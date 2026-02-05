خريطة الدراما السورية في رمضان 2026

مع اقتراب موسم دراما رمضان 2026، تحجز الأعمال السورية حضورها بقوة على الخريطة الدرامية العربية، عبر مجموعة متنوعة من المسلسلات التي تلتقط تحولات المجتمع السوري. ويتوزع الإنتاج هذا العام بين أعمال اجتماعية معاصرة، وأخرى تاريخية وتراثية ذات طابع ملحمي، إضافة إلى مسلسلات كوميدية، وأعمال تسلط الضوء على جرائم النظام السوري السابق، في توليفة يشارك فيها عدد من أبرز نجوم الدراما السورية.

دراما اجتماعية معاصرة وقوالب إنسانية

مطبخ المدينة

ضمن الدراما السورية رمضان 2026 مسلسل "مطبخ المدينة"، وهو عمل اجتماعي معاصر تدور أحداثه داخل مطعم في قلب العاصمة دمشق، حيث يفقد أحد الطهاة ابنته بعد اختفائها، ويتحول المطعم إلى مساحة للحب والبحث عنها، بينما يتزعزع عالم الشخصيات تحت وطأة هذا الاختبار.

العمل تأليف علي وجيه، وإخراج رشا شربتجي، وبطولة أمل عرفة، مكسيم خليل، عباس النوري، وعبد المنعم عمايري.

أنا وهي وهيا

في ثلاثين حلقة، يقدم مسلسل "أنا وهي وهيا" تفاصيل العلاقات الإنسانية، ويرصد ملامح الحياة اليومية المعاصرة للسوريين في إطار واقعي، عبر قصص وحكايات متنوعة تعكس تعقيدات المجتمع وتغيراته.

المسلسل من تأليف إياد أبو الشامات، وإخراج نور أرناؤوط، ويشارك في بطولته باسل خياط، تاج حيدر، رهام القصار، ولجين إسماعيل.

المقعد الأخير

أما مسلسل "المقعد الأخير"، المشارك ضمن الدراما السورية رمضان 2026، فيقدم عبر الدراما الاجتماعية والإنسانية حكاية مدرسة وثلاثة أجيال من عائلة واحدة، ويتناول كيف تواجه النساء تحديات الحياة، كما يسلط الضوء على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب.

المسلسل من تأليف لؤى النوري، وإخراج حسام سلامة، ويشارك في بطولته يارا صبري، رنا جمول، جهاد عبدو، و أسيمة يوسف.

دراما الغموض والإثارة

مولانا

يتورط جابر في مسار لم يختره، بعدما تعيده ظروف غامضة إلى ماض حاول طويلًا الابتعاد عنه، لتبدأ رحلة مليئة بالمفاجآت والاختيارات المصيرية. ويطل تيم حسن في مسلسل "مولانا" ضمن موسم دراما رمضان 2026 السورية بشخصية تتقاطع فيها القوة مع الهشاشة، في عمل يقوم على إيقاع مشحون بالتشويق والغموض، ويغوص بعمق في البعد النفسي والاجتماعي للشخصيات، كاشفًا تعقيدات الصراع الإنساني وتناقضاته.

العمل من تأليف لبنى حداد، وإخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن كل من منى واصف، نور علي، وفارس الحلو.

تحت الأرض 2: جرد حساب

يعود مسلسل "تحت الأرض 2: جرد حساب" للمنافسة في سباق الدراما السورية خلال رمضان 2026، مستكملا خيوط الحكاية من اللحظة التي انتهى عندها الجزء الأول. ويأخذ العمل المشاهد مجددا إلى عالم سوق التتن وعائلة الصافي، حيث تتشابك المصالح وتختل موازين القوة، لتتصاعد المواجهات بشكل أكثر حدة. ويكشف الجزء الجديد أسرارا مدفونة، ويطرح تحالفات غير متوقعة، تضع الشخصيات أمام مواجهة مباشرة مع ماضيها ونتائج اختياراتها.

المسلسل من تأليف بسام جنيد، وإخراج مضر إبراهيم، ويشارك في بطولته سامر المصري، كارمن لبس، سلافة معمار، وأحمد الأحمد.

الحريقة

ضمن الأعمال التي تغوص في عوالم المال والنفوذ، يحضر مسلسل "الحريقة" في دراما رمضان 2026 السورية، حيث تجري الأحداث في أروقة سوق الحريقة الدمشقي. ويقوم الخط الدرامي على صراع محتدم بين أيوب وعربي، يتجاوز حدود المنافسة التجارية ليصل إلى اختبار حقيقي للقيم والعلاقات والتقاليد، في بيئة تتغير فيها موازين القوة بشكل مستمر.

العمل من تأليف مؤيد النابلسي، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد، وبطولة غسان مسعود وأمل عرفة.

لعنة حب: المليئية

في إطار اجتماعي مشحون بالتفاصيل الإنسانية، تدور أحداث مسلسل "لعنة حب: المليئية" داخل حارة شعبية تحمل الاسم نفسه، حيث تتقاطع المصالح والعواطف في فضاء يفيض بالتوترات النفسية والصراعات الصامتة. ويقدم المسلسل حكايات متداخلة تجمع بين الرومانسية والتشويق، مسلطا الضوء على تأثير الحب والطمع والخيانة في مصائر سكان الحارة.

المسلسل من تأليف رنا شميس، وإخراج محمد زهير رجب، وبطولة رنا شميس، نادين خوري، مرح جبر، وعبد الحكيم قطيفان.

حاتم الطائي

يشارك الفنان سلوم حداد في بطولة مسلسل "حاتم الطائي" ضمن خارطة الدراما السورية لرمضان 2026، وهو عمل تاريخي يستعرض السيرة الذاتية للشاعر العربي الشهير، في سياق درامي يعكس طبيعة الصراعات السياسية والاجتماعية في عصر الجاهلية، ويبرز قيم الكرم والشجاعة في زمن التحولات القاسية.

النويلاتي

في أجواء دمشق القديمة، تدور أحداث مسلسل "النويلاتي"، وهو عمل ينتمي إلى الدراما التراثية التاريخية، مستلهم من وقائع حقيقية. ويروي المسلسل قصصا عن الصنعة والكرامة والهوية، ضمن بيئة شامية أصيلة تعكس تفاصيل الحياة اليومية وتناقضاتها.

العمل من إخراج يزن هشام شربتجي، وبطولة سامر المصري، ديمة قندلفت، ونادين تحسين بيك.

شمس الأصيل

ومن الأعمال التي تستعيد حقبة تاريخية بعيدة، يبرز مسلسل "شمس الأصيل"، الذي تجري أحداثه في زمن الحكم العثماني في سوريا، لكن من زاوية اجتماعية تلامس تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية في تلك المرحلة. ويقدم العمل قراءة درامية للصراعات والتحولات داخل المجتمع، بعيدا عن السرد التاريخي التقليدي.

المسلسل من تأليف قاسم الويس، وإخراج عمار تميم، وبطولة عبير شمس الدين، دانا جبر، سوزان سكاف، ووائل زيدان

دراما كوميدية ساخرة

بنت النعمان

يحضر مسلسل "بنت النعمان" في سباق الدراما السورية لرمضان 2026 عبر حلقات منفصلة متصلة، تعتمد على الكوميديا الساخرة في طرحها. وتدور الأحداث حول رجل أعمال ثري يعيش حالة من التناقض بين حبه الكبير لابنته ومحاولاته المستمرة للسيطرة على حياتها، ما يولد سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، إلى جانب ظهور عدد من ضيوف الشرف.

المسلسل من تأليف محمد أوسو، وإخراج سيف شيخ نجيب، وبطولة سلوم حداد، ريام كفارنة، محمد أوسو، وسلاف عويشق

ما اختلفنا 3

يعود مسلسل "ما اختلفنا" بجزئه الثالث، مقدما مجموعة من اللوحات الكوميدية المنفصلة التي تستلهم تفاصيل الحياة اليومية، وتناقش قضايا اجتماعية معاصرة بأسلوب ساخر يعتمد على المفارقة والنقد الخفيف.

العمل من إخراج وائل أبو شعر، وبطولة باسم ياخور، أيمن رضا، محمد حداقي، وأحمد الأحمد

يا أنا يا هى 2

يشهد موسم رمضان 2026 عرض الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "يا أنا يا هي"، حيث تتطور الأحداث بعد وفاة الأب، في محاولة لجمع شمل بناته الثلاث، مقابل مساع يقودها الخال لتفكيك العائلة حفاظا على أسرار قديمة، ضمن إطار يجمع بين الكوميديا والدراما العائلية.

المسلسل من إخراج فادي وفائي، وبطولة أمل عرفة، أمل دباس، نادين تحسين بيك، ومحمد حداقي.

بيت الأحلام

ضمن الأعمال الكوميدية، يشارك مسلسل "بيت الأحلام" في موسم الدراما السورية، مقدما تجربة تنتمي إلى الكوميديا السوداء. وتجمع أحداثه خمس شخصيات غريبة الأطوار داخل عالم واحد، تتقاطع فيه المفارقات اليومية مع الاختلافات الإنسانية، في قالب يعتمد على الطرافة والسخرية من الواقع.

العمل من إخراج عبد الرحمن ياسين، وبطولة وائل زيدان، أسيمة يوسف، سليمان رزق، وملاك الكنعان.

دراما حقبة الأسد

وضمن الدراما السورية المشاركة في رمضان 2026، تبرز أعمال تتناول حقبة النظام السوري المخلوع، من بينها مسلسل "القيصر – لا مكان لا زمان"، المستوحى من قصص حقيقية داخل المعتقلات السورية، حيث يتناول العمل الانتهاكات التي شهدتها تلك الفترة في سياق درامي توثيقي.

المسلسل من تأليف مؤيد النابلسي ونجيب نصير، وإخراج صفوان نعمو، وبطولة غسان مسعود، سلوم حداد، وفايز قزق.

يتوقف مسلسل "الخروج إلى البئر" عند واحدة من أكثر الصفحات إيلاما في التاريخ السوري الحديث، متناولا معاناة معتقلي سجن صيدنايا خلال سنوات حكم نظام الأسد. ويسلط العمل الضوء على التجربة القاسية للاعتقال، وما تتركه من آثار نفسية وإنسانية عميقة، ضمن سرد درامي يوثق قسوة المرحلة وتداعياتها على الأفراد.

العمل من تأليف سامر رضوان، وإخراج محمد لطفي، وبطولة جمال سليمان، كارمن لبس، نضال نجم، وطلال مارديني.

ويرصد مسلسل "عيلة الملك" أحداث ليلة سقوط النظام المخلوع، وما شهدته من انهيار مفاجئ للمنظومة الأمنية وفتح السجون، لتبدأ مرحلة جديدة يخرج فيها المعتقلون إلى واقع مختلف تماما. ويتابع المسلسل انعكاسات تلك اللحظة المفصلية على المجتمع والشخصيات، في ظل تحولات سريعة ومصيرية.

المسلسل من تأليف معن سقباني، وإخراج محمد عبد العزيز، وبطولة سلوم حداد، عبد الهادي الصباغ، شكران مرتجى، وسلمى المصري.

وفي الإطار ذاته، يقدم مسلسل "سعادة المجنون" معالجة درامية لملفات الفساد وشبكات الصفقات المشبوهة، كاشفا ملامح السلطة السابقة من الداخل. وتمتد أحداث العمل زمنيا بين عامي 2022 و2024، في محاولة لقراءة السنوات الأخيرة من الحكم عبر مصائر شخصيات تتقاطع مع مراكز النفوذ. العمل من بطولة سلافة معمار، عابد فهد، وباسم ياخور.

كما يشارك مسلسل "السوريون الأعداء" برؤية توثيقية تسلط الضوء على محطات مفصلية من تاريخ سوريا الحديث، مستعرضا تحولات سياسية واجتماعية كبرى تبدأ من ثمانينيات القرن الماضي، مرورا بمجزرة حماة عام 1982، وصولا إلى تأثيراتها الممتدة على المجتمع السوري حتى اليوم. العمل من بطولة بسام كوسا، سلوم حداد، ويارا صبري