"الشيف كيمو".. وفاة الطاهي المغربي كمال اللعبي إثر نوبة قلبية مفاجئة

توفي الطاهي المغربي كمال اللعبي، المعروف على منصات التواصل الاجتماعي بلقب "الشيف كيمو"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر نوبة قلبية مفاجئة، بحسب ما أعلنت أسرته.

وأثار نبأ الوفاة حالة من الحزن في الأوساط المهنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر متابعوه وزملاؤه عن تعازيهم، مستحضرين مساره المهني ومساهمته في التعريف بالمطبخ المغربي.

وينحدر الراحل من مدينة فاس، ونجح على مدى سنوات في ترسيخ حضوره كأحد الأسماء البارزة في مجال فنون الطهي، مستفيدًا من نشاطه الإعلامي والرقمي، الذي مكّنه من الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، لا سيما فئة الشباب.

وعُرف الشيف كيمو بتقديمه الوصفات المغربية التقليدية بأسلوب مبسّط وحديث، مع الحفاظ على أصالتها، ما جعله يحظى بتقدير المهتمين بالطبخ داخل المغرب وخارجه، ويساهم في إبراز غنى التراث الغذائي الوطني.

واستمد خبرته في مجال الطهي من محيطه العائلي ومن تجربته المهنية الطويلة، كما يُعد حفيد الحاج عبد الكريم رئيس، أحد الأسماء البارزة في الموسيقى الأندلسية المغربية، والمدير السابق للأوركسترا العربية الأندلسية بمدينة فاس.

وحتى الآن، لم تُكشف تفاصيل إضافية بشأن ظروف الوفاة أو ترتيبات الجنازة، في انتظار ما ستعلنه الأسرة في وقت لاحق.