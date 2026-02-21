انتقادات حادة لرامز جلال بعد استضافة أسماء جلال وهنا الزاهد

نالت الحلقات الأولى من برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة MBC مصر، موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طبيعة المقالب وطريقة التعامل مع الضيوف، خاصة بعد الجدل الذي أثارته مقدمة الحلقة الأولى للفنانة أسماء جلال.

وفي هذا السياق، شنت الفنانة راندا البحيري هجوما على أسلوب رامز جلال في تقديم أسماء جلال، معتبرة أن المقدمة التي قُدمت بها تضمنت إساءة غير مبررة. وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "هي المقدمة اللي اتقالت على النجمة أسماء جلال في برنامج المقالب ده شيء عادي؟ شيء مقبول؟ أسماء إنتِ موافقة إزاي؟ إذا كان أنا دمي محروق بجد مش هزار".

كما تساءل الإعلامي محمد علي خير عن صمت أسماء جلال وعدم ردها على ما وصفه بالإهانة، قائلا: "يعني إيه بعد ما سماعها لهذه الإهانة المسيئة لا تعلق ولا ترد؟"، في إشارة إلى حالة الجدل والانقسام التي صاحبت الحلقة الأولى.

وامتدت الانتقادات إلى الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، الذي انتقد الحلقة الأولى من البرنامج، والتي استضاف فيها رامز جلال الفنانة أسماء جلال، ضمن حلقات البرنامج المعروضة طوال شهر رمضان المبارك.

وعبر عبدالله رشدي عن رأيه من خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أوضح فيه أنه لا يحمل عداء شخصيا لرامز جلال، مشيرا إلى أنه يراه إنسانا خفيف الظل ومرحا، إلا أن ذلك لا يمنعه من توجيه انتقادات حادة لما وصفه بالمحتوى المقدم في البرنامج.

وقال رشدي: "مكنتش حابب أتكلم، ورامز كإنسان بشوفه دمه خفيف ومش شخص سيئ ولا متعجرف، لكن اللي بيحصل في البرنامج لا يمكن تجاهله، لأن اللي اتعرض بجد ميرضيش ربنا".

وأضاف أن الحلقة لم تراعِ القيم المجتمعية ولا حرمة شهر رمضان، معتبرا أن ما قُدم لا يحترم المشاهدين، ولا الأطفال والفتيات المتابعين للبرنامج، واصفا المحتوى بأنه "فن رديء".

وكان رامز جلال قد استضاف الفنانة أسماء جلال في الحلقة الأولى من البرنامج، وقدمها بمقدمة ساخرة تضمنت تعليقات لاذعة تناولت شكلها وأداءها الفني، ما تسبب في انقسام واضح بين المتابعين، بين من اعتبر هذه السخرية جزءا من طبيعة البرنامج، ومن رأى أنها تجاوزت حدود النقد المقبول.

وفي حلقة الجمعة، حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على البرنامج، حيث تعرضت لمواقف صعبة خلال المستوى الأول من المقلب. وصرخت هنا الزاهد عقب تعرضها لإصابة نتيجة الضرب، قائلة: "والله أنا عندي ديسك في ظهري"، مطالبة بإنهاء الحلقة بعد تعرضها لإصابات متكررة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للبرنامج.

ويعتمد برنامج "رامز ليفل الوحش" على أجواء مستوحاة من المسلسل العالمي "لعبة الحبار" (Squid Game)، حيث يفاجأ الضيف بسقوط مفاجئ أثناء سيره مع المذيعة اللبنانية إلين وطفة، قبل أن ينتقل إلى غرفة يواجه فيها رامز جلال، ليخوض بعدها سلسلة من المراحل التي تجمع بين الرعب والكوميديا والتشويق، وصولا إلى المرحلة النهائية التي تحمل اسم "ليفل الوحش".

برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال يُعرض منذ عام 2011 بشكل سنوي في شهر رمضان، مع تغيير الاسم والفكرة كل موسم.

وخلال هذه السنوات، تعرض البرنامج لانتقادات متزايدة مع كل موسم جديد، بسبب طبيعة المقالب وحدتها وأسلوب التعامل مع الضيوف، رغم استمراره في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وإثارة جدل واسع سنويا.