سلافة معمار تنضم لـ "تحت الأرض 2" والشركة المنتجة تعلن خروج العمل من السباق الرمضاني

أعلنت شركة كلاكيت ميديا، المنتجة لمسلسل "تحت الأرض – جرد حساب"، رسميا عن تأجيل عرض الجزء الثاني من العمل وخروجه من سباق رمضان عام 2026، على أن يتم تحديد موعد جديد لعرضه لاحقا خارج الموسم الرمضاني.

التأجيل للتأكد من جودة العمل

وأكدت الشركة في بيان رسمي أن عمليات التصوير مستمرة بوتيرة مكثفة، مشددة على أن الهدف من التأجيل هو منح المسلسل الوقت والمساحة الكافية لإخراجه بأعلى مستويات الجودة البصرية والدرامية، بعيدا عن ضغوط المنافسة الرمضانية.

وأوضحت أن التأجيل لا يعني التراجع عن العمل، بل هو خطوة استراتيجية لضمان تقديم جزء ثان يرقى لتوقعات الجمهور بعد نجاح الموسم الأول.

صراع درامي وأسرار على وشك الانفجار

يستكمل الجزء الجديد من المسلسل الأحداث من حيث انتهت المواجهات السابقة، لكنه يتوسع في التعقيدات الدرامية داخل سوق التبغ، حيث تتداخل الحسابات التجارية مع تصفية الحسابات الشخصية.

ويكشف الموسم الثاني عن أسرار مدفونة وملفات قديمة، فيما تعيد المواجهات المباشرة رسم خريطة القوى بين اللاعبين الأساسيين، مؤكدا أن لا أحد بمنأى عن الخسارة أو مضمون للبقاء في موقعه.

نجوم العمل

يضم الموسم الثاني نخبة من نجوم الجزء الأول، من بينهم مكسيم خليل، سامر المصري، روزينا لاذقاني، فرح يوسف، أحمد الأحمد، كرم شعراني، يزن السيد، لين غرة، لجين إسماعيل، وكفاح الخوص.

ويشكّل انضمام الممثلة سلافة معمار إضافة فنية بارزة، يُتوقع أن تُحدث تحولا نوعيا في مسار الأحداث، وتعزز من مستوى الترقب لدى الجمهور.

العمل من كتابة بسام جنيد ومصطفى شرف، وإخراج مضر إبراهيم، وقد انطلقت عمليات التصوير في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني في دمشق، قبل الانتقال لاحقا إلى أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحتفظ عدد من الممثلين المشاركين في الجزء الأول بأدوارهم، في حين يقدم الجزء الجديد خطوطا درامية مختلفة، حافلة بالتطورات، مع تركيز خاص على الصراعات داخل عائلة محمود بيك، التي تسعى إلى استعادة نفوذها بعد النهاية المأساوية التي شهدتها العائلة بمقتل شخصيتي جودت وشقيقته.

ويُذكر أن الجزء الأول من المسلسل عُرض في رمضان الماضي، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما السورية، من بينهم سامر المصري، مكسيم خليل، كارمن لبس، لجين إسماعيل، أحمد الأحمد، فايز قزق، روزينا لاذقاني، داليدا خليل، لين غرة، هشام كفارنة، يزن السيد، روبين عيسى، سوسن ميخائيل، فادي صبيح، إلى جانب أسماء أخرى.