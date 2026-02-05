ثورة الهواتف في صاندانس 2026.. نهاية عصر احتكار الصورة

خلال فعاليات مهرجان "صاندانس" السينمائي لعام 2026، انطلقت ثورة هادئة لا تميزها السجادة الحمراء التقليدية ولا فلاشات المصورين المتهافتة على النجوم، بل الأدوات الكامنة في جيوب الحاضرين.

بعد أن ظلت صناعة الأفلام عقودا من الزمن حكرا على "كهنة" هوليود وطواقمها الضخمة وكاميراتها التي تضاهي أسعارها ميزانيات دول صغيرة، باتت لغة السرد البصري اليوم تعاد صياغتها عبر الأجهزة المحمولة ومنصات الذكاء الاصطناعي، التي تحولت من تجارب هامشية للمبرمجين إلى قلب العملية الإبداعية.

لقد تحول مهرجان صاندانس 2026 إلى مختبر كوني لما يمكن تسميته "عصر السينما اللامركزية"، حيث يتقاطع الإنتاج الفردي المدعوم بالهواتف الذكية مع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، ليعلنا معا نهاية عصر احتكار الصورة وبداية ديمقراطية السرد.

ميراث التغيير

لا يمكن فهم ما يحدث في 2026 دون العودة إلى اللحظة المفصلية في عام 2015. حينها، أحدث المخرج "شون بيكر" صدمة في أوساط المهرجان بعرض فيلمه "تانجارين" (Tangerine). لم تكن المفاجأة في قصته الجريئة فحسب، بل في كونه صور بالكامل باستخدام ثلاثة هواتف "آيفون 5 إس".

استخدم بيكر عدسات "أنامورفيك" (Anamorphic) ملحقة وتطبيقات يدوية للتحكم في الإضاءة، ليثبت للعالم أن الجمالية السينمائية العريضة (Widescreen) ليست رهينة للكاميرات الثقيلة.

أثبت "تانجارين" أن التكنولوجيا المتاحة بأسعار معقولة قادرة على انتزاع اعتراف النقاد والمشاركة في أرقى المحافل الدولية.

اليوم، وبعد عقد من ذلك التاريخ، اتسع المسار الذي فتحه بيكر ليصبح طريقا سريعا؛ فلم تعد الهواتف مجرد بديل رخيص، بل أصبحت خيارا فنيا واعيا مدعوما بـ "التصوير الحاسوبي" (Computational Photography) الذي يتفوق أحيانا على العين البشرية في معالجة الضوء والظل

أدوات العصر الجديد

في دورة 2026، برزت أعمال سينمائية جعلت من التكنولوجيا موضوعا وهيكلا في آن واحد. لفت فيلم "الذكاء الاصطناعي الوثائقي: أو كيف أصبحت متفائلا بنهاية العالم" (The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist) للمخرج "دانيال روهر" الأنظار.

ولم يكن ذلك، فقط، بسبب محتواه الذي يناقش الذكاء الاصطناعي كظاهرة وجودية، بل لأنه استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في إعادة بناء لقطات أرشيفية وتوليد خلفيات بصرية كان من المستحيل تنفيذها بميزانية وثائقية تقليدية.

في جلسة بعنوان "مستقبل صناعة الأفلام"، أكد الخبراء أن أدوات مثل "Sora" و"Runway" وغيرها من نماذج توليد الفيديو، أصبحت مدمجة في "مرحلة ما قبل الإنتاج" (Pre-production).

أصبح المخرج قادرا على رسم "الستوري بورد" (Storyboard) وتحويله إلى مشاهد متحركة في ثوان، مما يقلل الفجوة بين الخيال والواقع التقني. هذه الأدوات تهدم التسلسل الهرمي التقليدي؛ فالمخرج الشاب في قرية نائية بات يمتلك نظريا نفس قدرات "الريندر" (Render) والمعالجة البصرية التي تمتلكها استوديوهات المؤثرات البصرية الكبرى.

الهجين والارتجالي

رغم أن الكاميرات الاحترافية (مثل آري Arri وريد RED) لا تزال تهيمن على الأفلام ذات الميزانيات الضخمة، فإن صاندانس 2026 احتفى بالنماذج المرنة. استمر تحدي "صاندانس كو-لاب" (Sundance Collab) في دفع المبدعين نحو إنتاج أفلام "سينما الجيب".

من أبرز نماذج هذا العام كان فيلم "زي" (Zi) للمخرج "كوغونادا". بأسلوبه البصري التأملي المعتاد، قدم كوغونادا تجربة حميمة صورت في هونغ كونغ بطاقم عمل لا يتجاوز خمسة أشخاص.

الفيلم الذي يتناول العزلة العاطفية لامرأة وسط صخب المدينة، اعتمد على "الجمالية الارتجالية" التي توفرها الهواتف؛ حيث يمكن للكاميرا أن تكون غير مرئية وسط الزحام، مما يمنح الممثلين حرية الحركة ويمنح المشاهد شعورا بالواقعية الخام (Cinéma Vérité) التي تفتقدها الإضاءة المصطنعة.

وفي سياق متصل، برز فيلم "أفضل صيف" (The Best Summer) للمخرجة "تمارا ديفيس". الفيلم هو "كولاج" بصري يعتمد على مواد مستعادة من أشرطة فيديو قديمة تعود لعام 1995، تم ترميمها وتحسين جودتها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتناسب العرض السينمائي الحديث. هذا التوجه نحو "الأشكال البصرية الهجينة" يعكس فلسفة صاندانس الجديدة: العبرة ليست في "كيف صور الفيلم"، بل في "كيف يتم إحياء القصة" عبر أي مادة بصرية متاحة.

صراع الحرس القديم والجديد

لم يمر هذا التحول دون مقاومة. فالديمقراطية التقنية تعني بالضرورة تهديدا للنماذج الاقتصادية القائمة. الاستوديوهات الكبرى ترى في "تسطيح" عملية الإنتاج خطرا على قيمة "المنتج السينمائي" كسلعة فاخرة.

حذر المنتج "جوناثان نولان" الذي أشار سابقا إلى أن "النمط السريع لصناعة الأفلام" قد يؤدي إلى تآكل الممارسة الإبداعية التعاونية، وهو ما يعني أن هناك خوفا حقيقيا من أن يتحول الفن السينمائي إلى "محتوى" (Content) استهلاكي سريع يشبه فيديوهات "تيك توك"، حيث يطغى الإبهار التقني المولد آليا على عمق الكتابة وتطوير الشخصيات.

ومع ذلك، يرى المتفائلون في صاندانس أن هذه الأدوات هي "محررة" وليست "مدمرة". فالذكاء الاصطناعي لا يكتب المشاعر، بل يساعد في تظهيرها بوقعة بصرية أقوى. والهاتف لا يصنع الرؤية، بل يزيل العوائق المادية أمام صاحب الرؤية.

تفوق التصوير الحاسوبي على العين

يبدو السر وراء الصورة التي لا تصدق في مهرجان صاندانس 2026 هو التطور الذي طرأ على التصوير الحاسوبي. وذلك بفضل المعالجات العصبية داخل الهواتف الحديثة. وقد أصبح بإمكان الهاتف محاكاة "العمق الضوئي" (Depth of Field) وتأثيرات العدسات الكلاسيكية بدقة متناهية.

باتت الميزات التي كانت تتطلب معدات إضاءة ضخمة، مثل التصوير في "الساعة الذهبية" أو في الأماكن المعتمة تُعالج برمجيا لتظهر لقطات نقية خالية من التشويش (Noise)، مما جعل الفوارق البصرية بين هاتف ذكي وكاميرا سينمائية محترفة تتقلص إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

بعد ختام مهرجان صاندانس 2026، تبدو الرسالة واضحة: انتهى عصر "الاحتكار التقني" بلا رجعة. فالعالم يعيش الآن في زمن "السينما السائلة"، حيث تتداخل الحدود بين الهاوي والمحترف، وبين الواقع والذكاء الاصطناعي، وبين شاشة الهاتف وشاشة العرض الكبرى.

لم تكن ثورة الهواتف والذكاء الاصطناعي في صاندانس مجرد تغيير في "المعدات"، بل هي تعديل لمفهوم "المخرج". المخرج اليوم ليس بالضرورة الشخص الذي يمتلك ميزانية ملايين الدولارات، بل هو صاحب الفكرة الذي يستطيع تطويع التكنولوجيا الكامنة في راحة يده ليحكي قصة تلمس وجدان العالم.

صاندانس 2026 لم يكن مجرد احتفال بالأفلام، بل كان إعلانا رسميا لاستقلال المبدعين، وتأكيدا على أن الشاشة الكبيرة لم تعد حكرا على من يملك المال، بل لمن يملك الخيال.