطبية اللازمة له. كما أكدت الوزارة، في بيان رسمي، متابعتها المستمرة لتطورات حالته الصحية وإعداد تقارير دورية لضمان حصوله على أفضل مستويات العلاج.

وتعد هذه الوعكة الصحية الثانية التي يتعرض لها الفنان محمد صبحي، البالغ من العمر 77 عاما، خلال فترة قصيرة، إذ سبق أن مر بأزمة صحية مشابهة قبلها بنحو شهرين، استدعت أيضا نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

غياب درامي وحضور مسرحي

تمثل عودة محمد صبحي عبر مسلسله الإذاعي الجديد عودة إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب دام نحو 13 عاما، منذ تقديمه الجزء الثامن من مسلسل "ونيس" بعنوان "ونيس والعباد وأحوال البلاد".

كما غاب محمد صبحي عن السينما منذ تسعينيات القرن الماضي، وكان قد أعلن في عام 2022 عن مشروع سينمائي جديد، إلا أنه لم يرَ النور، مبررا ذلك في تصريحات صحفية برغبته في تقديم أعمال تحمل قيمة فنية حقيقية.

وخلال السنوات الأخيرة، ركز محمد صبحي على مشروعه المسرحي، وقدم عددا من الأعمال، من بينها "أنا والنحلة والدبور"، و"نجوم الضهر"، و"عيلة اتعمل لها بلوك".