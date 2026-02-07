عز وحلمي وفهمي.. نجوم الصف الأول يعودون إلى الإذاعة في رمضان 2026

تشهد خريطة المسلسلات الإذاعية في رمضان 2026 مشاركة لافتة لنجوم الصف الأول في منافسة بعيدا عن الدراما التلفزيونية، إذ يطلون على جمهورهم من خلال المشاركة الصوتية فقط، عبر بطولة عدد من المسلسلات الإذاعية.

وتغلب على الأعمال المنافسة التيمة الكوميدية اللايت، التي تعتمد على المواقف الطريفة وخفة الظل، في محاولة لجذب المستمعين خلال الشهر الكريم.

أحمد عز.. (الفهلوي)

يشارك الفنان أحمد عز ضمن سباق المسلسلات الإذاعية من خلال "الفهلوي" عبر إذاعة نجوم إف إم، ويشاركه البطولة هنادي مهنا وشيماء سيف.

وكشف السيناريست أيمن سلامة، في تصريحات صحفية، أن المسلسل ينتمي إلى تيمة الأعمال اللايت كوميدي وتمت كتابته خصيصا لأحمد عز.

يجسد الممثل المصري في العمل شخصية رجل يتمتع بدهاء استثنائي ويستخدم مهاراته الاجتماعية للنجاة من الأزمات وتحقيق أهدافه.

ويعود أحمد عز من خلال "الفهلوي" إلى المسلسلات الإذاعية مجددا، بعد تجارب ناجحة مثل "أغنى رجل في العالم" 2025، و"نادي آند رويد" و"بليز يا إنجليز" و"الديزل" و"تورا بورا" و"مالك الهوى".

أحمد حلمي.. (سنة أولى جواز)

وعبر راديو النيل يذاع مسلسل "سنة أولى جواز" من بطولة أحمد حلمي ويشاركه البطولة كل من عائشة بن أحمد وعماد رشاد وعارفة عبد الرسول وليلى عز العرب.

المسلسل من تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج أحمد نادر وتدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر عن المشاكل والأزمات بين الأزواج في العام الأول.

المسلسل يشكل عودة أحمد حلمي إذاعيا بعد أن قدم "فبركة" 2024 و"مطلوب عريس" 2023 و"العصمة في إيدي" 2022 و"لف وارجع تاني" 2020 و"وش في وش" 2019.

أحمد فهمي.. (المتر براءة)

يعود الممثل أحمد فهمي إلى الإذاعة من خلال "المتر براءة" بعد 4 سنوات من الغياب، حيث قدم عام 2022 مسلسل "موس صلاح".

وينتمي المسلسل الجديد إلى تيمة الأعمال الكوميدية ويعتمد على المواقف الطريفة من خلال شخصية محام يجسدها فهمي، يجد نفسه وسط صراعات وتحديات مع مجرمين سبق وتعامل معهم.

المسلسل من تأليف محمد علي منصور وإخراج صفي الدين حسن ويشارك في بطولته كل من جيهان الشماشرجي وإسماعيل فرغلي وسبق أن قدم أحمد فهمي في الإذاعة مسلسلي "عربي إنجليزي" عام 2019 و"الحبيبة التلاتة" عام 2011.

محمد هنيدي.. (أخطر خطير)

يواصل محمد هنيدي المنافسة على المسلسلات الإذاعية من خلال شخصية دكتور في الباذنجان المخلل، التي يقدمها في المسلسل الكوميدي "أخطر خطير" المقرر إذاعته عبر راديو النيل.

المسلسل تأليف وإخراج صفي الدين حسن ويشارك في بطولته سوسن بدر وعلاء مرسي ومحسن منصور وسارة عادل.

وشارك هنيدي في المسلسلات الإذاعية بأعمال منها "حلم حليم" العام الماضي، "أبويا شقيقي"، "ابن النادي"، "حزام ناشف" و"كنز مأمون المأذون".

أكرم حسني.. (فات المعاش)

في الوقت الذي يغيب فيه أكرم حسني عن المنافسة في المسلسلات المصرية في رمضان 2026، يعوض هذا الغياب بالمشاركة في الإذاعة بمسلسل "فات المعاش" عبر محطة راديو إنرجي.

المسلسل تأليف مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج زهرة رامي. وقال أكرم حسني في بيان صحفي إن المسلسل يشكل تجربة خاصة كونه عملا إذاعيا، وقدم أكرم حسني من قبل المسلسل الإذاعي "زكريا أبو ندا" 2024، "صلاح التلميذ"، و"احنا بتوع الأوزوريس".

مصطفى غريب وإيمي سمير غانم.. (هبد في هبد)

عمل كوميدي آخر عبر إذاعة راديو 9090 "هبد في هبد" الذي يتقاسم بطولته كل من مصطفى غريب وإيمي سمير غانم.

تدور أحداث العمل في عالم وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يتعامل البعض مع تلك المنصات.

وضمن المسلسلات الإذاعية أيضا مسلسل "صايم ولا نايم" ويشارك في بطولته المطرب مدحت صالح وتشاركه البطولة انتصار، والمسلسل من تأليف محمد الشوربجي وإخراج عمرو عبده دياب، ويذاع عبر محطة الشباب والرياضة.