غضب سوري من "القيصر" على خلفية الإساءة للساروت.. وكحلاوي يرد

أثار مسلسل "القيصر.. لا مكان لا زمان"، موجة غضب واسعة في الأوساط السورية، عقب عرض مشهد في حلقته الأولى اعتبره ناشطون إساءة مباشرة لمنشد الثورة الراحل عبد الباسط الساروت.

يتضمن المشهد قيام ضابط أمن يؤدي دوره الممثل سامر كحلاوي، باستجواب فتاة من مدينة حمص، مستخدما عبارات مسيئة بحق الساروت، من بينها وصفه بـ"الإرهابي الكلب"، وهو ما أثار تنديدا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. بواسطة مسلسل "القيصر".. لا مكان لا زمان

واعتبر ناشطون أن المشهد يمثل "محاولة لتشويه تاريخ حارس الثورة"، في إشارة إلى الساروت الذي تحوّل من حارس مرمى في نادي الكرامة إلى أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي في حمص، قبل مقتله عام 2019 خلال المعارك في ريف حماة.

وطالب متفاعلون بوقف عرض المسلسل فورا ومحاسبة صناعه، إلى جانب مساءلة نقابة الفنانين، معتبرين أن العمل "ينحاز لرواية النظام السوري" ويعيد إنتاج خطاب التخوين بحق رموز الثورة.

في المقابل، قدّم كحلاوي توضيحات عبر حساباته الشخصية وفي لقاءات إعلامية، نافيا تبنّيه أي إساءة لعبد الباسط الساروت، ومؤكدا أن المشهد خضع لما وصفه بـ"تلاعب في المونتاج"، وأن السياق الدرامي كان يهدف إلى إبراز "إجرام النظام المخلوع" لا تبريره.

وأوضح الممثل السوري أنه انشق عن صفوف النظام منذ مطلع عام 2012، وكان إلى جانب فصائل معارضة في مناطق القلمون ومدينة التل بريف دمشق، مشيرا إلى أنه تعرّض لملاحقات أمنية واعتُقل في لبنان عام 2012 بسبب مواقفه، وكاد يُرحّل إلى سوريا لولا تدخل منظمات دولية.

وأوضح أن شخصية "الرائد يسار" التي يجسدها تمثل، بحسب تعبيره، "مجرمي ضباط الأفرع الأمنية"، مشيرا إلى أنه سعى من خلال الدور إلى كشف ممارساتهم داخل المعتقلات، و"منع تلميع صورة النظام عبر شخصيات رمادية".

من جهتهم، شدد ناشطون وصنّاع محتوى على أن اعتراضهم لا يستهدف كحلاوي بحد ذاته، بل يطال مخرج ومنتج العمل وصناع القرار فيه، معتبرين أن المسؤولية "أخلاقية ومهنية" وتقع على عاتق الجهة المنتجة في كيفية معالجة الرموز المرتبطة بالثورة السورية.