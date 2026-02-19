عبلة كامل تنهي غياب سنوات بظهور استثنائي في أول أيام رمضان 2026

تصدرت الممثلة المصرية عبلة كامل محركات البحث، عقب ظهورها الاستثنائي ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الهواتف المحمولة في مصر، في أول إطلالة فنية لها بعد غياب استمر عدة سنوات عن الساحة الفنية.

وظهرت عبلة كامل في الإعلان الدعائي إلى جانب مجموعة من النجوم، من بينهم منة شلبي وياسمين عبد العزيز وأمير عيد وأسماء جلال وطه دسوقي ومحمد ممدوح وحاتم صلاح وجيسيكا حسام الدين.

وفي تصريحات لإحدى المواقع المحلية، كشفت الفنانة منة شلبي عن كواليس مشاركتها في الإعلان الرمضاني الذي جمعها بالفنانة الكبيرة عبلة كامل، مؤكدة أن هذا اللقاء شكّل لها لحظة خاصة، تزامنت مع أجواء شهر رمضان 2026، وحملت الكثير من المشاعر الصادقة.

وأعربت منة شلبي عن سعادتها البالغة بالعمل مجددا مع عبلة كامل بعد غياب طويل، مشيرة إلى أن مكانتها في حياتها تتجاوز حدود الزمالة الفنية، إذ وصفتها بأنها بمثابة الأم الثانية لها، لما تمثله من دعم إنساني وقيمة فنية راسخة داخل الوسط الفني.

وأكدت منة أن عبلة كامل تعد واحدة من العلامات المضيئة في تاريخ التمثيل المصري، لما تتميز به من صدق عفوي في الأداء وقدرة استثنائية على التقمص، وهو ما جعل حضورها مؤثرا ومميزا عبر مختلف الأجيال.

وقد لاقى ظهور عبلة كامل في الإعلان تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بحضورها اللافت، وكتب أحدهم عبر فيسبوك أن القبول الحقيقي موهبة يمنحها الله، معتبرا أن إطلالتها الخاطفة أضفت على الإعلان قيمة خاصة، تماما كما كان تأثير صوتها الدافئ في ظهورها الإذاعي السابق، مؤكدا أن سر نجاحها يكمن في قدرتها الدائمة على الوصول إلى قلوب الجمهور

يث عبّر عدد من المتابعين عن سعادتهم بعودتها إلى الشاشة بعد سنوات من الغياب. وعلّق أحدهم بأن حضورها الرمضاني جاء مبهجا ومليئا بالدفء، مؤكدا أن ابتسامتها أعادت أجواء محببة افتقدها الجمهور طويلا.

وفي تعليق آخر عبر موقع فيسبوك، رأى أحد المتابعين أن ظهور عبلة كامل بعد غياب استمر ثماني سنوات مثّل مفاجأة سارة للجمهور، معتبرا مشاركتها في إعلان لإحدى شركات الاتصالات بمثابة هدية رمضانية خاصة، أعادت إشراقة مميزة للشاشة وأكدت مكانتها الراسخة في قلوب المشاهدين.

وكانت تقارير محلية قد تحدثت، قبل أسابيع، حول إمكانية عودة الفنانة عبلة كامل و موافقتها على الظهور والمشاركة في حملة دعائية جماعية.

وفي السياق ذاته، كان المخرج محمد شاكر خضير قد انتهى من تصوير الإعلان في عدد من المواقع داخل مصر، من بينها محافظة أسوان، حيث استغرق التصوير هناك يومين متواصلين.

وجاء هذا الظهور بعد أشهر من رسالة طمأنة وجهتها عبلة كامل إلى جمهورها بشأن حالتها الصحية، عبر تسجيل صوتي نُشر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك ردا على شائعات تحدثت آنذاك عن دخولها المستشفى وخضوعها للعلاج على نفقة الدولة. وتعد هذه الإطلالة الأولى لها بعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، إذ كان آخر ظهور فني لها من خلال مشاركتها في الجزء الخامس والأخير من مسلسل "سلسال الدم" الذي عرض في موسم رمضان عام 2018، قبل أن تختار لاحقا التواري بعيدا عن الساحة الفنية.