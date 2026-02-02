ليلة الغرامي الصاخبة: إنجاز تاريخي لبيلي إيليش ومواجهة قانونية مرتقبة بين ترامب وتريفور نواه

فازت الفنانة بيلي إيليش مع شقيقها فينيس أوكونيل بجائزة أفضل أغنية للسنة عن أغنيتهما الشهيرة "الزهرة الجامحة" (Wildflower) في حفل جوائز غرامي الـ68، لتصبح إيليش أول فنانة تفوز ثلاث مرات في هذه الفئة.

وخلال خطاب قبول الجائزة، استغلت إيليش المنصة للتعبير عن موقفها السياسي تجاه حملات مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وما رافقها من عنف في بعض الولايات.

إذ علقت قائلة: "لا أحد غير شرعي على أرض مسروقة. من الصعب حقا أن تعرف ماذا تقول وماذا تفعل الآن. أشعر بأمل كبير في هذه القاعة وأعتقد أننا بحاجة للاستمرار في النضال والتحدث والاحتجاج. أصواتنا مهمة حقا".

ويُعد خطاب إيليش هذا استمرارا لمواقفها الداعمة للمهاجرين، إذ سبق أن انتقدت وكالة ICE -وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية- ووصفتها بأنها مجموعة "إرهابية مدعومة فيدراليا"، داعية المشاهير والجمهور إلى رفع أصواتهم ضد ممارسات العنف والهجرة القسرية.

ولم تكن إيليش وحيدة في هذا الموقف، إذ عبر فنانون آخرون عن مواقفهم كذلك تجاه سياسات الهجرة؛ فقد انتقد باد باني سياسات وكالة الهجرة في خطاب تسلمه جائزة أفضل ألبوم موسيقى حضرية، بينما أشادت أوليفيا دين بمساهمات المهاجرين عند تسلمها جائزة أفضل فنانة جديدة. كما ارتدى عدد من الفنانين، بمن فيهم إيليش وفينيس، دبابيس تحمل شعار اطردوا "وكالة الهجرة" (ICE OUT) تضامنا مع المحتجين.

انتقادات سياسية لاذعة

من جهة أخرى، أثار مقدم الحفل تريفور نواه جدلا واسعا بعد توجيهه تعليقات ساخرة طالت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ هنأ إيليش قائلا: "ها هي ذي، أغنية العام! تهانينا، بيلي إيليش. يا له من إنجاز! إنها جائزة غرامي يتمنى كل فنان الحصول عليها – تقريبا بقدر ما يتمنى ترامب الحصول على غرينلاند".

ثم أضاف نواه تعليقا ساخرا آخر حول رغبة ترامب في الاستيلاء على غرينلاند: "هذا منطقي، فبعد رحيل إبستين، يحتاج إلى جزيرة جديدة ليقضي فيها وقته مع بيل كلينتون".

أثار هذا التعليق رد فعل غاضب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نفى عبر منصة "تروث سوشيال" علاقته بجزيرة إبستين.

وجاء في منشور ترامب: "قال نواه، بشكل خاطئ، عني، إن دونالد ترامب وبيل كلينتون قضيا وقتا في جزيرة إبستين. هذا خطأ! لا أستطيع التحدث نيابة عن بيل، لكنني لم أزر جزيرة إبستين قط، ولا حتى أي مكان قريب منها، وحتى هذا التصريح الكاذب والمشين الليلة، لم أُتهم بالتواجد هناك، ولا حتى من قبل وسائل الإعلام الكاذبة".

ولم يكتف ترامب بالإنكار، بل هدد كذلك برفع دعوى قضائية ضد نواه قائلا: "يبدو أنني سأرسل محاميّ لمقاضاة هذا المغني المسكين، البائس، عديم الموهبة، والأحمق، وسأطالبه بالكثير من المال".

وتفاعل الجمهور على نطاق واسع مع تعليق نواه، الذي اعتبره البعض مزحة سياسية تقع ضمن نطاق حرية التعبير، بينما رأى آخرون أنه تجاوز الحدود.