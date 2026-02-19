عمرو سعد يعلن تخصيص 10 ملايين جنيه من صناع مسلسل "إفراج" للأعمال الخيرية

أعلن الفنان المصري عمرو سعد أن فريق عمل مسلسل "إفراج"، المشارك في موسم دراما رمضان 2026، قرر تخصيص 10 ملايين جنيه (نحو 206 آلاف دولار) لأعمال الخير خلال شهر رمضان، إلى جانب التكفل بـ 30 حالة من الغارمين والغارمات، ومتابعة أوضاعهم حتى الإفراج عنهم وعودتهم للعيش مع أسرهم بصورة طبيعية.

وأوضح عمرو سعد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام، أن الإعلان عن هذه الخطوة جاء عن قصد، إيمانا منه بوجود نماذج وأوجه للخير تستحق تسليط الضوء عليها.

وأشار إلى أن بعض الحملات الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي تُنفق عليها ميزانيات تتجاوز ملايين الجنيهات بهدف تحقيق نسب تفاعل مرتفعة، في حين يمكن توجيه هذا الجهد إلى مسارات أكثر نفعا وتأثيرا على أرض الواقع.

وأضاف أن العمل الفني لا يقتصر على تقديم محتوى ترفيهي أو أدوار ذات قيمة خلال شهر رمضان، بل يمكن أن يمتد أثره إلى ما هو أبعد من الشاشة، عبر دعم الجمهور الذي كان شريكا أساسيا في صناعة نجاح الفنان، مؤكدا أن هذا الجمهور يستحق الصدق، لا الاستغلال من خلال الدعاية أو المحتوى المضلل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن دعوات صادقة من الناس قد تكون أثمن من ملايين التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلّق الممثل المصري عمرو سعد على الفيديو قائلا إن اسم المسلسل يعكس مضمونه الإنساني، مشيرا إلى أن المبادرة ستنطلق بالتكفل بـ 30 حالة من الغارمين والغارمات، تمهيدا للإفراج عنهم وعودتهم إلى أسرهم.

وأعرب عن أمله في أن يسود التنافس في أعمال الخير، متمنيا التوفيق لزملائه، وتقديم موسم درامي رمضاني مميز.

وكان عمرو سعد قد أعلن، في بداية فبراير/شباط الجاري، اعتزاله الدراما التلفزيونية، مبررا ذلك برغبته في التركيز على أعماله السينمائية وعدم الانشغال بالمسلسلات، مؤكدا حينها أن مسلسل "إفراج" سيكون آخر عمل درامي يشارك به في الموسم الرمضاني، قبل أن يتراجع لاحقا عن قرار الاعتزال.

ويجسد عمرو سعد في مسلسل "إفراج" شخصية عباس الريس، الذي يخرج من السجن بعد 15 عاما قضاها في عزلة، ليبدأ رحلة معقدة تجمع بين البحث عن الانتقام، ومشاعر الندم، ومحاولات الوصول إلى الغفران.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة تضم أحمد حلبة ومحمد فوزي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من عمرو سعد، حاتم صلاح، وتارا عماد، ويُعرض العمل على شاشة "إم بي سي" ومنصة شاهد الرقمية.