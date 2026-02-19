من المقالب إلى البرامج الحوارية والاجتماعية.. خريطة برامج رمضان 2026

تشهد خريطة البرامج المعروضة خلال موسم رمضان (فبراير/شباط 2026) في الوطن العربي تنوعًا لافتًا، يتوزع بين البرامج الحوارية والترفيهية، وبرامج المقالب، إلى جانب البرامج الاجتماعية والإنسانية وبرامج الطبخ، في إطار سعي القائمين عليها إلى استقطاب الجمهور خلال الشهر الكريم.

المقالب والترفيه

رامز ليفل الوحش

يواصل الفنان المصري رامز جلال تقديم برامج المقالب التي ارتبط اسمه بها، من خلال برنامج «رامز ليفل الوحش»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026 على شاشة MBC ومنصة شاهد الرقمية.

ويستضيف البرنامج عددًا من نجوم الفن في الوطن العربي، من بينهم أحمد السقا، غادة عادل، غادة عبد الرازق، مصطفى غريب، يارا السكري، وأسماء جلال.

وظهر رامز جلال في البرومو الترويجي للعمل بملابس غير تقليدية، قائلا: "طول عمري كان نفسي أعمل لعبة باسمي، العالم كله يتكلم عنها".

تقوم فكرة البرنامج على قالب ترفيهي ساخر، مستوحى من أجواء المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار"، حيث يتعرض الضيف لموقف مفاجئ يجد نفسه فيه في مواجهة مباشرة مع رامز جلال، قبل الانتقال إلى مسار مغلق يتضمن تحديات نفسية متدرجة، مع الاعتماد على الخداع البصري وتقنيات الواقع الافتراضي، لإيهام المشاركين بأنهم جزء من فعالية تقنية كبرى، وذلك في ظل غياب إعلان رسمي يكشف تفاصيل البرنامج حتى الآن.

اربح الملايين

يواصل الإعلامي العراقي جواد الشكرجي تقديم موسم جديد من برنامجه "اربح الملايين" عبر شاشة إم بي سي العراق ومنصة شاهد الرقمية.

ويواصل البرنامج حضوره ضمن برامج المسابقات والترفيه الرمضانية، ويركز على أجواء المنافسة وفرص الفوز بجوائز مالية.

وتعتمد فكرته على مشاركة الجمهور عبر الاتصال الهاتفي للدخول في اللعبة والفوز بمبالغ نقدية وجوائز أخرى.

التحقيق

يعرض المخرج وصانع المحتوى سامح سند برنامجه "التحقيق" على شاشة قناة النهار المصرية، حيث يمتد العمل على مدار 30 حلقة تتناول كل حلقة جريمة مستقلة.

ويعتمد البرنامج على تقديم هذه القضايا في قالب فوازير تفاعلية، تتيح للمشاهدين التفاعل والمشاركة في محاولة حل الألغاز، بما يحول الجمهور إلى عنصر أساسي ومشارك في مسار الأحداث بدل الاكتفاء بدور المتلقي.

برامج اجتماعية وإنسانية

بين أهلنا 8

ومن ضمن البرامج المشاركة في الخريطة الرمضانية لهذا العام "بين أهلنا" في نسخته الثامنة تقديم الإعلامي حيدر عبد ثامر، البرنامج يعرض على شاشة إم بي سي العراقية ومنصة شاهد الرقمية. وتحمل الحلقات طابعا اجتماعيا قريبا من الشارع العراقي.

تضم خريطة البرامج الاجتماعية في موسم رمضان عددًا من الأعمال، من بينها برنامج "أهلا بالستات"، المعروض على شاشة إم بي سي مصر ومنصة شاهد الرقمية، والذي يستضيف على مدار حلقاته مجموعة من الشخصيات البارزة في لقاءات متنوعة تمتد طوال الشهر الكريم.

كما تقدم الإعلامية المصرية لميس الحديدي برنامجها الاجتماعي "رحلة المليار" عبر شاشة النهار، إلى جانب برنامج "خيرك سابق" الذي تطل به الإعلامية ريهام سعيد على القناة نفسها، والذي يركز على تسليط الضوء على مبادرات المساعدة وقصص الدعم الإنساني خلال شهر رمضان.

برامج حوارية

تشهد خريطة البرامج الحوارية في رمضان 2026 حضورا لافتا لعدد من الأعمال التي تركز على استضافة نجوم الفن والمجتمع في الوطن العربي، من بينها برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويعرض عبر قناتي سي بي سي والقاهرة والناس.

ويأتي ضمن هذه الخريطة أيضا برنامج "أسرار" من تقديم الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة النهار، حيث يتوسع موسمه الجديد في تناول قصص اجتماعية وإنسانية مرتبطة بتجارب الفنانين، إلى جانب اللقاءات الحوارية المعتادة.

وعلى القناة نفسها، يقدم الإعلامي أحمد شوبير برنامج "أقر وأعترف"، الذي يعتمد على الحوارات المباشرة والمصارحة، ويطرح ملفات رياضية وإنسانية واجتماعية من زوايا أقل تداولا في البرامج الحوارية التقليدية.

وتغيب الإعلامية بسمة وهبة عن الموسم الرمضاني، وكانت قد أرجعت غيابها إلى وضعها الصحي، في ظل سريان قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

برامج التراث والاستكشاف

درب المملكة

وضمن خريطة البرامج الرمضانية لهذا العام، يطل برنامج «درب المملكة» للإعلامي بسام الفيفي، والذي تعتمد حلقاته على طابع المغامرة والاستكشاف، من خلال اصطحاب المشاهدين في رحلة مليئة بالتجارب الميدانية داخل عدد من الوجهات المختلفة. ويُعرض البرنامج على شاشة إم بي سي ومنصة شاهد الرقمية.

علوم الأولين 7

يعود برنامج "علوم الأولين" في موسمه السابع خلال رمضان عبر شاشة قناة السعودية، مستكملا تقديم محتوى يعيد إحياء التراث الشعبي والأدبي. ويعتمد البرنامج على سرد الحكايات المرتبطة بالأمثال المتداولة والقصائد المعروفة، مع إعادة تمثيلها دراميا لشرح سياقاتها التاريخية وظروف نشأتها، في محاولة لربط الموروث الثقافي بالمتلقي المعاصر.

برامج طبخ وتغذية

تحضر برامج الطبخ والتغذية ضمن خريطة رمضان 2026 عبر عدد من القنوات العربية، حيث يواصل الشيف شربيني تقديم برنامجه على شاشة CBC سفرة، فيما تطل هالة فهمي عبر قناة صدى البلد من خلال برنامج «سفرة وطبلية»، الذي يركز على تقديم وصفات رمضانية بسيطة واقتصادية، إلى جانب فقرات مخصصة للتغذية العلاجية.

وفي السياق ذاته، تعرض قناة رؤيا برنامجي "يلا نطبخ" من تقديم الشيف ياسمين ناصر، و"أقوى سفرة"، ضمن محتوى يراهن على تنوع الوصفات وتلبية احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.