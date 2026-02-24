دعوى قضائية من ياسر ورامز جلال ضد أحمد ماهر للإساءة لوالدهما

اتخذ الفنان ياسر جلال وشقيقه رامز جلال الإجراءات القانونية بحق الفنان أحمد ماهر، على خلفية مقطع فيديو متداول تضمن إساءة لوالدهما، المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق.

وأوضح مكتب المحامي أشرف عبد العزيز، الوكيل القانوني لياسر ورامز جلال، في بيان رسمي، أنه يتابع التحقيقات الجارية داخل نقابة المهن التمثيلية بشأن الواقعة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ورد في المقطع المتداول، إضافة إلى ملاحقة كل من شارك في تصويره أو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة المهن التمثيلية موقفها من الواقعة، مؤكدة تضامنها مع أسرة المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق، ومع الفنانين ياسر جلال ورامز جلال، ومقدمة اعتذارها عما تضمنه الفيديو المتداول من إساءة. كما شددت النقابة على أن الواقعة أحيلت إلى تحقيق عاجل تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت النقابة قد قررت استدعاء الفنان أحمد ماهر للتحقيق، عقب تداول مقطع مصور نُسب إليه وتضمن إساءة لرامز جلال ووالده المخرج الراحل جلال توفيق، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على القيم المهنية وضبط السلوك داخل الوسط الفني.

وتعود الأزمة إلى تداول مقطع مصور للفنان أحمد ماهر وجّه خلاله انتقادات لرامز جلال، قبل أن تمتد تصريحاته إلى إساءة للمخرج المسرحي الراحل جلال توفيق، والد الفنانين ياسر جلال ورامز جلال.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الفنانة أسماء جلال نيتها مقاضاة الفنان رامز جلال، اعتراضا على ما ورد خلال ظهورها في إحدى حلقات برنامج "رامز ليفل الوحش" المعروض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، معتبرة أن بعض العبارات الواردة في مقدمة الحلقة تجاوزت حدود المقبول.

وأوضح المكتب القانوني الممثل لها أن مشاركة أسماء جلال في البرنامج تمت على أساس كونه عملا ترفيهيا يعتمد على عنصر المفاجأة، من دون إبلاغها مسبقا بمحتوى المقدمة أو التعليق الصوتي المصاحب لها، والذي أضيف لاحقا خلال مرحلة المونتاج.

وأشار البيان إلى أن المقدمة تضمنت عبارات اعتبرتها الفنانة مسيئة وتمس الكرامة والاعتبار الشخصي، ولا ترتبط بطبيعة المقلب أو العمل الفني، مؤكدا أن هذه التعليقات خرجت عن إطار الدعابة ودخلت في نطاق الإساءة المعنوية.

وأكد أن مشاركة أسماء في برنامج ترفيهي لا يعني القبول بالإهانة أو السخرية، وأن تأخر ردها جاء احتراما لأجواء شهر رمضان.

ومن جانبها، أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع احتفاظ الفنانة بكامل حقوقها تجاه أي جهة شاركت في نشر أو إعادة نشر محتوى يتضمن إساءة أو تنمرا أو إيحاءات غير مقبولة.

وعلى صعيد آخر، علّق الفنان ياسر جلال على الانتقادات التي طالت مشاركته في العمل، بسبب كونه عضوا في مجلس الشيوخ .

وقال في تصريحات صحفية إنه ممثل في الأساس، وإن تنقله بين الأدوار والشخصيات المختلفة جزء طبيعي من مهنته، مؤكدا أن نجاح الفنان يقاس بقدرته على تقديم تجارب متنوعة وعدم الوقوف عند نمط واحد. وأضاف أن هذا التنوع يمثل بالنسبة له تحديا فنيا مستمرا، يتيح له تطوير أدواته واختبار إمكاناته كممثل.