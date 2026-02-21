بسبب اتهامات أخلاقية.. حذف اسم مؤلف "فخر الدلتا" من المسلسل مؤقتا

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" حذف اسم كاتب العمل من تتر المسلسل، وذلك عقب الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتهامات أخلاقية لاحقته خلال الأيام الماضية.

وأفادت الشركة في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار اتُّخذ على خلفية اتهامات وُجهت إلى مؤلف العمل من عدد من السيدات، وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل حاليًا على عدد من القنوات الفضائية.

وأشار بيان صادر عن أسرة وصنّاع المسلسل إلى أنه تقرر حذف اسم المؤلف بشكل مؤقت، إلى حين الانتهاء من التحقق من صحة ما يتم تداوله، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق، مؤكدين احترامهم الكامل لجميع الأطراف، وحرصهم على ضمان حصول كل طرف على حقه في إطار من العدالة والشفافية.

وجاء في البيان: "تابعنا باهتمام ما أُثير خلال الأيام الماضية بشأن أحد أعضاء فريق الكتابة، ونؤكد أننا نتعامل مع هذه الاتهامات بأقصى درجات الجدية والمسؤولية". وتزامن صدور القرار مع عرض الحلقة الثالثة من العمل، وذلك عقب تصاعد الأزمة خلال الأيام الماضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى منشور كتبته إحدى السيدات عبر حسابها على موقع فيسبوك، تحدثت فيه عن تعرضها لتصرفات غير لائقة من مؤلف المسلسل أثناء فترة عمل سابقة جمعتهما، قبل أن تتوالى تعليقات وشهادات من سيدات أخريات أشارت إلى تعرضهن لسلوكيات مماثلة من الشخص نفسه، ما أدى إلى اتساع نطاق الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفخر الدلتا المعروض ضمن السباق الرمضاني عام 2026 هو البطولة الأولى لأحمد رمزي، ويشارك معه كمال أبو رية وانتصار وخالد زكي وتارا عبود.

المسلسل من إخراج كل من ساندرا نشأت وهادي بسيوني. ويجسد أحمد رمزي شخصية محمد صلاح فخر، شاب ينتمي إلى إحدى قرى الدلتا، يحمل طموحا كبيرا وشغفا بالفن، ويسعى لإثبات ذاته في عالم الإعلانات، متحديا القيود الاجتماعية والبيئة المحيطة التي لا تعترف بالإبداع مسارا للحياة.