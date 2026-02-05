خارج "جلباب" الآباء.. كيف تحدى أبناء الفنانين "تهمة" الشهرة الموروثة؟

كثيرا ما لاحقت أبناء الفنانين اتهامات الاعتماد على الشهرة الموروثة، غير أن تجارب عدة أثبتت مع الوقت أن الاسم وحده لا يصنع مسيرة، وأن الاستمرار في الساحة الفنية مرهون بالموهبة والاجتهاد، وهما "صك الاستمرارية" الحقيقي.

من الوراثة إلى الريادة

يُعد كريم عبد العزيز واحدا من أبرز النماذج التي نجحت في تحويل البدايات المبكرة إلى مسيرة فنية وبصمة مميزة. فمنذ ظهوره طفلا إلى جوار والده المخرج محمد عبد العزيز في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وصولا إلى تصدره مشهد الدراما والسينما اليوم، رسّخ كريم حضوره باعتباره ممثلا يمتلك موهبة حقيقية وقدرة على التطور المستمر.

وقف كريم طفلا في عدد من أفلام والده، من بينها "انتبهوا أيها السادة" و"قاتل مقتلش حد" قبل أن يلفت الأنظار مبكرا حين رشحه المخرج سمير سيف للوقوف أمام سعاد حسني في فيلم "المشبوه".

كما شارك في بداياته الشبابية بأعمال درامية بارزة مثل مسلسل "امرأة من زمن الحب" مع سميرة أحمد، وفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" أمام أحمد زكي، وهي التجارب التي أسهمت في تشكيل وعيه الفني المبكر وعلاقته بالكاميرا.

ومع مطلع الألفية الجديدة، أصبح كريم أحد أبرز نجوم السينما الشبابية، من خلال أفلام جماهيرية خفيفة مثل "الباشا تلميذ" و"حرامية في تايلاند" و"أبو علي"، التي حققت له نجومية وانتشارا واسعا لدى شريحة كبيرة من الجمهور.

غير أن مرحلة ما بعد عام 2011 مثّلت تحولا لافتا في مسيرته، إذ اتجه كريم عبد العزيز إلى اختيارات أكثر نضجا وتعقيدا، عبر أعمال مثل "فاصل ونعود"، ثم "الفيل الأزرق" وأجزائه، وصولا إلى "كيرة والجن"، وفي الدراما مسلسل "الحشاشين".

في هذا المسار، لم يعتمد كريم عبد العزيز على انتمائه لعائلة فنية، بل نجح في بناء بصمة خاصة تجمع بين جماهيرية النجم الشعبي والقدرة التمثيلية العالية، ما جعله أحد الأسماء الثقيلة والمؤثرة في معادلة السوق الفني المصري والعربي خلال العقدين الأخيرين؛ حيث حقق عدد من أفلامه أعلى الإيرادات في السينما.

رائد "السينما التقنية"

ويعد شريك نجاحات كريم عبد العزيز الأخيرة، المخرج مروان حامد، أيضا نموذجا للموهبة بعيدا عن الإرث، فلا ينظر إليه بوصفه امتدادا مباشرا لإرث والده الكاتب الراحل وحيد حامد، بقدر ما يعد نموذجا لمخرج استطاع إعادة صياغة العلاقة بين النص والرؤية البصرية.

بدأت تجربته المهنية بالمشاركة في أعمال والده، كمخرج تحت التدريب في "النوم في العسل"، ثم مخرج مساعد في "اضحك الصورة تطلع حلوة"، قبل أن يحصل على فرصة الإخراج الأولى في فيلم "عمارة يعقوبيان"، الذي كتب والده معالجته السينمائية، وشارك في بطولته عدد من كبار النجوم، من بينهم عادل إمام، نور الشريف، يسرا، خالد الصاوي، وإسعاد يونس.

لاحقا، كشفت أعمال مروان حامد المتتالية عن مخرج يمتلك لغة بصرية خاصة، وإيقاعا سرديا أكثر كثافة، ورؤية تقنية واضحة، وهو ما ظهر في أفلام مثل "إبراهيم الأبيض" و"الفيل الأزرق" بجزئيه و"الأصليين" و"تراب الماس" و"كيرة والجن" إلى جانب فيلم "الست".

هذا التوجه انعكس على شكل الصناعة نفسها، حيث يُحسب لمروان حامد دوره في ترسيخ ما يمكن وصفه بـ"السينما التقنية" في مصر، عبر اعتماد الصورة والمؤثرات البصرية والإنتاج الضخم كعناصر أساسية في السرد، لا مجرد أدوات جمالية؛ ليقدم نموذجا لابن فنان نجح في بناء عالمه الخاص، وأصبح واحدا من أبرز مخرجي جيله القادرين على تقديم أفلام جماهيرية وفنية.

تعدد المواهب

إذا كانت الموهبة تُورث، يمكن القول إن دنيا سمير غانم جمعت بين أكثر من مصدر فني؛ فقد ورثت عن والدها الفنان الراحل سمير غانم خفة الدم والحس الكوميدي والاستعراضي، وعن والدتها الممثلة الراحلة دلال عبد العزيز القدرة على التنقل بين التراجيديا والكوميديا.

نشأت دنيا في عائلة فنية جعلت انتماءها، وشقيقتها إيمي سمير غانم، إلى الفن أمرا طبيعيا، غير أنها سعت مبكرا إلى تطوير موهبتها وعدم الاكتفاء بالإرث العائلي.

بدأت خطواتها الواضحة مع مطلع الألفية الجديدة، حين أُسند إليها دور في مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة" إلى جانب يحيى الفخراني ووالدتها دلال عبد العزيز، بعد أن كانت قد ظهرت في أدوار صغيرة منذ طفولتها.

ومن عمل إلى آخر، تنقلت دنيا بين التراجيديا والكوميديا، فبرزت في مسلسل "الكبير أوي" الذي شكّلت خلاله ثنائيا ناجحا مع أحمد مكي، وقدمت أدوارا تراجيدية لافتة في "أحزان مريم" و"كباريه".

ومع عام 2015، انتقلت إلى مرحلة البطولة المطلقة، من خلال مسلسلات "لهفة"، و"نيللي وشيريهان"، و"في اللالالاند"، و"بدل الحدوتة تلاتة"، و"جت سليمة"، إلى جانب فيلمها الأخير "روكي الغلابة". لتثبت دنيا سمير غانم أن الموهبة يمكن أن تكون شاملة؛ فهي ليست مجرد امتداد لمدرسة الكوميديا التي أسسها والدها، بل فنانة استعراضية ومطربة وممثلة قادرة على التنقل بين الأنواع الفنية المختلفة بثبات.

وعلى الجانب الآخر، تبرز تجربة كريم محمود عبد العزيز بوصفها مسارا قائما على التدرج والصبر؛ إذ صعد سلم النجومية عبر سنوات طويلة، بدأها بأدوار صغيرة، قبل أن يشارك في أعمال بطولة مثل "ساعة ونص"، و"حصل خير"، و"جوازة ميري".

وبعد مشوار بدأ في منتصف التسعينيات وهو طفل، حصل على فرصة البطولة المطلقة عام 2019 من خلال مسلسل "شقة فيصل"، ثم واصل تثبيت حضوره في أعمال أكدت موهبته مثل "موسى"، و"من أجل زيكو"، و"بيت الروبي"، ومسلسل "البيت بيتي"، مقدما أداء كوميديا معاصرا يستلهم روح والده دون أن يكررها.

الرصانة الفنية والبطولة المطلقة

بعد مسيرة بدأت مع مطلع الألفية الجديدة، أصبح الرهان على اسمي حنان مطاوع وريهام عبد الغفور بوصفهما نموذجين لفنانات وصلن إلى مرحلة من النضج الفني تسمح لهن بحمل البطولة اعتمادا على الأداء والاختيار، لا على الاندفاع نحو النجومية أو إرثا فنيا من عائلتيهما.

تنتمي حنان مطاوع إلى بيئة فنية اتسمت بالثقافة والجدية؛ فوالدها الفنان الراحل كرم مطاوع ووالدتها سهير المرشدي، وهو ما انعكس على مسارها القائم على التدرج وعدم التعجل.

ومع العمل الدؤوب والاستمرارية، أثبتت نفسها كصاحبة موهبة قادرة على قيادة أعمال درامية كاملة، وهو ما بدا في بطولاتها بأعمال مثل "بت القبايل"، و"إلا أنا"، و"وجوه"، و"القاهرة: كابول"، و"حياة أو موت".

وعلى النهج ذاته، سلكت ريهام عبد الغفور طريقا لم يكن ممهدا بالنجومية السريعة، رغم كونها ابنة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور. ففي السنوات الأخيرة، اتجهت بوعي إلى أدوار تخرجها من إطار الفتاة الرقيقة، مقدمة شخصيات ذات أبعاد نفسية معقدة، كما في "الرحلة"، و"الغرفة 207″، و"رشيد"، و"الأصلي"، و"أزمة منتصف العمر"، و"ظلم المصطبة"، وصولًا إلى فيلمها الأخير "خريطة رأس السنة".

هذه الاختيارات جعلت من حنان مطاوع وريهام عبد الغفور مثالين لفنانات يعتمد حضورهن على الرصانة والعمق، حيث أصبحت أسماؤهما محل رهان لدى المخرجين في الأدوار الصعبة التي تتطلب أداء تمثيليا قائما على التراكم والخبرة.

الهوية المستقلة

تكشف تجارب كل من أحمد الفيشاوي وأحمد السعدني ومحمد عادل إمام أن الموهبة تظل العامل الحاسم في الاستمرار داخل الساحة الفنية.

فبعد مراحل أولى ارتبط فيها الحضور بالانتماء إلى عائلات فنية معروفة، وما صاحبه من فرص ظهور وانتشار، جاءت اختياراتهم اللاحقة لتؤكد سعيا واعيا نحو تثبيت هوية مستقلة، بعيدا عن الاعتماد على الاسم وحده.

اتجهت تجربة أحمد الفيشاوي نجل الفنانين الراحلين فاروق الفيشاوي وسمية الألفي نحو كسر القوالب عبر أدوار حملت المغامرة، وعكست رغبة في اختبار أدواته التمثيلية والاقتراب من شخصيات شديدة التعقيد.

أما أحمد صلاح السعدني، فقد بنى حضوره تدريجيا في السينما والدراما التلفزيونية، معتمدا على الأداء الهادئ والقدرة على التوازن بين الأدوار الشعبية والمركبة، ما جعله من الأسماء التي يراهن عليها صناع الدراما.

كما نجح محمد إمام في الانفصال تدريجيا عن صورة والده عادل إمام، من خلال اختيارات ركزت على الأكشن والكوميديا، وهو ما انعكس في نجاحات جماهيرية وأرقام إيرادات مرتفعة، جعلته منافسا ثابتا في مواسم العرض المختلفة.

رهان الشباب

يبرز اسم نور النبوي كأحد الوجوه الشابة التي نجحت في كسب رهان الجمهور خلال فترة قصيرة. فعلى الرغم من أن بداياته ارتبطت بالظهور إلى جانب والده الممثل خالد النبوي في أعمال مثل "راجعين يا هوى" و"إمبراطورية ميم"، فإن حضوره لم يبقَ أسير هذا الإطار.

في السنوات الأخيرة، تمكن نور من إثبات قدرته على تصدر شباك التذاكر من خلال فيلم "الحريفة"، مقدما أداء اعتمد على الطاقة والحضور القريب من الشارع، وهو ما جعله أقرب إلى جيل جديد من المتفرجين، فلم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد ابن فنان ورث الموهبة، بل كممثل شاب يمتلك أدوات تمثيلية تسمح له ببناء قاعدة جماهيرية خاصة، وتجعل اسمه واحدا من رهانات المرحلة المقبلة.