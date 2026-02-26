مسلسل مصري يقلق الجيش الإسرائيلي فما القصة؟

تفاعل رواد مواقع التواصل مع الهجوم الإسرائيلي على المسلسل المصري "صحاب الأرض"، واعتبروه دليلا على قوة العمل ونقله للحقيقة التي يريد الإسرائيليون دفنها.

فقد هاجمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واوية، المسلسل زاعمة أنه "تزييف للحقائق"، وشككت في روايته.

ويحظى المسلسل، الذي يجسد واقع أهل غزة خلال الحرب، بمشاهدة واسعة وتفاعل كبير مصريا وعربيا، وهو يرصد جزءا بسيطا من الانتهاكات الإسرائيلية كقتل الأبرياء وتدمير المستشفيات، وسط صمت دولي مطبق.

ويروي العمل الدرامي قصة طبيبة مصرية دخلت القطاع مع قوافل الإغاثة، ثم التقت فلسطينيا يحاول إنقاذ عائلته، لتبدأ رحلة قاسية من الصمود وسط الموت والدمار.

وأثار المسلسل غضب الإسرائيليين منذ الحلقة الأولى، وشن الإعلام الإسرائيلي وسياسيون هجوما لاذعا ضده على مدار الأيام الماضية، حسب ما نقلته حلقة 2026/2/26 من برنامج "شبكات".

وردا على هذا الهجوم، نشر مخرج المسلسل بيتر ميمي صورة لممثلة تجسد إيلا واوية في المسلسل، وكتب عليها:

تزييف حقايق إيه؟ ده الفيديوهات موجودة! عموما أنا دوخت عشان أجيب ممثلة تكون شبهك! النصر لكل مظلوم. تحيا مصر وتحيا فلسطين.

كما علق بطل المسلسل إياد نصار على الهجوم الإسرائيلي، قائلا:

مسلسل صحاب الأرض لم نصنعه بأنفسنا، بل صنعه جيش الاحتلال في غزة، صعنه بإجرامه وعدم إنسانيته.

وشعبيا، ضجت مواقع التواصل بالتعليقات التي أشادت بالمسلسل واعتبرت الهجوم الإسرائيلي عليه دليل نجاح، فقد كتب أمجد:

خروج الإعلام العبري بهذه الحملة المسعورة ضد عمل درامي يثبت أنه لا حق يضيع ولا جريمة إبادة تُنسى، ولا تاريخ يُطمس.. بل كل الجرائم ستظل تلاحق مرتكبيها حتى إعادة الحق لأصحابه.

أما علي فأثنى على العمل الدرامي الذي يبدو معجبا به إلى حد أنه لا يرى غيره هذا العام تقريبا، بقوله:

لو هرتب أعمال السنة دي من واحد لعشرة، فأنا متأكد إن المسلسل دا ياخد القايمة دي كلها وبمسافة كبيرة عن أي عمل تاني.

كما كتب حسام مستغربا:

مسلسل واحد تاعب الإسرائيليين قوي كدة؟! ومتحدث الجيش نفسه بيرد عليه!!

في المقابل، اعتبر كامل أن المسلسل لن يغير الواقع بقوله:

الأعمال الفنية والتمثيل لا تغير واقع الحروب.. أصحاب الأرض يقتلون إلى الآن ولا يحرك في الحكومات ساكن.

بدورها، قالت لجنة الدراما، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إن "صحاب الأرض" واحد من المسلسلات التي حققت أعلى نسب مشاهدة منذ بداية رمضان. كما تصدر المسلسل محركات البحث ومواقع التواصل في مصر والعالم العربي، وسط احتفاء شعبي كبير.