وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة بعد حادث سير مروع في مصر

خيّم حزن عميق على الوسط الفني التونسي عقب الإعلان عن وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة، التي كانت تقيم في مصر، بعد تعرضها لحادث سير أليم أسفر عن إصابتها إصابات بالغة.

ونعت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة الفنانة الراحلة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، مؤكدة في بيانها أنها تلقت نبأ الوفاة بقلوب صابرة محتسبة، وقدمت أحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الفنانة، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

كان نقيب المهن الموسيقية في تونس، ماهر الهمامي، قد أعلن قبل أسبوعين عن تعرض الفنانة التونسية سهام قريرة لحادث سير خطير أثناء تواجدها في مصر رفقة شقيقتها، موضحا أن أخبارها انقطعت عن عائلتها في تونس منذ وقوع الحادث.

وأضاف، عبر حسابه على موقع إنستغرام، أن النقابة تواصلت مع السفارة التونسية في القاهرة، التي تحركت وقامت بزيارة الفنانة داخل المستشفى، حيث تبين أن حالتها الصحية حرجة.

اكتسبت الفنانة الراحلة شهرتها من خلال إعادة تقديمها لعدد من الأغاني الكلاسيكية التي تركت بصمة خاصة في مسيرتها، من بينها أغنية “زهر البنفسج” للمطرب علي الرياحي، وأغنية “تحت الياسمينة في الليل” للفنان الهادي الجويني.

وبرز اسم سهام قريرة كأحد الوجوه المعروفة على الساحة الفنية في تونس، إذ شاركت في عدد من الأعمال الغنائية والمسرحية، إلى جانب حضورها في مجموعة من المهرجانات والفعاليات الموسيقية، قبل أن تتجه إلى الإقامة في مصر سعيا لاستكمال مسيرتها الفنية، والانطلاق من القاهرة في مرحلة جديدة من مشوارها الغنائي، إلا أنها تعرضت لحادث سير مروع بصحبة شقيقتها في يناير/كانون الثاني الماضي لترحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الثالث فبراير/شباط.