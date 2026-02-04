نجوم هوليود في "ملفات إبستين".. ماذا كشفت الوثائق الجديدة؟

أعادت دفعات جديدة من الوثائق المرتبطة بتحقيقات وزارة العدل الأمريكية في قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين فتح ملف علاقاته الواسعة مع شخصيات نافذة، من بينها عدد من الفنانين ومشاهير هوليود، في سياقات تراوحت بين مراسلات اجتماعية، وصور أرشيفية، أو إشارات وردت في شهادات ووثائق تحقيق.

وتؤكد الجهات القضائية ووسائل الإعلام التي اطّلعت على الملفات أن ورود الأسماء لا يعني بالضرورة وجود تورّط جنائي، إذ لم تُوجَّه اتهامات إلى أي من الفنانين المذكورين في الوثائق، كما نفى كثيرون منهم أي صلة بسلوكيات إبستين الإجرامية.

أسماء فنية وردت في الوثائق الأخيرة

نشرت وزارة العدل الأمريكية دفعة ضخمة من وثائق التحقيق في شبكة جيفري إبستين، تضم أكثر من 3 ملايين صفحة و2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة، ضمن قانون "شفافية ملفات إبستين".

ومن بين المواد المتاحة للعامة ظهرت أسماء عدد من المشاهير من عالم الفن والترفيه، رغم أن ورود الأسماء لا يعني بالضرورة وجود علاقة مثبتة أو ادعاء قانوني ضد أي منهم.

برت راتنر

المخرج السينمائي الأمريكي ظهر في صور ضمن الملفات، جمعته بإبستين وبوكيل عرض الأزياء الفرنسي جان لوك برونيل (الذي توفي في السجن عام 2022 أثناء توقيفه على خلفية اتهامات اغتصاب).

بعض الصور أظهرت وجود شابات برفقة المجموعة، ولم يصدر عن راتنر تعليق رسمي حتى الآن.

ريتشارد برانسون

مؤسس مجموعة "فيرجن" ورد اسمه في مراسلات إلكترونية مع إبستين تعود إلى عام 2013، تضمنت دعوة اجتماعية إلى جزيرته الخاصة.

وأكدت شركته لاحقا أن العلاقة كانت محدودة وفي سياقات عمل أو مناسبات عامة، وأن برانسون قطع التواصل بعد اتضاح خطورة الاتهامات بحق إبستين.

جي-زي

ورد اسم مغني الراب العالمي جي-زي في الوثائق ضمن تقرير تلقّي بلاغات تابع لمركز الطوارئ في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وهو سجل جُمعت فيه معلومات وإفادات قدّمها أفراد من الجمهور عام 2019، من دون أن يشير ذلك إلى توجيه أي اتهام بحقه.

في التقرير – الذي لم يثبت صحته – ادعت امرأة مجهولة أنها في منتصف التسعينيات استُدرجت إلى ما اعتقدت أنه منزل إبستين في فلوريدا، وأنها استيقظت في غرفة حيث كان هناك واينشتاين وجي-زي بصحبة أخرى، لكنها لم تذكر تفاصيل مؤكدة عن مشاركتهما في أي فعل غير قانوني.

الوثائق لا تشير إلى أن جي-زي كان على سجلات السفر أو اتصالات إبستين المباشرة، ولا توجد أي تحقيقات رسمية أو اتهامات ضده في هذا السياق.

بوشا تي

المغني بوشا تي ظهر أيضا في نفس التقرير غير المؤكد كاسم ورد في بلاغ إلى الإف بي آي، حيث وصفت المبلّغة شخصيات كانت تُلقب بـ"المعالجين" الذين اقترنوا بمحاولات استغلالها، وذكرته ضمنها.

مثل جي-زي، لا يُعد ذكر بوشا تي في التقرير دليلا على علاقة رسمية أو جرائم ثبتت ضدّه في إطار تحقيق إبستين، ولم ترد تقارير تفيد بمتابعة جنائية حقيقية بهذا الشأن.

هارفي واينشتاين

المنتج السينمائي السابق هارفي واينشتاين يُعد أحد الأسماء الأكثر جدلا التي تم ذكرها، لكنه لم يُذكر في وثائق جيفري إبستين مباشرة عبر مراسلات أو سفر أو اتصالات محفوظة في أرشيف إبستين نفسه.

اسمه ظهر أيضا في تقارير بلاغات الـFBI غير المؤكدة، مع ادعاءات مشابهة لما ورد بحق جي-زي وبوشا تي، ولكن لا توجد تهم قانونية رسمية تربطه بقضية إبستين، كما أن اسم "واينشتاين" مرتبط بالفعل بقضية مستقلة أدت إلى إدانته في قضايا تحرش جنسي وفترة سجن سابقة.

فنانات ومشاهير وردت أسماؤهم في وثائق وصور سابقة

نعومي كامبل

عارضة الأزياء البريطانية ظهرت في صور أرشيفية ومناسبات اجتماعية مع إبستين. وقد أقرت سابقا بمعرفته، لكنها نفت علمها بأي نشاط إجرامي، مؤكدة أنها لم تشارك في أي أفعال غير قانونية.

مايكل جاكسون

ورد اسمه في بعض الأرشيفات والصور التي جمعها إبستين، من دون وجود أي ادعاءات أو قرائن تربطه بالقضية أو بجرائم الاستغلال الجنسي المرتبطة بها.

كيفن سبيسي

ذُكر اسمه في سجلات رحلات وشهادات غير مباشرة، من بينها إفادات طيار سابق لإبستين، دون أن يترتب على ذلك أي اتهام رسمي أو دعوى قضائية مرتبطة بالقضية.

ميك جاغر

مغني فرقة "رولينغ ستونز" ورد اسمه في صور وسياقات اجتماعية عامة، من دون أي ادعاء بارتكاب مخالفات أو مشاركة في أنشطة غير قانونية.

وودي آلن

المخرج الأمريكي ذُكر في تقارير صحفية سابقة تتناول لقاءات اجتماعية حضرها إبستين، إلا أنه لم يُتهم بأي دور في قضيته، ويقتصر الذكر على إطار المعرفة الاجتماعية.

أسماء وردت في قوائم موسّعة أو غير حاسمة

تداولت تقارير إعلامية وقوائم غير رسمية أسماء فنانين آخرين مثل كاميرون دياز، وليوناردو دي كابريو، وكيت بلانشيت، وأليك بالدوين، وبروس ويليس، وكريس تاكر، وهايدي كلوم، وبيانكا جاغر، وليز هيرلي.

إلا أن هذه الأسماء لم تَرِد بشكل مباشر أو موثَّق في وثائق وزارة العدل، ويُرجَّح أن ذكرها جاء ضمن قوائم عامة أو إشارات ثانوية، ما يستدعي التعامل معها بحذر مهني.

السياق القانوني

تشدد السلطات الأمريكية والمؤسسات الإعلامية التي تراجع الوثائق على أن الملفات تكشف شبكة علاقات اجتماعية واسعة أقامها إبستين على مدى سنوات، لكن التمييز ضروري بين الذِكر في الوثائق وبين ثبوت التورّط الجنائي.

ولا يزال عدد كبير من الأسماء الواردة – ومنهم فنانون ومشاهير – ينفون أي صلة بجرائم الاستغلال الجنسي، في وقت تؤكد فيه وزارة العدل أن التحقيقات لم تُفضِ إلى توجيه اتهامات بحقهم.