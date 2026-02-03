عيون مغلقة وطقوس شيطانية.. الفيلم الذي أعادته وثائق إبستين للحياة

فور عودة اسم جيفري إبستين إلى الظهور في عناوين الأخبار وملفات المحاكم الأسبوع الماضي، قفز فيلم "عيون مغلقة على اتساعها" (Eyes Wide Shut) عام 1999، للمخرج ستانلي كوبريك، ليصبح رائجا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ المستخدمون تداول مقاطع فيديو وصور ثابتة من الفيلم في مقارنات، أشار بعضهم إلى أوجه التشابه بين مشاهد بعينها وبين الصور الواقعية التي ظهرت في قضية إبستين، مثل العقارات الخاصة، والتجمعات المحدودة، والشخصيات النافذة، وأجواء السرية التي تحيط بالثراء والنفوذ.

بدا الربط بديهيا، إذ يدور كل من الفيلم والقضية حول مخاوف حصانة النخبة، والسلطة، ومخاوف من عمل البعض خارج نطاق المساءلة العامة. لكن سرعان ما تجاوز الخطاب الإلكتروني مجرد الاستعارة.

بدأت المنشورات والتعليقات برسم تفاصيل محددة، كالهندسة المعمارية، وقواعد الزي، لتؤكد وجود تشابه. وتحول الجدل الدائر من فكرة توثيق الفيلم للواقع إلى الشبه الذي يجمع الواقع بالفيلم.

ومع انتشار الشهادات وسجلات الرحلات الجوية والصور، ظهرت اللغة البصرية لقضية إبستين بما فيها من قصور بمداخل مراقبة، ومشاركين مجهولين، وشهود صامتين في مشاهد "عيون مغلقة على اتساعها". وبدت طقوس السرية في أحداث القضية إجراء روتينيا، فتجلى التداخل المخيف، وكرس فضاء سرديا يضفي خلاله كل من الفيلم والقضية مصداقية على الآخر.

قد لا ينبع هذا الظهور المتجدد من أي كشف واقعي يربط فيلم كوبريك بجرائم إبستين، لكنه يعكس طريقة استيعاب الثقافة الشعبية للفضائح الواقعية، خاصة عندما تبدو المعلومات الرسمية غير مقنعة أو غير كاملة. ولا تدل عودة الفيلم إلى الصدارة على أدلة خفية بقدر ما تدل على شعور عاد لدى الجمهور بانعدام الثقة في سردية السلطة.

فيلم مثير للقلق

أثار فيلم "عيون مغلقة على اتساعها"، بطولة توم كروز ونيكول كيدمان، انقساما بين النقاد والجمهور عند عرضه. واجه الكثيرون صعوبة في تصنيفه بين كونه فيلم إثارة، أو دراما نفسية، أو فيلما اجتماعيا محملا بالرموز.

تدور أحداثه حول الدكتور بيل هارفورد (الممثل توم كروز)، طبيب ثري من نيويورك، تنقلب حياته رأسا على عقب بعد أن تعترف له زوجته بخيانتها في الخيال. يندفع متجولا في المدينة طوال ليلة طويلة، متنقلا بين مواقف تكشف عن الفوارق الطبقية، والعلاقات القائمة على المصالح، وضعفه الشخصي.

تبلغ القصة ذروتها بتسلله غير المقصود إلى تجمع سري لمجموعة من الملثمين في قصر منعزل، وهو الحدث الذي أصبح أكثر مشاهد الفيلم إثارة لخيال الجمهور.

يستند الفيلم إلى رواية "قصة حلم" (Dream Story)، وهي رواية قصيرة صدرت عام 1926 للكاتب النمساوي آرثر شنيتزلر الذي انشغل في روايته بالغيرة وعدم استقرار الهوية البرجوازية فقط، بعيدا عن الجمعيات السرية أو القوى الخفية.

نقل كوبريك هذا الإطار النفسي إلى بيئة أمريكية، مستخدما أضواء عيد الميلاد والموسيقى والتكرار لخلق جو من القلق، ورفض تقديم أي إجابة، وامتنع عن شرح القواعد التي تحكم مجموعة الملثمين، أو هياكل السلطة الكامنة وراءهم، أو ما إذا كان تهديده حقيقيا أم متوهما. هذا الغموض، المقصود وغير المحسوم، هو جوهر التأثير الدائم للفيلم.

مشاهد مفصلية

يعتمد فيلم "عيون مغلقة على اتساعها" (Eyes Wide Shut) على مجموعة مشاهد مفصلية، ليس لغرابتها البصرية فقط، بل لأنها تبنى على لحظات كشف صامتة. في مشهد حفلة زيغلر، يستدعى الدكتور بيل هارفورد (توم كروز) ليشهد تعاملا باردا مع امرأة فاقدة للوعي، في سياق احتفالي لا يتوقف أو يختل. المشهد لا يقدّم جريمة مكتملة، بل يقدم مناخا يعبر عن رفاهية قادرة على امتصاص الانتهاك ثم مواصلة السهرة.

في مشهد آخر، يعترف عازف البيانو الصديق بأنه يعزف في "حفلات خاصة" معصوب العينين، وهو شرط العمل. يبلغ الفيلم ذروته الرمزية في طقس المقنعين داخل القصر، حيث لا يوجد عنف صريح، لكن كل شيء منظم، فالدخول بكلمة مرور، والمراقبة هرمية، والصمت جماعي.

تكشف هذه المشاهد آلية عمل في عالم يبدو سريا للغاية، على قربه المكاني، لكن المخيف أن المشاهد قد يرى الشاشة كما لو كانت مرآة؛ لأنه يرى نفسه في مشاهد العمل كضحية أو مشارك خاضع باسم العمل مثلا.

الشخصيات التي تحيط بالبطل ليست وحوشا، إنها نماذج مألوفة، فهذا هو الموسيقي الذي يضطر لقبول "التعامي" من أجل أربعة أبناء وزوجة ينتظرونه، وقد يرى المشاهد أنه أحد الضيوف الذين يلتزمون الصمت، وبينما ينسحب حين يقترب الخطر، قد لا يملك المشاهد الانسحاب، فيسرع للصراخ على مواقع التواصل الاجتماعي.

تسبب مشهد الأقنعة المطول، والمصحوب بموسيقى كورالية غريبة، في حالة هستيريا تآمرية، إذ أشار بعض النقاد والمعلقين إلى أن المشهد يشبه "طقوسا شيطانية"، وهو الوصف الذي لازم الفيلم لعقود.

ولم يفعل جوسلين بوك مؤلف الموسيقى شيئا سوى استخدام غناء يشبه نمط الترانيم المسيحية عُدّل لإحداث حالة من الارتباك، وليس لمحاكاة السحر أو الشعوذة.

أما التصميم البصري فهو مستمد من تقاليد الحفلات التنكرية الأوروبية، ورموز الجمعيات السرية، والإخراج المسرحي الكلاسيكي، وهي عناصر استخدمت من قبل في العديد من الأفلام للإيحاء بالتسلسل الهرمي والإقصاء.

لم يكن ستانلي كوبريك نفسه من ذلك النوع من المخرجين الذي يمكن أن يتحدث عن محتوى عمله أو رسالة فيلمه أو المقصود بالمشهد، وعلى العكس من ذلك كان الرجل حريصا على فتح أبواب التأويل على مصراعيها.

أفلام الأزمات الشعبية

استمر الوصف الذي ولد مع العمل وانفصل عن الأصل الأدبي له وعن سياقه النقدي، ليتحول بدلا من ذلك إلى ميم، واعتبر اختصارا لأسرار النخبة، يمكن إعادة استخدامها كلما تآكلت ثقة الجمهور في السردية السلطوية. ورغم كل ما ينسج حول فيلم "عيون مغلقة على اتساعها" من أساطير، فإنه واحد من مجموعة قليلة من الأفلام التي تُستدعى حين يهتز اليقين.

من هذه الأفلام "الشكل البانورامي" 1974 (The Parallax View)، الذي يعود إلى التداول مع كل موجة شك في الاغتيالات السياسية ودور الشركات الخفية.

وفيلم "كل رجال الرئيس" 1976 (All the President’s Men)، الذي يُستحضر كلما تجدد الحديث عن الصحافة في مواجهة الدولة العميقة. كذلك فيلم "الحي الصيني" 1974 (Chinatown)، الذي تعاد قراءته عند كل نقاش عن تواطؤ المال والقانون، حيث لا تكمن الصدمة في الجريمة بل في استحالة العدالة.

ويظهر "ترومان شو" 1998 (The Truman Show) كلما تصاعد القلق من المراقبة والواقع المصنّع، بينما يُستدعى "الجوكر" 2019 (Joker) في لحظات الغضب الاجتماعي، حين يشعر الجمهور بأن النظام لا يرى إلا ما يخدمه.

تتحول هذه الأفلام إلى مرايا زمنية، يقرأ فيها الجمهور قلقه الخاص أكثر مما يبحث عن نية صانعها، ولهذا تعود دائما في اللحظات التي يصبح فيها الواقع نفسه أغرب من الخيال.