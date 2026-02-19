استعدادات لإطلاق قناة "السورية" في رمضان بـ 10 مسلسلات و8 برامج متنوعة

أعلن مدير قناة "السورية" عن استعدادات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لإطلاق القناة الجديدة بالتزامن مع بداية شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى تقديم محتوى إعلامي يتماهى مع اهتمامات الأسرة السورية ويعكس واقع الحياة اليومية في البلاد.

وقال المدير في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية سانا إن الرسالة الأساسية للقناة ترتكز على تقديم برامج قريبة من المجتمع تلمس القضايا الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تركيز خاص على شؤون الأسرة والطفل، وأكد أن تكون الشاشة منبرا للتواصل مع المواطن لا مجرد ناقل لصوته.

وتتضمن الخريطة الدرامية لقناة "السورية" خلال رمضان عرض عشرة أعمال، تتنوع بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والبيئة الشامية.

والمسلسلات المقرّر بثها عبر قناة "السورية" خلال موسم رمضان:

مسلسل وطن على الوتر.

مسلسل عرين الذئاب.

مسلسل بيت الأحلام.

مسلسل عدم المؤاخذة.

مسلسل المقعد الأخير.

مسلسل عيلة الملك.

مسلسل يا أنا يا هي.

مسلسل اليتيم.

مسلسل شمس الأصيل.

مسلسل النويلاتي.

كما تشمل الخريطة البرامجية المتوقعة في رمضان ثمانية برامج رئيسية متنوعة -مسابقات وترفيه وبرامج فنية تستضيف فنانين- إضافة إلى برامج دينية وصباحية تتناول العادات والتقاليد.

وأكدت إدارة القناة على أن اختيار الأعمال جاء بما يراعي التنوع الفني واستقطاب مختلف شرائح الجمهور خلال الموسم الرمضاني.

وأشار مدير البرامج إلى وجود تحديات تقنية تواجه وسائل الإعلام المحلية، مؤكدا العمل على تجاوزها باستخدام أحدث التجهيزات المتاحة لتقديم محتوى إعلامي "حقيقي" بعيدا عن "التجميل الإعلامي". ومن المقرر بث القناة عبر قمر نايل سات على تردد 11938، مع خطط مستقبلية للتوسع إلى أقمار أخرى.