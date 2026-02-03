"الفرنساوي".. لقاء أول بين جمال سليمان وعمرو يوسف في دراما قصيرة

يشهد الموسم الدرامي المقبل لقاء فنيا لافتا، إذ يجتمع النجمان جمال سليمان وعمرو يوسف للمرة الأولى في عمل درامي واحد، من خلال مسلسل "الفرنساوي"، الذي ينتمي إلى فئة الأعمال القصيرة ويتكون من 10 حلقات.

وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أكد الفنان جمال سليمان مشاركته في المسلسل، مشيرا إلى أن العمل يجمعه للمرة الأولى بالفنان عمرو يوسف، ضمن مشروع درامي يعتمد على التكثيف السردي والإيقاع السريع، بما يتناسب مع طبيعة المسلسلات القصيرة.

ويأتي هذا التعاون بعد مسيرتين فنيتين حافلتين، نجح خلالهما كل من سليمان ويوسف في ترسيخ حضور مميز في الدراما العربية، كل وفقا لأسلوبه وخياراته الفنية، وهو ما يرفع سقف التوقعات بشأن طبيعة الأدوار والصراع الدرامي الذي سيجمعهما داخل العمل.

المسلسل من إنتاج "يانغو" الأصلية بالتعاون مع "كايرو فيلمز"، في سياق توجه متزايد نحو إنتاج أعمال قصيرة مخصصة للعرض عبر المنصات الرقمية، وهي صيغة فرضت حضورها خلال السنوات الأخيرة مع تغير أنماط المشاهدة، والاتجاه إلى أعمال تعتمد على تكثيف الأحداث بدلا من الإطالة التقليدية.

يتولى آدم عبد الغفار تأليف وإخراج مسلسل "الفرنساوي"، مواصلا تجربته في الجمع بين الكتابة والإخراج، في مسعى لتقديم رؤية درامية متماسكة بصريا وسرديا، تتلاءم مع طبيعة الأعمال القصيرة القائمة على تصاعد سريع للأحداث، وشخصيات ذات أبعاد نفسية واضحة.

ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب عمرو يوسف وجمال سليمان، كل من سوسن بدر وسامي الشيخ، إضافة إلى ظهور الفنانة عائشة بن أحمد كضيفة شرف، في مشاركة تضيف ثقلا تمثيليا وتنوعا فنيا إلى العمل.

وبين الرهان على ثنائية تمثيلية جديدة، وصيغة درامية مكثفة، يندرج "الفرنساوي" ضمن موجة إنتاجية تسعى إلى تقديم محتوى عربي مختلف، قادر على المنافسة في سوق المنصات الرقمية، واستقطاب جمهور يبحث عن أعمال قصيرة تجمع بين الجودة والاختلاف.