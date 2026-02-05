"لندن لم تعد آمنة".. توم كروز يغادر المدينة بعد سلسلة جرائم قرب مقر إقامته

اضطر نجم هوليوود العالمي توم كروز إلى مغادرة شقته الفاخرة في حي نايتسبريدج الراقي وسط لندن، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 35 مليون جنيه إسترليني، في خطوة مفاجئة جاءت على خلفية تصاعد حوادث السطو العنيف التي أثارت مخاوف متزايدة بشأن تراجع مستويات الأمان في بعض أكثر أحياء العاصمة البريطانية رقيًا.

ورغم السمعة التي يتمتع بها حي نايتسبريدج كأحد أكثر مناطق لندن رفاهية وأمانًا، فإن التقارير الإعلامية تشير إلى تآكل الإحساس بالأمن بين السكان، في ظل ازدياد الجرائم العنيفة التي تُرتكب علنًا وفي وضح النهار.

كانت الشرارة التي عجّلت برحيل الممثل الأمريكي توم كروز عملية سطو جريئة استهدفت متجر بوخرير رولكس للساعات الفاخرة، الواقع في الطابق الأرضي من مجمع وان هايد بارك السكني نفسه الذي كان يقيم فيه.

وبحسب التفاصيل، نفذت عصابة من راكبي الدراجات النارية هجوما منسقا في وضح النهار، حيث استخدم أفرادها مطارق ثقيلة لتحطيم الزجاج المقوى، ولوّحوا بسكاكين كبيرة في وجه أفراد الأمن، قبل الاستيلاء على نحو 20 ساعة فاخرة تُقدّر قيمتها بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية.

ولم تستغرق العملية سوى ثلاث دقائق فقط، قبل أن يفر الجناة على دراجاتهم النارية، في مشهد وصفته وسائل إعلام بريطانية بأنه أشبه بأحد مشاهد أفلام "المهمة المستحيلة"، لكن هذه المرة خارج الشاشة.

وبعد أيام قليلة من الحادثة، شوهد موظفون ينقلون صناديق ومقتنيات من شقة كروز، ما عزز التكهنات حول قراره بالمغادرة السريعة.

حوادث متكررة تزيد القلق

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها. فقبلها بأسابيع، تعرّض متجر الأزياء الإيطالية الفاخرة لورو بيانا، الواقع قرب متجر هارودز الشهير، لعملية اقتحام باستخدام سيارة، أسفرت عن سرقة ملابس وحقائب فاخرة.

كما شهد حي ريتشموند، المعروف بهدوئه وبكونه أحد مواقع تصوير مسلسل تيد لاسو، حادثة سطو أخرى استهدفت متجر مجوهرات، حيث وثّق متسوقون لحظات تحطيم الواجهات الزجاجية في وضح النهار، بينما سارع الموظفون إلى إخلاء المعروضات وسط أجواء من الذعر.

إعلان

وتكشف بيانات شرطة العاصمة البريطانية عن تسجيل 295 جريمة في منطقتي نايتسبريدج وبيلغرافيا المجاورتين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وحده.

كما شهدت المنطقة خلال العام الماضي جريمة طعن أودت بحياة رجل، على بعد مئات الأمتار فقط من متجر رولكس، بالقرب من فندق بارك تاور نايتسبريدج.

"جرائم يومية" تغيّر سلوك سكان المدينة

ورغم أن معدلات القتل في لندن لا تزال منخفضة نسبيا، إذ تسجل نحو 1.1 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، وهي أقل بشكل ملحوظ مقارنة بباريس ونيويورك، فإن خبراء يؤكدون أن الشعور بانعدام الأمان لا يرتبط فقط بالجرائم الكبرى.

ووفقا لبيانات رسمية، جرى الإبلاغ عن أكثر من 117 ألف حالة سرقة هواتف في لندن خلال عام 2024، في وقت قفزت فيه جرائم السرقة من المتاجر بنسبة 54% خلال عام واحد، من 58 ألف حادثة في 2023 إلى نحو 90 ألفا في 2024.

ويرى مراقبون أن هذا النوع من الجرائم اليومية هو الأكثر تأثيرا على حياة السكان، إذ يدفعهم إلى تغيير سلوكهم في الفضاء العام، من التشدد في حمل الهواتف، إلى تجنب بعض الطرق، وصولا إلى الامتناع عن ارتداء الساعات أو المقتنيات الثمينة.

مخاوف توم كروز

ونقلت صحف بريطانية، من بينها ديلي ميل، عن مصادر مقرّبة من توم كروز قولها إن الهجوم العنيف الأخير "كرّس قناعته بتراجع مستوى الأمن في محيط الشقق الفاخرة التي تُقدَّر قيمتها بملايين الجنيهات".

وأضافت المصادر أن الممثل، الذي اعتاد الجري في هايد بارك والتنقل بهدوء في المنطقة، لم يعد يشعر بأن نمط حياته اليومي يتمتع بالمستوى نفسه من الأمان الذي كان عليه في السابق.

هل تكون دبي الوجهة المقبلة؟

ولم يُعلن توم كروز رسميا عن وجهته الجديدة، إلا أن التكهنات تتزايد حول مدينة دبي، حيث يُعتقد أنه يمتلك شقة في منطقة وسط المدينة بالقرب من برج خليفة. وتُعد دبي وجهة مفضلة لعدد متزايد من المشاهير العالميين، من بينهم ليندسي لوهان وبراد بيت، لما توفره من مستويات عالية من الأمن والخصوصية.

كما سبق أن صوّر كروز في دبي أحد أشهر مشاهده الخطرة، حين تدلّى من برج خليفة في فيلم "مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح"(Mission: Impossible – Ghost Protocol).