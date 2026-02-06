مؤثرو منصات التواصل يشعلون صداما جديدا بين نقابة الممثلين وصناع الدراما

عادت أزمة مشاركة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في الأعمال الدرامية إلى الواجهة مجددا، عقب إعلان نقابة المهن التمثيلية رفض مشاركة عدد من البلوغرز في مسلسلات موسم دراما رمضان لعام 2026.

بدأت الأزمة بعد مشاركة البلوغر "المؤثرة" هايدي كامل في مسلسل "نون النسوة"، بالمخالفة للوائح نقابة المهن التمثيلية المصرية التي تحظر الاستعانة بغير المقيدين بجداولها في الأعمال الفنية دون تصاريح قانونية.

وفي هذا السياق، أكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، في تصريحات صحفية، أن الشركة المنتجة للمسلسل حذفت المشاهد التي ظهرت بها هايدي كامل عقب رصد المخالفة.

وأوضح النقيب المصري أنه تقرر توقيع عقوبة مالية قدرها مليون جنيه (نحو 20.3 ألف دولار) على البلوغر هايدي كامل، إلى جانب توقيع العقوبة نفسها على الشركة المنتجة لمسلسل "نون النسوة"، بسبب مخالفة قانون النقابة الذي يمنع مشاركة البلوغرز في الأعمال الفنية دون الحصول على تصاريح قانونية.

وكانت نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة الفنان أشرف زكي قد أعلنت إيقاف مسلسل "روح أوف (OFF)" نهائيا ومنعه من العرض ضمن موسم دراما رمضان لعام 2026، بعد ثبوت مخالفات وصفتها النقابة بأنها مخالفة صريحة للوائح والقوانين المنظمة للعمل الفني.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن قرار الإيقاف جاء عقب توجيه عدة تحذيرات سابقة للمنتج بلال صبري بضرورة الالتزام بالتعليمات النقابية، إلا أنه لم يستجب للتنبيهات واستمر في مخالفة الضوابط المعمول بها.

وأشار البيان إلى أن آخر التجاوزات تمثلت في ظهور المنتج في مقطع فيديو متداول أثناء التعاقد مع "البلوغر" المعروفة باسم "أم جاسر" للمشاركة في أحد الأعمال الفنية، وهو ما اعتبرته النقابة خرقا واضحا لقراراتها التي تحظر الاستعانة بغير المقيدين بجداولها الرسمية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وهو ما يعيد طرح التساؤلات حول طبيعة الأزمة القائمة بين دور نقابة المهن التمثيلية وحدود حرية المبدع في اختيار المشاركين في أعماله.

التنظيم.. لا المنع

في تصريح خاص للجزيرة نت، شدد الناقد الفني طارق الشناوي على أن الدور الأساسي للنقابات الفنية في مختلف أنحاء العالم هو تنظيم الإبداع وليس إعاقته، مؤكدا أن من حق أي مخرج أو صانع عمل فني الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا لأداء دور معين، بغض النظر عن مهنته الأصلية، طالما وجد فيه الملامح والقدرة على تجسيد الشخصية.

وأوضح الشناوي أن دور النقابة يقتصر على التنظيم ووضع الضوابط، وليس المنع، معتبرا أن حظر المشاركة بحجة الحفاظ على أبناء المهنة واعتبارهم الأحق بالأدوار يعد رؤية قاصرة للغاية، على حد تعبيره.

وأضاف أنه من الضروري التفريق بين مبدأ الحصول على إذن أو موافقة وبين المنع الكامل، مشددا على أن الإذن يجب أن يكون مشروطا بضوابط واضحة، من بينها تقاضي مقابل مادي عادل دون مغالاة.

واستشهد الشناوي بمهنة الصحافة، موضحا أن نسبة كبيرة من الصحفيين غير مقيدين بالنقابة، ورغم ذلك تقتصر صلاحيات النقابة على وضع الشروط المنظمة للمهنة دون منع الممارسة.

وعلق الشناوي على تصدر البلوغر أحمد رمزي بطولة مسلسل "فخر الدلتا"، قائلا إن الأمر في النهاية يعود إلى قدرة المخرج على توظيف الشخصيات داخل العمل الفني، حتى وإن كانت الأدوار مرتبطة بمهن معينة، مؤكدا أن المخرج هو الأقدر على رؤية الملامح والأداء المناسبين واستثمارهما دراميا.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تكون النقابة أكثر رحابة في تعاملها مع غير الأعضاء، مشددا على أن التنظيم لا يعني المنع أو فرض شروط مبالغ فيها للموافقة على مشاركة البلوغرز أو غيرهم في الأعمال الفنية.

خلف كواليس المنع

قال محمد نبيل إن الأزمة التي أثارتها نقابة المهن التمثيلية ليست جديدة، ويراها مفتعلة في توقيتها وأهدافها، معتبرا أن الهدف الأساسي منها هو مغازلة الجمعية العمومية للنقابة أكثر من أي شيء آخر، في ظل حالة غضب قائمة بين قطاعات واسعة من الممثلين بسبب قلة فرص العمل وندرتها.

وأوضح نبيل في حديثه للجزيرة نت أن هناك عشرات، إن لم يكن أكثر، من الممثلين الشباب والكبار على السواء لا يعملون منذ فترات طويلة، وهو ما أدى إلى تزايد الشكاوى والاعتراضات داخل الوسط الفني، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع دفعت عددا من الممثلين إلى الدخول في أزمات علنية خلال الأشهر والسنوات الماضية، وهو ما حدث مع الفنان أحمد عزمي على سبيل المثال.

وأضاف أن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي يحاول من خلال هذه القرارات إرسال رسالة مفادها أنه يحمي أعضاء النقابة ويدافع عن حقوقهم، لكن هذا التوجه يأتي بشكل مباشر على حساب حرية الإبداع، التي تكفل لأي صانع عمل درامي سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية حرية اختيار الوجوه التي يراها مناسبة لأعماله.

وأشار نبيل إلى أن الأزمة سبق أن تكررت من قبل، مستشهدا بما حدث أثناء عرض مسلسل "بطن الحوت"، عندما استعان المخرج أحمد فوزي صالح بـ كروان مشاكل في بعض المشاهد، ما أثار جدلا واسعا وقتها، رغم أن المخرج رأى أن هذه الشخصية هي الأنسب لتجسيد الدور داخل العمل الدرامي.

وانتقد نبيل وصول الأمر إلى حد المنع الكامل، معتبرا أن ذلك يمثل ضررا مباشرا بميزانيات الشركات المنتجة وبأموال صناعة كاملة، متسائلا عن منطق إيقاف أعمال يشارك فيها عشرات العاملين بسبب ممثل واحد.

وفي المقابل، أشار إلى وجود مؤثرين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يشاركون بالفعل في أعمال فنية كبرى، أبرزهم البلوغر أحمد رمزي بطل مسلسل "فخر الدلتا"، لافتا إلى أن تصدره للبطولة أثار غضب بعض الممثلين الذين اعتذروا عن العمل اعتراضا على منحه فرصا كبيرة وتصدر اسمه، بينما يعاني آخرون من التهميش.

وتساءل نبيل عن منطق منع مشاركة شخصيات مثل "أم جاسر" في الدراما، في الوقت الذي تظهر فيه في إعلانات تجارية خلال موسم رمضان، مؤكدا أن شركات الإعلان والمخرجين يراهنون على هذه الوجوه باعتبارها مؤثرة وجاذبة للجمهور، وهو ما يطرح تساؤلاً حول ازدواجية المعايير.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة فتح نقاش أوسع وأكثر شفافية حول هذه القضايا، محذرا من أن استمرار التعامل بالمنع والإقصاء دون حوار حقيقي قد يدفع الأمور إلى مسار غير صحي داخل الصناعة الفنية.

مليون جنيه غرامة

شهد عام 2025 تصعيدا واضحا من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ضد مشاركة المؤثرين في الأعمال الدرامية، إذ وصف هذه الظاهرة في تصريحات صحفية بأنها اعتداء مباشر على مهنة التمثيل وتشويه للصناعة الفنية.

وأكد زكي رفضه القاطع لهذا التوجه، معلنا فرض غرامة مالية قدرها مليون جنيه (نحو 20.3 ألف دولار) على أي جهة إنتاج تستعين بمؤثرين أو "تيك توكرز (TikTokers)" في أعمال فنية، مشددا على أن القرار نهائي وغير قابل للنقاش، باعتباره دفاعا عن المهنة وتاريخها، ومؤكدا أن التمثيل ليس مجرد تصوير فيديوهات.