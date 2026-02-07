المدير الليلي.. عودة دراما التجسس وانتقال من الشرق الأوسط إلى كولومبيا

يعود مسلسل "المدير الليلي" (The Night Manager) في موسمه الثاني ليستأنف القصة التي قدمها لأول مرة عام 2016 في أحد أنجح الأعمال التلفزيونية، وقد استند الموسم الأول إلى رواية الكاتب البريطاني جون لو كاريه الصادرة عام 1993 بالعنوان نفسه، وحقق نجاحا نقديا وجماهيريا لافتا.

أما الموسم الثاني فينطلق من قصة أصلية جديدة، مستكملا رحلة الشخصية الرئيسية بعد انتهاء المادة الروائية، ومثيرا أسئلة حول قدرة المسلسل على الحفاظ على روحه دون مرجعيته الأدبية.

كولومبيا مسرحا جديدا للصراع القديم

تنطلق قصة "المدير الليلي" من عالم الفنادق الفاخرة إلى قلب شبكات تجارة السلاح الدولية، حيث يتحول جوناثان باين (توم هيدلستون) في الموسم الأول من موظف ليلي هادئ إلى عميل متخف لصالح الاستخبارات البريطانية، في محاولة لإسقاط تاجر السلاح النافذ ريتشارد روبر (هيو لوري).

اعتمد الموسم على بناء تصاعدي بطيء، يربط بين الخداع السياسي والعلاقات الشخصية، وينتهي بانتصار من الناحية السياسية وهزيمة روبر، ولكنه يترك باين مثقلا بتجربته، وتعود القصة في الموسم الثاني بعد سنوات، حيث تحول باين إلى موظف في المخابرات يعمل في وظيفة شبه روتينية، حتى تتقاطع طرقه مع أحد الوجوه من عمليته السابقة مع ريتشارد روبر، ويجذبه العالم القديم مثل مغناطيس لا يستطيع مقاومته، فيبدأ في رحلة جديدة تقوده إلى صراع لم يتخيل أنه سيمر به مرة أخرى.

يقوم السرد في الموسم الأول من "المدير الليلي" على تقاطع بين تجارة السلاح والسياسة الدولية، إذ ارتبطت أحداثه بشكل مباشر بتداعيات الربيع العربي على المنطقة، وكيفية استغلال الفوضى السياسية لتوسيع نفوذ تجار السلاح، في ظل علاقات ملتبسة تربطهم بأجهزة استخبارات غربية، وعلى رأسها المخابرات البريطانية التي وجدت في ريتشارد روبر شريكا غير معلن يخدم مصالحها الاستراتيجية. هذا التشابك جعل الصراع لا يقتصر على إسقاط تاجر سلاح، بل كشف شبكة أوسع من التواطؤ السياسي والأخلاقي.

في المقابل يبتعد الموسم الثاني جغرافيا عن الشرق الأوسط، لينقل الصراع إلى كولومبيا، حيث تتشكل الحبكة الجديدة حول محاولات الانقلاب على الرئيس الكولومبي، مرة أخرى برعاية غير مباشرة من المخابرات البريطانية وبالتعاون مع تجار السلاح.

يتبدل المسرح لكن المنطق يظل واحدا، عالم تحكمه المصالح وتدار فيه الانقلابات والحروب من خلف الستار لأسباب سياسية، ويجد جوناثان باين نفسه عالقا مجددا داخل لعبة أكبر منه، تتكرر فيها الأسئلة ذاتها حول الفساد والسلطة.

إذا كان هذا الإطار السياسي يمنح المسلسل ثقله الدرامي، فإن الموسم الأول تحديدا يكشف للمتفرج العربي درجة واضحة من الاختزال والخلط، سواء على مستوى تصوير الواقع السياسي في المنطقة أو في تقديم البيئات العربية بوصفها كتلة واحدة بلا فروق ثقافية أو تاريخية دقيقة.

يتعامل المسلسل في موسمه الأول مع تداعيات الربيع العربي كخلفية درامية عامة، لكنه يقع في أخطاء متعددة، وحتى في التفاصيل البصرية واللغوية، بما يجعله أقرب إلى تصور غربي مبسطا للمنطقة أكثر منه قراءة واقعية لها.

مع انتقال الأحداث في الموسم الثاني إلى كولومبيا، يظل المنهج نفسه مستمرا، أي استخدام السياسة كمساحة إثارة لا موضوعا للتحليل، وعلى الرغم من الجدية الظاهرة في نبرة "المدير الليلي" يصعب التعامل معه كعمل يعكس حقيقة ما يجري، بقدر ما يمكن قراءته بوصفه مرآة للرؤية الغربية لتشابك المصالح والتدخلات السياسية في شؤون الدول الأخرى، فالجغرافيا بين الموسمين متغيرة لكن المنطق يظل ثابتا.

هل يخفي الإخراج الأنيق ضعف الكتابة؟

يراهن مسلسل "المدير الليلي" في موسميه الأول والثاني على الفخامة البصرية بوصفها جزءا من هوية المسلسل، فهو يقدم عالما مصقولا بعناية، مواقع تصوير فاخرة تمتد بين المنتجعات واليخوت والقصور والفنادق الراقية، مع استخدام محسوب للإضاءة والألوان بما يعزز إحساس السيطرة والترف المرتبطين بعالم تجارة السلاح والسياسة، والأزياء بدورها لا تعمل كعنصر جمالي فقط، بل كأداة تساهم في تخفّي الشخصية الرئيسية.

غير أن هذا الإخراج الأنيق يطرح سؤالا مركزيا: إلى أي مدى يغطي الجمال البصري على هشاشة الكتابة، خاصة في الموسم الثاني؟ فبينما يظل المستوى البصري مرتفعا، يبدو أن السرد يفقد تماسكه لصالح مشاهد مصممة بعناية تخدم الإبهار أكثر مما تخدم تعقيد الفكرة.

يعتمد المسلسل في موسميه على حبكة درامية بسيطة في جوهرها، تستند بدرجة كبيرة إلى كاريزما البطل أكثر من منطق سردي معقد، فجاذبية جوناثان باين وشخصيته الهادئة الواثقة تبدو كافية في الكثير من الأحيان لإقناع الشخصيات بتغيير مواقفها أو الانصياع له، دون دوافع درامية مقنعة أو بناء تدريجي للعلاقات.

هذا الاختيار يجعل الحلول المطروحة سهلة نسبيا، ويمنح السرد طابعا كلاسيكيا أقرب إلى النموذج التقليدي لأعمال التجسس، حيث تتكرر أنماط التحالفات والخيانات والمؤامرات في مسارات متوقعة.

يمكن فهم هذا التبسيط السردي في الموسم الثاني في ضوء تجديد العمل لموسم ثالث، وهو ما ينعكس بوضوح على طبيعة نهاية الموسم الثاني، فالنهاية تأتي مبتسرة ومعلقة، أقرب إلى إغلاق مؤقت للأحداث منها إلى خاتمة درامية مكتملة، إذ تغلق خطوطا معينة على عجل، وتترك أخرى مفتوحة، ولا تعمل النهاية هنا على خلق توتر ذكي يشوق للموسم المقبل، بقدر ما توحي بأن السرد توقف في منتصف الطريق، وكأن المتفرج غادر الحلقة الأخيرة وهو لا يزال في منتصف الموسم لا عند نهايته.

يظل التمثيل أبرز عناصر القوة في "المدير الليلي"، حيث يشكل أداء توم هيدلستون وهيو لوري العمود الفقري لجاذبية الموسمين، فلولا الحضور الهادئ والساحر لهيدلستون لبدت شخصية جوناثان باين مستغلة ومضطربة تستفيد من المقربين لتحقيق أهدافها الشخصية. في المقابل يقدم هيو لوري واحدا من أكثر أدواره التلفزيونية تميزا عبر شخصية ريتشارد روبر، حيث يوازن بين السحر والتهديد ليجعل الشر جذابا ومقلقا في آن واحد.

في المحصلة، يقدم "المدير الليلي" عملا تلفزيونيا معتنى به للغاية على مستوى الشكل، ومدعوما بأداء تمثيلي قوي، لكنه يظل أسير خيارات سردية كلاسيكية للغاية، ورؤية غربية مختزلة للسياسة والجغرافيا.

