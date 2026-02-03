بسبب مزحة ترامب.. نيكي ميناج تتهم زملائها بمؤامرات "شيطانية" ضدها

عقب حفل توزيع جوائز الغرامي الـ68، الذي أُقيم في الأول من فبراير/شباط 2026، أثارت المغنية الأميركية نيكي ميناج جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت سلسلة تغريدات استهدفت فيها مقدم الحفل تريفور نواه وعددا من الشخصيات البارزة في صناعة الموسيقى. ووجهت ميناج في منشوراتها اتهامات غير مألوفة، تحدثت فيها عن ممارسات "شيطانية" ومؤامرات تهدف، بحسب قولها، إلى عرقلة مسيرتها الفنية.

وجاءت هذه التغريدات ردا على مزحة أطلقها نواه خلال الحفل، عندما علّق على غياب ميناج قائلا: "نيكي ميناج ليست هنا.. لا بد أنها لا تزال في البيت الأبيض مع دونالد ترامب تناقشان قضايا مهمة للغاية"، في إشارة ساخرة إلى دعمها العلني للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت ميناج قد أبدت خلال الفترة الماضية دعما واضحا لترامب، سواء عبر تصريحات مباشرة أو من خلال مشاركتها في فعاليات سياسية أقيمت في واشنطن.

وبعد ساعات من انتهاء الحفل، نشرت ميناج على منصة X (تويتر سابقا) سلسلة منشورات أثارت ضجة كبيرة، ادعت فيها أن بعض الشخصيات النافذة في صناعة الموسيقى تمارس طقوسا شيطانية. كما تحدثت عن "فنان مفضل"، من دون تسميته، زاعمة أنه يمارس طقوسا تتضمن جلب أطفال من دول أخرى و"ذبحهم كقرابين دموية"، وهي ادعاءات أثارت ردود فعل واسعة وانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجهت ميناج اتهاما مباشرا إلى نواه، زعمت فيه أنه يخفي معلومات تتعلق بحياته الشخصية، وهو تصريح أثار موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر كثيرون أن هذا الطرح يمثل مساسا بالخصوصية وخروجا عن إطار الخلاف المهني أو الفني.

ووسعت ميناج دائرة هجومها لتشمل عددا من نجوم الموسيقى، كما هاجمت في تغريدات أخرى شركات الإنتاج، متهمة إياها بـ"تخريب مشاريعها" بشكل متعمد وعرقلة مسيرتها المهنية.

واختتمت سلسلة منشوراتها برسالة ذات طابع ديني، قالت فيها إن الله سيكشف حقيقة من وصفتهم بأنهم يمارسون "طقوسا"، وإن ما يقومون به "سينقلب عليهم"، مضيفة أن "كل من يقف ضدي سيدان ويُخزى".

وفي أعقاب هذه التغريدات، انقسمت آراء المتابعين؛ إذ أبدى بعضهم دعما لميناج، معتبرين أن ما نشرته يمثل "كشفا لحقائق خفية"، فيما رأى آخرون أن الاتهامات جاءت حادة وغير لائقة، ولا تستند إلى أدلة واضحة.