"صوت هند رجب" يسقط الأقنعة في مهرجان برلين السينمائي

"السلام ليس عطرا نرشه على العنف كي تبدو السلطة مهذبة ومريحة".. بهذه الجملة التي استقرت في الوجدان كطلقة أخلاقية، فجرت المخرجة التونسية كوثر بن هنية واحدة من أكثر لحظات مهرجان برلين السينمائي توترا هذا العام.

في أمسية جوائز "سينما من أجل السلام" (Cinema for Peace)، رفضت بن هنية تسلم جائزة "الفيلم الأكثر قيمة" التي منحت لعملها "صوت هند رجب" (The Voice of Hind Rajab)، تاركة التمثال في القاعة بوصفه "تذكيرا" بالدم، وليس تكريما للفن.

بكلمات حاسمة نقلها الحساب الرسمي للفيلم، أكدت بن هنية أن ما حدث للطفلة هند رجب "ليس استثناء، بل جزء من إبادة جماعية"، مشددة على أن السينما لا يمكن أن تتحول إلى أداة لـ"غسيل الصورة" بينما تخنق الأصوات التي تحاول النجاة.

أخرجت كوثر بن هنية مهرجان برلين السينمائي من طقسه المعتاد كموسم للاحتفاء بالجماليات، ليتحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة حول جوهر السلام الذي تحول إلى مجرد شعار يرفع في القاعات المكيفة، وليس التزاما أخلاقيا وقانونيا يقوم على العدالة والمساءلة.

زلزال الرسالة المفتوحة

لم تكن صرخة كوثر بن هنية في الساعات الماضية سوى ذروة الاحتقان الذي انفجر صبيحة أمس، حين تداول الوسط السينمائي العالمي نص الرسالة المفتوحة الموقعة من أكثر من 80 مشاركا حاليا وسابقا في المهرجان.

تصدر قائمة الموقعين خافيير بارديم وتيلدا سوينتون، بالإضافة إلى مخرجين من وزن مايك لي وآدم مكاي. الرسالة التي نسقتها مجموعة "سينمائيون من أجل فلسطين" (Film Workers for Palestine)، اتهمت المهرجان صراحة بـ"الصمت المؤسسي" تجاه غزة، واصفة موقفه بالانتقائي الذي يفتقر للوضوح الأخلاقي الذي أبداه المهرجان سابقا في ملفات مثل أوكرانيا.

وكشفت الرسالة عن "أزمة شرعية" حقيقية؛ إذ تساءل الموقعون عن معنى أن يقدم مهرجان برلين نفسه كمنصة سياسية تاريخية، بينما يمارس ما وصفوه بـ"تقنين" مساحة التعبير وتكميم الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.

انتقل التوتر فورا إلى المؤتمرات الصحفية، حيث واجهت إدارة المهرجان بقيادة تريشيا تاتل أسئلة حول الفوارق بين "حرية التعبير" كحق إنساني، وبين "الحياد" الذي قد يتحول إلى تواطؤ.

وسجلت تغطيات الوكالات الدولية أن حالة الحذر التي تسيطر على الصحافة الألمانية، مثل صحيفة "تاغسشبيغل"، تعكس توترا مؤسسيا يتجاوز جدران صالات العرض ليلامس سياسة الدولة الألمانية ومواقفها الرسمية من الحرب، مما جعل المهرجان ساحة اشتباك بين سياسة الفن وسياسة السلطة.

انفصام الشاشة والواقع

رصدت عروض يومي 17 و18 فبراير/شباط المفارقة المذهلة بين ما يحدث داخل صالات العرض وما يدور في أروقتها من احتجاجات. فعلى الشاشة الرئيسية، صفق الجمهور طويلا لفيلم الافتتاح "لا رجال طيبون" (No Good Men) للمخرجة الأفغانية شهربانو سادات، الذي اعتبرته الإدارة "بيانا سياسيا ضد النظام الاجتماعي في أفغانستان".

لكن هذا الاحتفاء قوبل بأسئلة محرجة، مثل: كيف يُحتفى بالسينما التي تدين القمع في أفغانستان، بينما يُمارس "الحياد" تجاه غزة؟

وفي قسم البانوراما، عُرض فيلم "غيوم ساكنة" (Static Clouds) الذي يصور حياة اللاجئين، ليتداخل أنين أبطاله على الشاشة مع صرخات السينمائيين في الخارج، محولين المهرجان من فضاء فني إلى "حقل ألغام" أخلاقي.

تجلى الانفصام في أسوأ صوره حين أطلق رئيس لجنة التحكيم، المخرج الألماني فيم فيندرز، تصريحاته الداعية إلى "إبعاد السينما عن السياسة"، معتبرا أن الفن يغير العالم إنسانيا لا سياسيا.

وهذه الجملة التي وصفتها الكاتبة الهندية أرونداتي روي بـ"المنفصلة عن الواقع" قبل إعلان انسحابها من المهرجان، غذت اتهامات الرقابة، خاصة بعد انقطاع البث المباشر للمؤتمر الصحفي لحظة طرح الأسئلة السياسية.

وفي المقابل، شهدت عروض قسم "المنتدى" عودة للأعمال التي تبحث في معنى "الجدران والحدود"، حيث تحول نقاش فيلم "عمارة الجدران" (The Architecture of Walls) إلى مساءلة علنية حول جدران الصمت التي تبنيها المؤسسات الثقافية الكبرى لحماية مصالحها السياسية، مما جعل كل لقطة على الشاشة تُقرأ اليوم في سياق المواجهة مع الواقع الفلسطيني.

هل ينقذ "الدب الذهبي" ضمير الفن؟

أمام هذا الضغط غير المسبوق، خرجت تريشيا توتل ببيان دفاعي حاول تثبيت مبدأ أن "للفنان حق الكلام وحق الصمت"، رافضة مطالبة الضيوف بإجابات مختصرة عن قضايا معقدة. لكن هذا الدفاع اصطدم بواقع أن المهرجان هو من وضع نفسه سابقا كـ"منبر للمواقف"، مما جعل حديثه اليوم عن "الامتناع" يُقرأ كهروب من المسؤولية.

وتتوقع الأوساط الصحفية في برلين أن تزداد الضغوط في الساعات القادمة مع اقتراب موعد الجوائز، حيث بات أي خطاب فوز مرتقب مشروع بيان سياسي قد يحرج الإدارة أو يتحدى "طلقة بن هنية" الأخلاقية.

تحول "برليناله 2026" من حدث سينمائي إلى اختبار علني لمعنى "حرية التعبير" في الغرب. فبين منطق "العمل الفني" الذي تحاول الإدارة تثبيته كفضاء محايد، وبين "الطلب الأخلاقي" الذي يرفعه بارديم وسوينتون وبن هنية، يظل التساؤل معلقا: هل يمكن للسينما أن تستمر في تصوير وضع المرأة في العالم، بينما تعجز عن مواجهة حقيقة الرمال التي تخضبها الدماء في غزة؟

وحين تنطفئ أنوار الصالات وتُطوى السجادة الحمراء، يظل السؤال معلقا في هواء برلين البارد: هل يمكن للمهرجانات الكبرى أن تستعيد شرعيتها كمنصات للحرية، أم أن "أقنعة الحياد" التي سقطت هذا العام كشفت عن تصدعات في وعي المؤسسة الثقافية الغربية لا يمكن ترميمها بمجرد خطابات ديبلوماسية؟

أثبت "صوت هند" أن الحقيقة لا تحتاج إلى ميزانيات ضخمة أو تأثيرات بصرية لكي تصل، بل تحتاج فقط إلى سينمائيين يرفضون أن يكونوا "عطراً" يُرش على وجه العنف.

في برلين 2026، لم يكن الفوز للأفلام الأكثر بريقا، بل كان لتلك الأصوات التي رفضت التواطؤ بالصمت، تاركةً خلفها صدى سيظل يطارد الضمائر طويلا بعد أن يصمت التصفيق وتخلو القاعات.