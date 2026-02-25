ماذا تقدم الدراما الأردنية في رمضان 2026؟

تشهد الدراما الأردنية في موسم رمضان 2026 تنوعا ملحوظا في موضوعاتها وأنماطها، ما بين الكوميديا الاجتماعية، والدراما البدوية، والأعمال ذات الطابع الإنساني، في موسم يبدو تنافسيا ويجمع عددا من نجوم الدراما الأردنية في أعمال مختلفة.

دراما اجتماعية كوميدية

وطن على وتر

يعود مسلسل "وطن على وتر" بجزء جديد، مواصلا حضوره كأحد أبرز الأعمال الكوميدية الاجتماعية في الدراما الأردنية منذ انطلاقه عام 2009. ويركز العمل على تناول قضايا وأنماط اجتماعية من الواقع الأردني بروح ساخرة، من خلال اسكتشات قصيرة ترصد تفاصيل الحياة اليومية بأسلوب خفيف يعتمد على السخرية الذكية والطابع الترفيهي.

المسلسل من إخراج محمد خضر، وتأليف وبطولة عماد فراجين، ويشارك في بطولته الطيطي، معتصم الفحماوي، حلا سامي، وسماهر سلامة، ويُعرض على شاشة قناة رؤيا.

قبان موسى

ويشارك في موسم رمضان 2026 أيضا مسلسل "قبّان موسى"، وهو عمل كوميدي اجتماعي يعرض على قناة رؤيا، ويقدّم معالجة ساخرة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الأردني.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية موسى، شاب يجد نفسه مسؤولا عن مهنة تقليدية ورثها عن والده، تتمثل في دكان "القبّان"، قبل أن يدخل في مواجهة مع مستثمر يسعى لإعادة توظيف المكان وفقا لمنطق الربح والمشروعات الحديثة. وبين تمسك موسى بالجذور وبساطة الماضي، وضغوط التغيير ومتطلبات الاستثمار، تتكشف مفارقات إنسانية واجتماعية بروح كوميدية.

العمل من بطولة محمد العجارمة، نهى سمارة، ربيع زيتون، وسارة أبو زهرة، ومن إخراج زيد بواب.

شاكر عودة البطل

يأتي مسلسل "شاكر عودة البطل" ضمن الأعمال الاجتماعية الكوميدية التي تناقش قضايا معاصرة، من خلال حكاية إنسانية تسلط الضوء على صدام الفرد مع عالم تغيّرت ملامحه.

وتدور أحداث المسلسل حول ملاكم سابق يستعيد وعيه بعد سنوات من الغيبوبة، ليجد نفسه أمام واقع جديد تهيمن عليه وسائل التواصل الاجتماعي وثقافة الشهرة السريعة. وتتفاقم المفارقات حين تتحول تفاصيل حياته اليومية إلى مادة للرصد والتوثيق من قبل فريق إعلامي أجنبي يتابع عودته إلى الحياة.

إعلان

العمل من تأليف كريم عريقات ويوسف جعرون، وإخراج ناصر جعرون، وبطولة يوسف جعرون، ماريا عليان، ولانا مشتاق، ويُعرض على شاشة قناة رؤيا.

حارتنا

وفي إطار كوميدي ساخر، يقدّم الممثل الأردني شايش النعيمي مسلسل "حارتنا"، الذي يستعرض يوميات الحياة داخل الأحياء الأردنية بأسلوب يعتمد على حلقات منفصلة متصلة.

العمل من تأليف شايش النعيمي، وإخراج بسام المصري، ويشارك في بطولته حابس حسين، محمد الإبراهيمي، وناريمان عبد الكريم.

دراما بدوية

ثعالب الصحراء

يعرض التلفزيون الأردني مسلسل "ثعالب الصحراء"، وهو عمل درامي بدوي ذي طابع رومانسي، يستند إلى قصة حب معقدة تتشكل في قلب صراع قبلي قديم، وتجمع بين شاب تحركه رغبة الثأر وفتاة تنتمي إلى القبيلة المنافسة.

وتدور الأحداث حول عودة نزاعات الماضي إلى الواجهة، مع سعي الشاب إلى استغلال لحظة مناسبة لتصفية حسابات قديمة مع شيخ قبيلة خصم، في سياق تتداخل فيه المصالح القبلية مع الزيجات المفروضة. ومع تصاعد الأحداث، تكشف المغامرات المتتالية خفايا الشخصيات، لتضع الحب وقيم القبيلة في مواجهة مباشرة مع نزعة الانتقام.

المسلسل من تأليف وفاء بكر، وإخراج حسام الإبراهيمي، ويشارك في بطولته عبير عيسى، محمد العبادي، محمد المجالي، ووسام البريحي.

عشق بدوي

ومن الأعمال البدوية أيضا مسلسل "عشق بدوي"، الذي يأتي في إطار درامي يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، تستلهم قصصها من تفاصيل الحياة اليومية في البادية.

ويركز العمل على تقديم حكايات إنسانية تتناول معاني الوفاء والإخلاص والحب، إلى جانب إبراز أهمية التمسك بالعادات والتقاليد بوصفها جزءا أصيلا من الهوية البدوية.

المسلسل من تأليف نورا الدعجة، وإخراج سائد بشير الهواري وليث حجاوي، وبطولة محمد العبادي، عبد المجيد الزين، ومحمد الشوابكة.

دراما إنسانية

ناس

يأتي مسلسل "ناس" ضمن الإنتاجات الأردنية لموسم رمضان 2026، مقدّما تجربة درامية غير تقليدية تعتمد على حكايات إنسانية مستقلة تتقاطع في روحها العامة. وتُقدَّم هذه القصص في قالب بصري أقرب إلى الأفلام القصيرة، يمزج بين البعد الإنساني وعناصر التشويق.

ويعتمد العمل على مشاركة مجموعة متنوعة من الممثلين، إلى جانب حضور ضيوف شرف في كل حلقة، فيما يتولى إخراجه إياد الخزوز بمشاركة عدد من المخرجين.