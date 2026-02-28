"عفريتة" السينما المصرية.. رحيل "كيتي" نجمة الاستعراض في زمن إسماعيل يس

توفيت الفنانة الاستعراضية "كيتي"، إحدى نجمات السينما المصرية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، عن عمر ناهز 96 عاما، في منزلها بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث كانت تقيم في سنواتها الأخيرة.

وأعلن خبر الوفاة الطبيب والكاتب اليوناني مانوليس تاسولاس، أحد أصدقائها المقربين، مشيرا إلى أنها رحلت بهدوء داخل منزلها، بعد سنوات ابتعدت خلالها عن الأضواء وعاشت وسط أسرتها وأحفادها.

ولدت كيتي فوتساكي في 21 أبريل/نيسان 1927 بمدينة الإسكندرية لأسرة يونانية، ونشأت في مصر حيث عاشت طفولتها وشبابها. وبرعت في الرقص الشرقي والاستعراض، ولفتت الأنظار بخفة ظلها وحضورها اللافت، وهو ما جعلها واحدة من أبرز الراقصات في السينما المصرية خلال تلك الحقبة.

وشاركت كيتي في نحو 60 فيلما خلال أقل من عقدين، وكان من أبرز أدوارها مشاركتها في فيلم "عفريتة إسماعيل يس"، وهو العمل الذي رسخ حضورها في ذاكرة الجمهور.

كما كان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "العقل والمال" عام 1965، وشارك في بطولته إلى جانب إسماعيل يس كل من حسن فايق وتوفيق الدقن ومديحة كامل.

واختفت كيتي عن الساحة الفنية بشكل مفاجئ في منتصف الستينيات، قبل أن تتردد شائعات عن وفاتها عام 1980، غير أنها ظلت بعيدة عن الإعلام لسنوات طويلة، إلى أن تأكد خبر رحيلها رسميا الجمعة.

وبرحيل كيتي تطوى صفحة من صفحات زمن السينما المصرية الكلاسيكية، التي شهدت بروز عدد من نجمات الاستعراض التي أسهمت في تشكيل ملامح الفن الاستعراضي في تلك المرحلة.