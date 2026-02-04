نقابة المهن التمثيلية في مصر توقف مسلسلا وتمنع عرضه في رمضان

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة الفنان أشرف زكي، إيقاف مسلسل "روح OFF" نهائيا ومنعه من العرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وذلك بعد ثبوت مخالفات وصفتها النقابة بأنها صريحة لتعليمات اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الفني.

وقالت النقابة في بيان رسمي إن القرار جاء عقب توجيه عدة تنبيهات وتحذيرات سابقة للمنتج بلال صبري بضرورة الالتزام بلوائح النقابة، لكنه استمر في تجاهل التعليمات ومخالفتها.

وأشارت النقابة إلى أن آخر المخالفات تمثلت في ظهور المنتج في مقطع فيديو متداول يجمعه "بالبلوغر" المعروفة باسم "أم جاسر"، أثناء التعاقد معها للمشاركة في أحد الأعمال الفنية، وهو ما اعتبرته النقابة انتهاكا واضحا لقراراتها التي تحظر الاستعانة بغير المقيدين بجداولها دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وشدّدت النقابة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للتحايل على القوانين، مؤكدة أن حماية المهنة وصون حقوق العاملين داخل الوسط الفني تأتي على رأس أولوياتها، وأن قرار الإيقاف نهائي وغير قابل للرجوع فيه.

وكان من المقرر أن يُعرض مسلسل "روح OFF"، وهو عمل درامي مصري جديد، خلال شهر رمضان 2026، قبل صدور قرار الإيقاف.