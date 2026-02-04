النصف الثاني من رمضان يجمع جومانة مراد وأحمد رزق في "اللون الأزرق"

تخوض جومانا مراد بالاشتراك مع أحمد رزق سباق دراما رمضان المقبل 2026، من خلال مسلسل "اللون الأزرق"، وهو العمل الذي يمثل عودة جومانا للبطولة المطلقة ويجمعها برزق في تجربة درامية إنسانية فريدة.

المسلسل كان يحمل في البداية اسم "خلايا رمادية" قبل تغييره مع انطلاق التصوير، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من الشهر المبارك عبر شبكة تلفزيون الحياة حصريا ومنصة ووتش إت (Watch IT) الرقمية.

رحلة التعايش مع التوحد

يقدم الثنائي جومانا مراد وأحمد رزق قصة اجتماعية تلامس قلوب المشاهدين وتغوص في أعماق التحديات الأسرية؛ حيث تجسد جومانا شخصية "آمنة" المتزوجة من "أدهم" الذي يؤدي دوره النجم أحمد رزق.

تبدأ الأحداث بعودتهما من دولة الإمارات إلى مصر بعد انتهاء عقد عمل الزوج بشكل مفاجئ، لتنقلب حياتهما رأسا أثناء محاولتهما استكمال رحلة علاج ابنهما الوحيد "حمزة" الذي يعاني من مرض التوحد.

ويكشف المسلسل عن المواجهات الأسرية والضغوط النفسية التي تعيشها الأسرة في رحلة التعايش مع "طيف التوحد"، ويزداد الصراع إثارة بدخول "آمنة" في صراع نفسي مرير بسبب حلم متكرر يطاردها بقرب وفاتها، مما يولد لديها رعبا وجوديا حول مصير طفلها "الوحيد" في مجتمع لا يرحم، وكيف سيتعامل مع العالم دون حمايتها ورعايتها.

تفاصيل العمل وقائمة الأبطال

ينتمي مسلسل "اللون الأزرق" لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، وتواصل جومانا مراد حاليا تصوير مشاهدها بوتيرة مكثفة استعدادا للعرض.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب جومانا مراد وأحمد رزق، نخبة من نجوم الصف الأول ومنهم: نجلاء بدر، أحمد بدير، حنان سليمان، كمال أبو رية، يارا قاسم، وكنزي هلال. العمل من إنتاج شركة "الباتروس" للمنتج كامل أبو علي.

من رمضان الماضي إلى "سمن على عسل" بموسم الرياض

يأتي هذا العمل بعد نجاح جومانا مراد في رمضان الماضي 2025 من خلال المسلسل الخليجي "أم 44″، الذي شاركت في بطولته مع نخبة من نجوم الوطن العربي (سمية الخشاب، هدى الخطيب، ليلى عبد الله، وغيرهم) ومن تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح.

إعلان

وفي سياق متصل، تشارك جومانا مراد لأول مرة في فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال مسرحية الكوميديا "سمن على عسل" التي تعرض على مسرح محمد العلي بالبوليفارد.

المسرحية تضم نخبة من النجوم السوريين والعرب أبرزهم: معتصم النهار، شكران مرتجى، أيمن رضا، هيا مرعشلي، سارة بركة، جمال العلي، وأحمد عبد الوهاب وفؤاد يمين.