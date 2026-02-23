محمد عبده يقنن مشاركاته الفنية مراعاة لظروفه الصحية

قرر الفنان محمد عبده تقنين مشاركاته الغنائية في الحفلات خلال الفترة المقبلة، وفقا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أوضح أن القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم نشاطه الفني واختيار مشاركاته بشكل يتماشى مع أوضاعه الصحية والشخصية.

الأولوية للمناسبات الوطنية

وأكد المكتب الإعلامي لفنان العرب، في بيان وقعه نجله بدر محمد عبده، أن مشاركة محمد عبده في المناسبات الوطنية ستظل أولوية ثابتة لا تخضع للتغيير، مشددا على أن ظهوره في هذه الفعاليات ينبع من إحساس عال بالواجب والانتماء الوطني.

وأشار البيان إلى التزام الفنان بالمشاركة في المناسبات الوطنية مؤكدا أن مسيرته الفنية ارتبطت منذ بداياتها بالوجدان الوطني.

ولفت البيان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اختيارات فنية أكثر دقة وجدولة محسوبة للمشاركات الغنائية، بما يضمن استمرارية النشاط الفني دون التأثير على الحالة الصحية للفنان أو التزاماته الشخصية.

وجاء القرار، بحسب تقارير صحفية، ردا على الشائعات التي ترددت أخيرا بشأن اعتزال محمد عبده، موضحة أن الأمر لا يتعلق بالابتعاد عن الغناء، بل بإعادة تنظيم حضوره الفني وتقنين مشاركاته، بما يمنحه وقتا أكبر للاهتمام بشؤونه الخاصة.

ويأتي هذا التوجه بعد فترة من النشاط الفني المكثف في مسيرة الفنان، لا سيما مع اتساع المواسم الترفيهية في المملكة، ومشاركته في عدد من الحفلات والجولات داخل المنطقة وخارجها. وكانت آخر مشاركاته الفنية حضوره حفل توزيع جوائز "جوي أوردز" (Joy Awards) 2026، الذي أقيم في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان محمد عبده قد تعرض لوعكة صحية في مايو/أيار 2024، عقب إصابته بسرطان البروستاتا، ما استدعى سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس لتلقي العلاج. وفي تصريحات إعلامية لاحقة، أكد أن حالته الصحية تشهد تحسنا ملحوظا، مشيرا إلى خضوعه لبروتوكول علاج إشعاعي اختاره نظرا لآثاره الجانبية الأقل مقارنة بخيارات علاجية أخرى، مع تلقيه جرعات علاجية على فترات منتظمة كل ثلاثة أشهر.

ويعد محمد عبده أحد أبرز الأصوات الغنائية والملحنين في العالم العربي، ومن أوائل الفنانين الذين أسهموا في انتشار الأغنية السعودية عربيا. وتميز بمسيرة فنية طويلة وحضور صوتي لافت وموهبة لحنية خاصة، وهو ما أهله لنيل لقب "فنان العرب"، الذي أطلقه عليه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.