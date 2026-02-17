دراما رمضان 2026.. أزمات وخلافات تسبق العرض

قبل انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2026، فرضت الخلافات والأزمات نفسها على المشهد الفني، بعدما اشتعلت كواليس عدد من الأعمال بسلسلة من الصراعات والمناوشات بين أبطال الموسم المنتظر. أزمات بدأت بمشادات خلف الكاميرات وخلافات حول الملصقات الدعائية، قبل أن تتصاعد إلى اتهامات متبادلة وقرارات إيقاف رسمية وغرامات مالية كبيرة. بعض هذه الأعمال واجه عواصف مبكرة هددت بتأجيل عرضه، فيما أطاحت أزمات أخرى بمسلسلات كاملة خارج سباق رمضان قبل انطلاقه.

انسحاب رامي صبري من تتر المسلسل قبل عرضه بأيام

قبل أيام قليلة من عرض مسلسل "وننسى اللي كان"، فاجأ المطرب رامي صبري الجمهور بإعلانه الانسحاب من غناء تتر العمل، مبررًا قراره بوجود اختلاف في وجهات النظر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

الانسحاب المفاجئ فتح باب التكهنات، إذ حمّل البعض بطلة المسلسل ياسمين عبد العزيز مسؤولية الأزمة، رغم غياب أي تأكيد رسمي حول طبيعة الخلاف أو أطرافه.

وفي تعليق حاسم على ما أُثير، رفض مؤلف العمل عمرو محمود ياسين الزج باسم ياسمين عبد العزيز في الأزمة، مؤكدا أن صناعة المسلسل عملية جماعية لا يتحمل مسؤوليتها طرف واحد. وأوضح أن لكل عنصر دوره داخل العمل، بدءًا من المؤلف والمخرج، مرورا بالمنتج، وصولا إلى باقي الأقسام الفنية، مشددا على أن القرارات تتخذ بعد التشاور بين جميع صناع المسلسل وبما يخدم مصلحة المشروع ككل.

"الست موناليزا".. اتهامات باللجان الإلكترونية

شهدت الأيام الماضية جدلا واسعا بعد منشور للفنانة مي عمر، ردت خلاله على اتهامات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت استعانتها بما يعرف بـ"اللجان الإلكترونية" للترويج لنجاحها وإثبات شعبيتها، تزامنا مع مشاركتها في الموسم الرمضاني بمسلسل "الست موناليزا".

ونفت مي عمر هذه الاتهامات بشكل ساخر عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي بمنصة إنستغرام، مؤكدة أنها لا تحتاج إلى مثل هذه الوسائل للدعاية لنفسها أو لتأكيد حضورها الجماهيري. كما أشارت إلى وجود محاولات ممنهجة للتقليل من نجاحها، متهمة فنانة لم تسمها بالوقوف خلف ترويج هذه الشائعة.

"أب ولكن".. خلاف يربك كواليس التصوير

شهد مسلسل "أب ولكن" أزمة داخل كواليس التصوير، بعدما تقدمت الفنانة سلوى عثمان بشكوى رسمية إلى نقابة المهن التمثيلية ضد مخرجة العمل ياسمين أحمد كامل، على خلفية خلاف نشب بين الطرفين أثناء التصوير. وتضمنت الشكوى اتهامات بسوء المعاملة وأسلوب توجيه اعتبرته مسيئا ومقللا من شأن الممثلين.

وبدأت الأزمة بمشادة كلامية داخل موقع التصوير، ما استدعى تدخل نقيب الممثلين أشرف زكي لاحتواء الموقف وفض النزاع بين الطرفين. ورغم توقف التصوير لفترة قصيرة على خلفية الخلاف، جرى احتواء الأزمة واستئناف العمل لاحقا دون الإعلان عن اتخاذ إجراءات تصعيدية إضافية.

ويشارك مسلسل "أب ولكن" في السباق الدرامي الرمضاني، وهو من بطولة محمد فراج، هاجر أحمد، سلوى عثمان، وحنان يوسف.

"مناعة".. أزمات دعائية مبكرة

واجه مسلسل "مناعة" سلسلة من الأزمات قبل عرضه، كان أولها الجدل الذي أثير حول الملصق الدعائي الرسمي للعمل. وأعربت الفنانة ميمي جمال، إحدى المشاركات في المسلسل، عن استيائها من غياب صورتها عن البوستر، رغم مشاركتها بدور محوري ومؤثر في الأحداث.

وأكدت ميمي جمال، في تصريحات صحفية، عدم وجود أي خلاف بينها وبين شركة الإنتاج قد يبرر هذا الغياب، مشيرة إلى أن من حقها الظهور على الملصق الدعائي أسوة بحجم دورها في العمل. كما أوضحت أنها تواصلت مع بطلة المسلسل هند صبري، وأبلغتها استياءها من الأمر، في انتظار اتخاذ خطوات لتعديل البوستر خلال الفترة المقبلة.

كما شهد المسلسل أزمة أخرى بعد تصاعد خلافات بين الفنانتين هند صبري ومها نصار، حيث نشر الأخير عبر حسابها على الفيسبوك منشور هاجمت خلاله الفنانة التونسية، ثم سارعت بحذفه لاحقا، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول انعكاسات الأزمة على استقرار فريق العمل ومصير المسلسل.

وفي محاولة لاحتواء التداعيات، جرى إدخال تعديلات على عدد من المشاهد المتبقية التي تجمع بين بطلتَي العمل، وتطور الأمر لاحقا بتدخل نقابي لاحتواء الخلاف، حيث جرى التواصل مع مها نصار لوقف التصعيد عبر المنصات الرقمية، مع التأكيد على أن أي خلافات شخصية يجب ألا تنعكس على سير العمل الفني. كما تم التشديد على أن القرارات الإبداعية والإنتاجية تظل خاضعة لرؤية صناع العمل، ولا تخضع لأي شروط أو ضغوط فردية.

"اسأل روحك".. التأجيلات تشعل خلافا داخل الكواليس

شهد مسلسل "اسأل روحك" أزمة داخل كواليس التصوير، بعدما تقرر تأجيل مشاهد الفنانة داليا مصطفى في اللحظات الأخيرة، رغم وجودها لساعات طويلة داخل موقع التصوير، قبل إبلاغها بنقل المشاهد إلى موعد لاحق، ما تسبب في حالة من الاستياء.

وبحسب ما تداولته مواقع محلية، تطور الموقف إلى خلاف بين داليا مصطفى ومخرج العمل أسامة عرابي، الأمر الذي استدعى تدخل فريق الإنتاج لاحتواء التوتر، خاصة في ظل ضغط الوقت واقتراب الموسم الرمضاني. وفي النهاية، جرى احتواء الخلاف واستُؤنف التصوير بصورة طبيعية، دون الإعلان عن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من أي من الطرفين.

الصراع على لقب "الأعلى أجرا"

شهد موسم دراما رمضان 2026 تباينا في تصريحات عدد من الفنانين حول لقب النجم "الأعلى أجرا". إذ صرّح الفنان أحمد العوضي في أكثر من مناسبة بتصدره قائمة الفنانين الأعلى مشاهدة والأعلى أجرا خلال الموسم.

في المقابل، أكد الفنان عمرو سعد، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه الأعلى أجرا على مستوى النجوم العرب، ما أضفى بعدا جديدا على الجدل الدائر بشأن الأجور في الدراما الرمضانية.

أما محمد عادل إمام، فتعامل مع الأمر بروح الدعابة، مازحا جمهوره بأنه الأعلى أجرا، قبل أن يوضح أن التصريح جاء على سبيل المزاح، مؤكدا أن الجميع يسعى لتقديم الأفضل.

"روح OFF".. إيقاف نهائي بقرار من نقابة المهن التمثيلية

وقبل أسابيع قررت نقابة المهن التمثيلية عدم السماح بعرض مسلسل "روح OFF" ضمن موسم دراما رمضان 2026، بعد رصد مخالفات تنظيمية تتعلق بعدم الالتزام بالقواعد المعمول بها داخل الوسط الفني.

وأفادت النقابة بأن قرار الإيقاف جاء بعد توجيه تنبيهات متكررة لمنتج المسلسل بضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للعمل الفني، دون استجابة. وأشارت إلى أن من بين المخالفات توثيق اتفاق مع إحدى صانعات المحتوى للمشاركة في عمل فني دون تصاريح قانونية، مؤكدة أن القرار نهائي ويأتي في إطار الحفاظ على معايير المهنة. وكان من المقرر عرض مسلسل "روح OFF" ضمن موسم رمضان 2026 قبل صدور قرار الإيقاف.

"نون النسوة".. غرامة مليون جنيه

أما مسلسل "نون النسوة" من بطولة مي كساب، فقد واجه أزمة مختلفة بعد رصد مشاركة إحدى صانعات المحتوى في تصوير مشاهد ضمن العمل دون الحصول على التصاريح النقابية المطلوبة. وعلى إثر ذلك، اتخذت نقابة المهن التمثيلية إجراء ماليا بحق الشركة المنتجة، تمثل في توقيع غرامة قدرها مليون جنيه.

وبحسب ما أعلنته النقابة، بادرت الشركة المنتجة إلى تصحيح المخالفة عبر حذف جميع المشاهد التي ظهرت بها صانعة المحتوى، في خطوة هدفت إلى تفادي أي قرارات إضافية قد تعرقل عرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني.

"عاليا".. نزاع قانوني يوقف التصوير

واجه مسلسل "عاليا" أزمة إنتاجية بعد نشوب خلاف قانوني بين الفنانة غادة عبد الرازق والشركة المنتجة، ما أدى إلى تعليق التصوير مؤقتا عقب طلبها من نقابة المهن التمثيلية وقف إصدار تصاريح التصوير والعرض لحين حسم النزاع. وأعلنت غادة لاحقا انسحابها من العمل، متهمة الشركة بتسويق المسلسل دون إذن مسبق أو تسوية مستحقاتها المالية، وهو ما أنهى العلاقة التعاقدية بين الطرفين. كما اعتذر الفنان عمرو عابد عن المشاركة في المسلسل، الذي كان مقررا عرضه في موسم رمضان 2026.