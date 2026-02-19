بعد 8 سنوات من الغياب.. أسطورة فوازير رمضان نيللي تعود بـ"بمفاجأة"

بعد غياب دام ثمانية سنوات، عادت الفنانة المصرية نيللي للظهور في الموسم الرمضاني لعام 2026. وجاءت هذه العودة من خلال حملة إعلانية ضخمة لإحدى شركات الاتصالات الكبرى، حيث خطفت "فراشة الاستعراض" الأنظار بإطلالة حيوية أعادت للأذهان ذكريات فوازير رمضان.

أجواء عائلية

وشارك في الإعلان الفنان تامر حسني، الذي ظهر برفقة نجليه "أمايا وآدم" في ظهور خاص، بالإضافة إلى الفنان الفلسطيني الشاب سانت ليفانت.

وعلى هامش هذا الظهور، كشف تامر حسني عن مفاجآت إضافية لجمهوره، مؤكدا استعداده للعودة إلى الدراما التلفزيونية بمسلسل جديد بعد غياب استمر 7 سنوات، إلى جانب تحضيره لفيلم سينمائي جديد يقوم بكتابته حاليا، معربا عن أمله في أن تنال هذه الأعمال إعجاب المشاهدين.

استقبال جماهيري حافل

منصات التواصل الاجتماعي ضجت بعبارات الإشادة والترحاب بالفنانة نيللي، حيث اعتبر المتابعون أن وجودها يمنح رمضان نكهة خاصة، نظرا لتاريخها الفني الحافل الذي جمع بين المسرح والسينما والتلفزيون في المواسم الرمضانية، وقدرتها الفريدة على التنقل بين الكوميديا والدراما والاستعراض في أعمال فنية خالدة.

نيللي.. أيقونة الشاشة الرمضانية

تعتبر نيللي واحدة من أبرز نجمات السينما والدراما المصرية، حيث انفردت بأسلوب جمع بين التمثيل والغناء والرقص ببراعة استثنائية.

بدأت مشوارها الفني في سن صغيرة خلال الستينيات، وسرعان ما حفرت اسمها كبطلة في السينما بأعمال متنوعة مثل "شنبو في المصيف"، "غرام في الكرنك"، و"ميرامار"، بالإضافة إلى حضورها القوي على خشبة المسرح.

إلا أن المحطة الأبرز في مسيرتها كانت ارتباطها الوثيق بشهر رمضان من خلال "الفوازير"، التي بدأت تقديمها عام 1975 وأحدثت فيها ثورة فنية مبهرة حينها.

ومن أشهر ما قدمته شخصية الصحفية في فوازير "صورة و30 فزورة" عام 1978م، حيث كانت تحاور شخصيات تاريخية نسائية شهيرة، وتؤدي بمرونة عالية دوري السائلة والضيفة معا.

إعلان

هذا المشوار الحافل، الذي تعاونت فيه مع كبار المبدعين مثل المخرج فهمي عبد الحميد والملحن حلمي بكر، هو ما جعل ظهورها اليوم، رغم سنوات الغياب، حدثا يعيد للمشاهدين بريق زمن الفن الجميل.