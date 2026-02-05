"مأمور الثلاجة".. دراما كويتية تفتح أدراج الموتى لتروي حكايات الأحياء

في عشر حلقات فقط، يختار المسلسل الكويتي "مأمور الثلاجة" التوغل في عالم طال تجاهله دراميا: ثلاجة الموتى، ذلك الفضاء البارد والمغلق المكدس بحكايات إنسانية تلامس الرهبة والوجع. ويقدم هذا العالم لا عبر مشاهد صادمة، بل من خلال معالجة هادئة ومحكمة، تتأمل تأثير الاحتكاك اليومي بالموت وما يخلفه من آثار نفسية عميقة.

حين يصبح العمل اليومي اختبارا للضمير

تبدأ معاناة عبد الله العادي (خالد أمين) عندما يضطر إلى تولي وظيفة مأمور ثلاجة الموتى لإنقاذ وضعه المعيشي، لكن المهنة سرعان ما تتجاوز طبيعتها الإدارية لتصبح امتحانا مستمرا لقيمه وأعصابه. التعامل مع الجثث، استقبال ذوي المتوفين، ومرافقة تحقيقات الوفيات الغامضة، كلها مهام تدفعه إلى مواجهة مشاعر متراكمة من الخوف والقلق.

تتقاطع هذه المهام مع حياته الشخصية، بين أب يرفض بقاءه في هذا العمل وزوجة تخشى انعكاسه على استقراره النفسي. ومع كل حالة جديدة، يجد نفسه أقرب إلى الانهيار، وقد بات شاهدا على حكايات لن يرويها غيره.

من قصة حقيقية إلى دراما كويتية

بدأ عرض المسلسل في 11 يناير/كانون الثاني 2026 حصريا عبر منصة (STC tv) السعودية، على أن ينتهي في 8 فبراير/شباط الجاري في سياق رهان المنصة على الأعمال القصيرة. وتستند حبكته إلى تجربة حقيقية للشاعر السعودي سعد زبن الخلاوي الذي عمل لسنوات في ثلاجة موتى بمدينة حفر الباطن، قبل أن يوثق جزءا من تجربته في تحقيق صحفي عام 2016.

هذه المادة ألهمت الكاتب والمنتج الكويتي بندر طلال السعيد، الذي قرر معالجتها دراميا، وهكذا ولد عمل يحمل الهوية الكويتية من حيث التنفيذ والتمثيل، لكنه يحمل في جذره تجربة سعودية خالصة، الأمر الذي ساهم في انتشاره خليجيا.

بين القوة الفنية والثغرات

وتتجلى إحدى أبرز نقاط قوة المسلسل في اختياره محورا دراميا غير مألوف، إذ وضع مهنة مأمور ثلاجة الموتى في قلب الحكاية، ما منح العمل خصوصية وسمح له بتقديم مقاربات إنسانية تتأمل في معنى الموت بعيدا عن قوالب الدراما الطبية والبوليسية المعتادة.

هذا التميز تعززه معالجة بصرية تعتمد على الرعب الهادئ: كادرات ضيقة، ممرات طويلة، إضاءة باردة، وصمت طويل يضخ التوتر في المشاهد ويمنحه شعورا قائما على القلق والاختناق، خاصة في ظل التركيز على تفاصيل صغيرة مثل رائحة المشرحة، صوت الأدراج، أو لحظة تسليم الجثة. هذه العناصر مجتمعة تتحول إلى محركات درامية تصنع رعبا نفسيا متصاعدا دون الحاجة إلى مؤثرات مباشرة.

أما على مستوى السرد، يقدم العمل حلقات مبنية على قضايا متجاورة تربطها خيوط إنسانية موحدة، ما يمنحه مرونة في الانتقال بين الموضوعات مع الحفاظ على إطار واحد متماسك. هذه الصيغة تتناسب مع طبيعة المسلسلات القصيرة، التي تعتمد على تكثيف التجربة.

وعلى الرغم من تواضع أداء معظم فريق التمثيل، فإن خالد أمين برز بوضوح، مستفيدا من خبرته في أعمال الدراما النفسية لتقديم شخصية محملة بالشكوك والضغط الأخلاقي، عبر أداء قائم على التوتر الداخلي والانكسارات الدقيقة في الجسد والملامح بعيدا عن الانفعالات المبالغ فيها.

غير أن هذا الطموح لا يلغي وجود بعض السلبيات، أهمها ازدحام القضايا في مساحة زمنية قصيرة، ما خلق شعورا بالتكدس في بعض الحلقات نتيجة خلل في الإيقاع. كذلك حالت محدودية مواقع التصوير دون التوسع في خطوط درامية ثانوية كان من الممكن أن تمنح الحكاية مزيدا من العمق.

وأخيرا فإن التركيز الزائد على الرمزية الإنسانية أبعد المسلسل عن الإثارة التقليدية التي يفضلها جزء من الجمهور، مما جعل التجربة أكثر هدوءا مما قد يتوقعه محبو التشويق المباشر.

"مأمور الثلاجة" و"زينهم": تشابه المكان واختلاف الرؤية

جدير بالذكر أن المسلسل المصري "زينهم" الذي عرض في 2023 وجاء من بطولة أحمد داوود، يشترك في المكان ذاته: المشرحة، لكنه يتجه إلى منطقة مغايرة عبر دمج الكوميديا والدراما الاجتماعية داخل قصة طبيب شرعي يتورط في قضايا جنائية معقدة، مستندا إلى قصص حقيقية ذكرت في كتاب "أصدقائي الموتى شكرا".

بالمقارنة، يبدو "زينهم" الأنجح جماهيريا والأكثر ترفيها، إذ تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة "واتش إت" طوال فترة عرضه التي امتدت إلى 30 حلقة، مستفيدا من تنوع المواقع والشخصيات واتساع البيئة الاجتماعية التي يتحرك فيها، ما جعله أقرب إلى نبض الشارع العادي.

لكن فنيا، يختار "مأمور الثلاجة" الانتصار لصالح الدراما النفسية، معتمدا على التأمل والإيقاع البطيء بما يعكس أثر الموت على الإنسان، لذلك بدا أكثر جرأة ووجد فيه الجمهور الخليجي تجربة مختلفة تستحق المتابعة.

خطوة متقدمة في الدراما الكويتية

في جوهره، يسعى "مأمور الثلاجة" إلى إعادة تعريف مكان الموت داخل الدراما الخليجية، ليس كخلفية لجريمة فحسب، بل كفضاء تتكثف فيه الأسئلة عن معنى الحياة، وواجب التعاطف، وحدود قدرة الإنسان على احتمال الذاكرة.

ورغم كونه يأتي كخطوة متقدمة ضمن موجة التحول التدريجي للدراما الكويتية نحو الأعمال القصيرة التي باتت المنصات تفضلها، ومحاولة صانعيها اختراق مساحات جديدة للتجربة من بينها الرعب النفسي والدراما الواقعية، إلا أن نجاحه يبقى مرهونا بقدرته على استكمال حلقاته دون الوقوع في فخ المبالغة، أو تحويل القصص الإنسانية إلى قضايا سريعة النسيان.

المسلسل دراما نفسية من 10 حلقات تمزج بين الطابع البوليسي والإنساني، من تأليف بندر طلال السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، ويشارك في البطولة خالد أمين، محمد جابر، عبدالله التركماني، عبدالناصر الزاير، أسمهان توفيق، جمال الردهان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.