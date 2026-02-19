"فارس من الممالك السبع".. حين يصبح الشرف بطل الحكاية في ويستروس

يستمتع جمهور الفانتازيا الآن بمسلسل جديد ينتمي لعالم "صراع العروش"، وهو مسلسل "فارس من الممالك السبع" (A Knight of the Seven Kingdoms)، أحدث إنتاجات شبكة "إتش بي أو" (HBO)، والذي تدور أحداثه في عالم ويستروس الشهير.

المسلسل مقتبس من الكتاب بنفس الاسم، والذي ألفه جورج آر آر مارتن، ويتكون الموسم الأول من ست حلقات، ولكن هذه المرة ضمن معالجة أقصر في زمن الحلقات، وأكثر تركيزا في البناء الدرامي من المسلسل الأصلي، وتم تجديده لموسم ثان بالفعل.

إضافة مختلفة إلى عالم ويستروس

تدور أحداث "فارس من الممالك السبع" قبل نحو قرن من وقائع مسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones)، في مرحلة لا تزال فيها سلالة أسرة التارغريان تحكم ويستروس، ولكن بعد انحسار عصر التنانين وموت آخرها.

ويتابع المسلسل رحلة دانكان (بيتر كلافي) الفارس المتجول المعروف باسم سير دانكان الطويل، وهو شاب قوي البنية محدود التعليم، يحاول شق طريقه في عالم الفروسية اعتمادا على قدراته الجسدية أكثر من نسبه.

يرافقه في رحلته صبي غامض يُدعى "إيغ" (ديكستر سول أنسيل) يعمل كمرافق وخادم له، قبل أن يتضح تدريجيا أنه ليس مجرد صبي عادي، وتتطور الأحداث بشكل سريع عبر مواجهات شخصية وسياسية متصاعدة، أبرزها بطولة رسمية تبلغ ذروتها في محاكمة قتالية كبرى، يتورط فيها دانك، حيث يصبح الشرف مسألة حياة أو موت.

وبينما يسعى الأخير لإثبات نفسه كفارس حقيقي، يتعلم إيغ من موقعه المتخفي دروسا مبكرة عن الحكم والسلطة والعدالة، وهي دروس ستؤثر لاحقا في مصيره داخل تاريخ ويستروس.

يشكل "فارس من الممالك السبع" إضافة مختلفة داخل عالم ويستروس الذي تأسس تلفزيونيا مع "صراع العروش" ثم أُعيد ترسيخه عبر "آل التنين" (House of the Dragon)، فإذا كان العمل الأول ملحمة سياسية ممتدة جغرافيا، تتقاطع فيه عشرات الخطوط الدرامية وصراعات العروش على مستوى القارة، جاء الثاني دراما عائلية مكثفة تركز على انهيار عائلة التارغريان من الداخل، بينما المسلسل الأحدث يختار مسارا أكثر بساطة وتركيزا، مكتفيا بتتبع رحلة شخصية محددة في فضاء اجتماعي ضيق نسبيا.

الاختلاف لا يقتصر على النطاق، بل يمتد إلى طبيعة الصراع ذاته، ففي "صراع العروش" كان السؤال المركزي: من يستحق الحكم؟ وفي "آل التنين": من يملك الشرعية؟ أما هنا فالسؤال أخلاقي بالأساس: ماذا يعني أن تكون فارسا شريفا في نظام طبقي قاسٍ؟ ويتحول الصراع من معارك على العرش إلى اختبارات فردية للشرف، بما يعيد الاعتبار لفكرة البطولة التي سبق أن فُككت في الأعمال السابقة.

على مستوى النبرة، يتخفف المسلسل الجديد من القتامة المفرطة والدموية، دون أن يتخلى عن الواقعية، كما يتراجع حضور العناصر الفانتازية وعلى رأسها التنانين، لصالح دراما إنسانية أقرب إلى أدب الفروسية الكلاسيكي، وحتى من حيث البنية الإنتاجية، فإن عدد الحلقات أقل، والحلقات نفسها أقصر، والإيقاع أكثر تكثيفا، ما يمنح العمل طابعا شبه مستقل بين مسلسلات هذا العالم الممتد.

ويمكن القول إن المسلسلين السابقين انشغلا بالسلطة ومآلاتها، بينما ينشغل "فارس من الممالك السبع" بالأخلاق وحدودها، حيث يُقاس العالم لا بمن يشغل العرش، بل بمدى صمود القيم في وجه الحياة اليومية القاسية.

التوتر الطبقي في صورة فارس متجول

الابتعاد عن التعقيد السياسي في "فارس من الممالك السبع" ليس نقصا فيه، بل خيارا سرديا يأتي حتى من العمل الأدبي الذي يتناول ببساطة مجموعة من المغامرات التي يقوم بها الفارس دانكان بصحبة الفتى إيغ، يجوبان نواحي ويستروس ويدخلان رغما عنهما في صراعات نتيجة لعيوب المجتمع الطبقي المتفسخ في القارة، وفي كل مرة لا يخرجان من أزمتهما إلا عندما يضعان نصب أعينهما قيم الفروسية والشهامة.

يركز المسلسل على مساحات أصغر، بطولات محلية ونزاعات شرف واحتكاكات بين أفراد لا العائلات الحاكمة، المؤامرة لم تعد المحرك الأساسي، بل تراجعت إلى الخلفية تلقي ظلها لكن لا تبتلع الحكاية.

في هذا السياق يُعاد تعريف البطولة في ويستروس، فلم يعد الشرف طريقا إلى الهلاك، كما حدث لكل من ند ستارك وابنه في "صراع العروش"، بل يصبح قيمة قابلة للاختبار، فالفارس هنا ليس قائد جيش أو وريث عرش، بل رجل بسيط يحاول أن تطابق أفعاله صورته عن نفسه، والبطولة لا تُقاس بامتلاك قوة سياسية، بل بقدرة الفرد على الحفاظ على نزاهته في بيئة لا تكافئ هذه النزاهة دائما.

ومن خلال مواجهة الفارس البسيط مع النخبة الحاكمة يبرز التوتر الطبقي بوضوح، فالنبلاء يمتلكون الاسم والنسب، بينما يمتلك هو فقط سمعته وسيفه، هذه المفارقة تمنح العمل بعدا اجتماعيا خفيا: هل الشرف امتياز طبقي أم اختيار فردي؟ وفي الإجابة عن هذا السؤال يتحول المسلسل من ملحمة عن السلطة إلى حكاية عن القيمة الإنسانية.

في قلب "فارس من الممالك السبع" تكمن علاقة تتجاوز كونها رفقة طريق، إنما ديناميكية معقدة يمكن قراءتها بوصفها أبوة رمزية وشراكة سياسية مبكرة، فذلك الفارس المتجول محدود التعليم يتحول تدريجيا إلى مرجعية أخلاقية للصبي إيغ، لا عبر الخطب أو السلطة الأبوية، بل من خلال المثال العملي، فهو لا يُلقِ الحكم، بل يقدم له نموذجا حيا عن معنى العدالة والوفاء والالتزام بالكلمة.

ويقدم دانكان لإيغ نموذجا مختلفا عن الأبوة التقليدية في عائلة تارغريان، الأبوة التي تحكمها السلطة والعنجهية والغياب العاطفي، والتي يمثلها الأمير مايكار (سام سبرويل) العنيف وغير العادل، الذي لا يهتم بأبنائه اهتماما خاصا سوى أنهم من أفراد التارغريان الذين قد يصلون إلى العرش يوما ما.

تتميز علاقة دانكان مع إيغ كذلك بأنها ليست علاقة في اتجاه واحد، فدانك رجل يحاول هو نفسه فهم موقعه في عالم طبقي صارم، هذا الارتباك يمنح العلاقة صدقها، إيغ يتلقى دروس الشرف من دانك، لكن دانك أيضا يراجع قناعاته تحت أسئلة الصبي ونظرته المختلفة للعالم، فهي علاقة تتشكل بالتجربة المشتركة وليس بالتراتبية الصلبة.

من هذه الزاوية تؤسس هذه العلاقة لحكم إيغ في المستقبل، فالأمير الذي تعلم الشرف من فارس بلا نسب، وعاين القسوة الطبقية من الداخل، يحمل معه إلى العرش خبرة لا يكتسبها الورثة المحاطون بالبلاط، إن كانت أعمال ويستروس السابقة ركزت على فساد السلطة، فإن هذه العلاقة تطرح احتمالا مغايرا، أن يُبنى الحكم على الجدارة لا على امتياز الدم وحده.

في النهاية، يبدو أن "فارس من الممالك السبع" لا يسعى إلى توسيع خريطة ويستروس بقدر ما يحاول تعميقها إنسانيا، عبر حكاية صغيرة في ظاهرها، لكنها كبيرة في دلالاتها عن الشرف والاختيار والعدالة. هو عمل مسلٍ بإيقاعه المكثف وأحداثه المتصاعدة، ويعتمد على تمثيل حساس ومقنع يمنح الشخصيات صدقا وقربا من المشاهد، خصوصا في العلاقة بين دانك وإيغ.

التقييم النهائي: