الفيلم الكوري "لا خيار آخر".. تبديد وهم الحرية

نجحت السينما الكورية الجنوبية، خلال العقدين الماضيين، في بناء سمعة عالمية مرموقة بفضل أفلامها التي تمزج بين سرد القصص في إطار نوعي معين والنقد الاجتماعي العميق.

فمن فيلم "الطفيلي" عام 2019 (Parasite) للمخرج بونغ جون هو إلى أفلام الإثارة والتشويق للمخرج بارك تشان ووك، تأمل المخرجون الكوريون كيف تشكّل الضغوط الاقتصادية والتسلسل الهرمي الاجتماعي السلوك البشري.

ويندرج فيلم "لا خيار آخر" عام 2025 (No Other Choice)، من إخراج بارك تشان ووك، ضمن هذا السياق، وهو عبارة عن فيلم إثارة كوميدي سوداوي يستخدم العبثية والتشويق ليطرح السؤال الذي يلح على المشاهد في حياته المعاصرة حول مدى حاجته للحرية، حين يصبح البقاء نفسه معركة.

وكما هو الحال في أعمال بارك السابقة "الفتى العجوز" عام 2003 (Oldboy)، "الخادمة" عام 2016 (The Handmaiden)، "قرار الرحيل" عام 2022 (Decision to Leave)، ويتميز هذا الفيلم بالأناقة والعمق النفسي والتساؤلات الأخلاقية.

لكن بدلا من التركيز على الانتقام أو الرومانسية، يوجه فيلم "لا خيار آخر" انتباهه إلى قيمة أكثر حساسية، وهي الخوف من أن يصبح المرء فائضا عن الحاجة في نظام اقتصادي قاس.

يستند الفيلم إلى رواية "الفأس" للكاتب الأميركي دونالد إي. ويستليك، ويقدم صورة ساخرة قاتمة لما يحدث عندما يتحول "الخيار" إلى يأس.

ما بعد اليأس

يجسد الممثل لي بيونغ هون، أحد أبطال مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game)، شخصية يو مان سو، الذي تدور حوله أحداث الفيلم. لا يبدو مان سو مجرما أو شريرا للوهلة الأولى. إنه رجل مستقر في منتصف العمر، قدّم، راضيا، 25 عاما من حياته المهنية لشركته.

يعيش حياة سعيدة مع زوجته مي ري (التي تؤدي دورها الممثلة سون يي جين) وأبنائهما. يُمثل منزلهم كل ما يعتقد مان سو أنه اكتسبه من أمان، وكرامة، وأمل. لكن هذا الاستقرار ينهار بين ليلة وضحاها.

يستحوذ مستثمرون أمريكيون على الشركة، وتبدأ عمليات تسريح للعمال، ويفصل مان سو فجأة رغم سنوات العمل. الأكثر قسوة من الطرد هي بساطة الموقف، فالنظام لا يكرهه، لكنه لم يعد بحاجة إليه.

يبدأ مان سو في البحث عن وظيفة جديدة، لكنه سرعان ما يدرك قسوة سوق العمل. يتنافس مئات المتقدمين على كل وظيفة. يصبح عمره عائقا. تبدأ مدخراته في التضاؤل. وتكبر مخاوفه من فقدان كل شيء. ثم يتخذ الفيلم منحى مقلقا.

يقرر مان سو أن السبيل الوحيد للبقاء هو إقصاء منافسيه. فيقوم باختلاق إعلان وظيفة وهمي، ويستدرج المتقدمين الآخرين إلى اجتماعات، ويبدأ بإقصائهم تدريجيا من المنافسة.

تبدو الفكرة صادمة، لكنها تتحوّل إلى هجاء اجتماعي محزن في عالم لا يحب ولا يكره، فقط يستخدم سنوات عمر الإنسان، يستهلكها، ثم يدفعه إلى قسوة الشارع وخواء الحياة.

يكاد الفيلم يجرؤ على طرح السؤال الذي لا يجرؤ على طرحه أحد في السنوات المئة الأخيرة حول حقيقة "حرية الاختيار". هذه النبرة التشاؤمية تحدد رؤية الفيلم للعالم. لا يرى مان سو نفسه مختارا للشر، بل يرى نفسه مستجيبا منطقيا للظروف.

يشير الفيلم إلى أن الأنظمة الاقتصادية الحديثة تمنحنا وهما بالحرية، إذ يُقال لك إنك تستطيع النجاح بالعمل الجاد، ويُقال لك إن لديك خيارات، ويُقال لك إن حياتك هي نتاج قراراتك الشخصية، لكن عندما ينهار النظام من حولك، تتلاشى تلك الوعود.

لا يصور صانع العمل عنف مان سو على أنه جنون بالمعنى التقليدي، بل يقدمه بارك كامتداد بشع لمنطق التنافس المتأصل في المجتمع. يدفع سوق العمل الناس إلى تدمير بعضهم البعض عاطفيا، ويجسد مان سو ببساطة هذا التدمير جسديا.

يصبح الفيلم استعارة قريبة بشكل مرعب من واقع الرأسمالية في عالم يختزل فيه البشر إلى متقدمين، وأرقام، ووحدات قابلة للاستبدال.

لا يعد فيلم "لا خيار آخر" مجرد فيلم إثارة، بل هو سؤال القيمة الذي يواجه المشاهد نفسه. إذا كانت النجاة تتطلب قسوة، فهل تبقى القسوة خيارا؟

توازن بين الضحك والدموع

يعرف بارك تشان ووك بتحكمه الدقيق في الأسلوب، وهنا يوازن ببراعة بين التشويق والإثارة والفكاهة السوداء.

السخرية في الفيلم لاذعة لكنها ليست كاريكاتيرية، والعنف صادم لكنه ليس مبالغا فيه، فالمخرج يترك عبثية الفكرة تتحدث عن نفسها عبر السرد، رجل يحول البحث عن عمل إلى مؤامرة قتل، وهو أمر مرعب لأنه يبدو واقعيا مجازيا.

وقد أظهر التصوير السينمائي ذلك التناقض الصارخ بين عالمين، هما البيئة المنزلية الدافئة والمستقرة التي عاشها مان سو في طفولته، والأجواء الباردة والخانقة التي رافقت انحداره. غالبا ما تصوِر الكاميرا مان سو وحيدا، مؤكدة على عزلته في عالم يحاصره بالبرود والآلية.

ويحافظ المونتاج على إيقاع متوتر، فيما يتناوب بين ترقب بطيء وتصاعد مفاجئ. يدرك بارك أن التشويق لا يقتصر على الحركة فحسب، بل على الانتظار أيضا.

يقدم لي بيونغ هون أداء متقنا للغاية. يجعل مان سو شخصية متعاطفة حتى عندما تتحول أفعاله إلى وحشية. تضفي الزوجة سون يي جين عمقا عاطفيا، مجسدة واقع العائلة الذي يدمره مان سو باسم إنقاذه.

بحار الخوف و أنهار التوقعات

سحق المؤسسة للشخص العادي هو أحد الانشغالات الكبرى لدى السينما الكورية، فضلا عن الفوارق الطبقية والتوقعات الأسرية. في فيلم "الطفيلي" (Parasite)، يتحول الصراع الطبقي إلى مأساة عنيفة، أما في فيلم بارك، فإن الوظيفة نفسها تتحول إلى ساحة معركة.

ما يجعل فيلم "لا خيار آخر" يستحق المشاهدة بشكل خاص هو واقعيته الكامنة وراء العبثية. قد لا يلجأ معظم المشاهدين إلى العنف، لكن الكثيرين يدركون مخاوف البطالة، وفقدان الأهمية مع التقدم في السن، وفقدان المكانة الاجتماعية، والتلاشي في غياهب النسيان.

يصور المخرج الكوري هذه المخاوف اليومية، ليجبر المشاهد على مواجهة ما يكمن وراء المظهر الزائف للحياة المعاصرة.

فيلم "لا خيار آخر" عمل سينمائي متقن، لكنه مخيف ومزعج إذا أردت ألا ترى ذلك الضوء الأحمر القادم عبر شاشة السينما، والذي يحذر من تغول المنطق الرأسمالي لدرجة محو الفرد.