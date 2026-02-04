فرقة "بي تي إس" تعود بحفل حصري على نتفليكس

تستعد فرقة الكي-بوب الكورية الجنوبية الشهيرة "بي تي إس" لإطلاق عودتها المنتظرة عبر حفل لمّ شمل، يُبث مباشرة على منصة نتفليكس، إلى جانب فيلم وثائقي يوثّق مراحل التحضير للألبوم الجديد.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أعضاء الفرقة السبعة -آر إم وجين وشوغا وجاي-هوب وجيمين وفي وجونغ كوك – سيجتمعون على المسرح في 21 مارس/آذار المقبل في عرض يقام عند بوابة غوانغهوامون التاريخية، المدخل الرئيسي لقصر "غيونغبوكغونغ" في العاصمة سيول، على أن يُبث الحدث مباشرة حول العالم عبر نتفليكس.

ويأتي الحفل عقب الإعلان عن الألبوم الخامس للفرقة بعنوان "Arirang"، والذي وُصف بأنه عمل "تأملي عميق يستكشف هوية الفرقة وجذورها"، إضافة إلى الكشف عن جولة عالمية تشمل آسيا وأمريكا الشمالية واللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط ومناطق أخرى.

كما تعتزم نتفليكس عرض فيلم وثائقي بعنوان"بي تي: العودة" في 27 مارس/آذار، من إخراج باو نغوين، يتتبع رحلة الفرقة في صناعة ألبوم العودة بعد إتمام أعضائها الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية.

رحلة اكتشاف

وقالت نتفليكس إن الفيلم سيأخذ الجمهور في "رحلة عبر لحظات من الشك والضحك وإعادة الاكتشاف"، بينما يعمل الأعضاء على إنتاج موسيقى جديدة "تعكس من هم اليوم"، واصفة العمل بأنه "حميمي وعاطفي وغالبا ما يكون مفعما بالفرح"، و"قصة لا يمكن أن يرويها سوى بي تي إس عن الصمود والأخوّة وإعادة الابتكار".

وتأسست بي تي إس عام 2013، وهي اختصار لعبارة (Bangtan Sonyeondan أو Beyond The Scene)، وكانت أول فرقة كي-بوب كورية تتحول إلى ظاهرة عالمية.

ومن أبرز أعمالها أغنيتا "Dynamite" – أول أغنية باللغة الإنجليزية للفرقة -والتي جلبت لها أول ترشيح لجائزة غرامي- و"Butter".

وفي 14 يونيو/حزيران 2022، أعلنت الفرقة تعليق أنشطتها الجماعية مؤقتا لتمكين أعضائها من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة 18 شهرا، حيث التحقوا بالخدمة على مراحل متعاقبة، وأكملوا جميعا خدمتهم بحلول يونيو/حزيران 2025.